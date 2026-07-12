https://anlatilaninotesi.com.tr/20260712/israilde-secim-tarihi-netlesti-27-ekimde-sandik-kurulacak-1107199034.html
İsrail'de seçim tarihi netleşti: 27 Ekim'de sandık kurulacak
İsrail'de seçim tarihi netleşti: 27 Ekim'de sandık kurulacak
Sputnik Türkiye
İsrail'de parlamento seçimleri 27 Ekim'de, yasada öngörülen tarihte yapılacak. Bu, 1988'den bu yana ilk kez seçimlerin dört yıllık tam yasama döneminin ardından gerçekleştirilmesi anlamına geliyor.
2026-07-12T19:23+0300
2026-07-12T19:23+0300
2026-07-12T19:23+0300
dünya
i̇srail
i̇srail parlamentosu (knesset)
seçim
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İsrail Parlamentosu (Knesset) İçtüzük Komitesi Başkanı ve Likud milletvekili Ofir Katz, pazar günü yaptığı açıklamada, parlamentonun mevcut dört yıllık görev süresini bu hafta 17 Temmuz'da tamamlayacağını ve genel seçimlerin yasada öngörüldüğü şekilde 27 Ekim'de yapılacağını duyurdu.Katz, yaklaşan genel seçimlerin tarihinin resmen 27 Ekim olarak belirlendiğini ve seçimlerin öne çekilmeyeceğini söyledi.İsrail basını, İsrail hükümetinin 17 Temmuz’da görev süresini tamamlamasıyla birlikte seçimlerin 1988 yılından bu yana ilk kez zamanında yapılacağını aktardı.İsrail Meclisi hukuk danışmanı Sagit Afik, oturum sırasında kararla Meclis’in görev süresini tamamlayacağını ve öngörülen takvimde feshedilmiş olacağına işaret etti.Muhalefetten çağrıHükümet döneminde İsrail'de siyasi istikrarsızlık ve toplumsal kutuplaşma giderek artarken tartışmalı yargı reformuna karşı kitlesel protestolar, Gazze Şeridi’ndeki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını talep eden geniş çaplı gösteriler düzenlendi.Öte yandan, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yu iktidardan uzaklaştırmayı hedefleyen muhalefet bloğundaki parti liderleri yeni bir hükümet kurulması çağrısında bulundu.Yisrael Beytenu Partisi lideri Avigdor Liberman, "27 Ekim'de kazanacağız" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260712/trumpin-turkiye-donusu-ucak-krizi-buyudu-fbi-air-force-one-haberlerinin-kaynaginin-pesinde--1107196239.html
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i̇srail, i̇srail parlamentosu (knesset), seçim
i̇srail, i̇srail parlamentosu (knesset), seçim
İsrail'de seçim tarihi netleşti: 27 Ekim'de sandık kurulacak
İsrail'de parlamento seçimleri 27 Ekim'de, yasada öngörülen tarihte yapılacak. Bu, 1988'den bu yana ilk kez seçimlerin dört yıllık tam yasama döneminin ardından gerçekleştirilmesi anlamına geliyor.
İsrail Parlamentosu (Knesset) İçtüzük Komitesi Başkanı ve Likud milletvekili Ofir Katz, pazar günü yaptığı açıklamada, parlamentonun mevcut dört yıllık görev süresini bu hafta 17 Temmuz'da tamamlayacağını ve genel seçimlerin yasada öngörüldüğü şekilde 27 Ekim'de yapılacağını duyurdu.
Katz, yaklaşan genel seçimlerin tarihinin resmen 27 Ekim olarak belirlendiğini ve seçimlerin öne çekilmeyeceğini söyledi.
İsrail basını, İsrail hükümetinin 17 Temmuz’da görev süresini tamamlamasıyla birlikte seçimlerin 1988 yılından bu yana ilk kez zamanında yapılacağını aktardı.
İsrail Meclisi hukuk danışmanı Sagit Afik, oturum sırasında kararla Meclis’in görev süresini tamamlayacağını ve öngörülen takvimde feshedilmiş olacağına işaret etti.
Netanyahu liderliğindeki Hükümet, 29 Aralık 2022
tarihinde resmen göreve başladı.
Hükümet döneminde İsrail'de siyasi istikrarsızlık ve toplumsal kutuplaşma giderek artarken tartışmalı yargı reformuna karşı kitlesel protestolar, Gazze Şeridi’ndeki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını talep eden geniş çaplı gösteriler düzenlendi.
Öte yandan, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yu iktidardan uzaklaştırmayı hedefleyen muhalefet bloğundaki parti liderleri yeni bir hükümet kurulması çağrısında bulundu.
Yisrael Beytenu Partisi lideri Avigdor Liberman, "27 Ekim'de kazanacağız" dedi.