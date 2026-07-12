https://anlatilaninotesi.com.tr/20260712/iranin-medyasi-dusman-kesm-adasina-dogru-fuzeler-firlatti-1107199212.html
İran medyası: Keşm Adası ve Bender Abbas yakınlarına denizden gelen 10-11 füze fırlatıldı
İran medyası: Keşm Adası ve Bender Abbas yakınlarına denizden gelen 10-11 füze fırlatıldı
Sputnik Türkiye
İran'ın medyası: Düşman Keşm Adası'na doğru füzeler fırlattı
2026-07-12T19:33+0300
2026-07-12T19:33+0300
2026-07-12T19:50+0300
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İran’ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kenti ile Keşm Adası yakınlarında paclama sesi duyulduğu ve bunun füze saldırısından kaynaklandığı bildirildi.Yarı resmi Fars Haber Ajansı’na göre, Bender Abbas kenti ile Keşm Adası yakınlarında patlama sesi duyuldu.'10 ila 11 adet füze fırlatıldı'Patlama seslerinin deniz tarafından geldiği belirtilirken, haberde patlamanın kaynağına ilişkin bilgi verilmedi.Keşm Kaymakamı Hüseyin Emir Timur ise patlama seslerinin ABD saldırısından kaynaklandığını ve bölgeye 10 ila 11 adet füze fırlatıldığını söyledi.Timur, saldırılarda şu ana kadar can kaybı yaşanmadığını kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260712/trumpin-turkiye-donusu-ucak-krizi-buyudu-fbi-air-force-one-haberlerinin-kaynaginin-pesinde--1107196239.html
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İran medyası: Keşm Adası ve Bender Abbas yakınlarına denizden gelen 10-11 füze fırlatıldı
19:33 12.07.2026 (güncellendi: 19:50 12.07.2026)
Ayrıntılar geliyor
İran devlet haber ajansı IRNA, öğleden sonra yaşandığı bildirilen patlamaları "düşman tarafından Keşm Adası'na doğru füzeler fırlatıldığı" ifadeleriyle duyurdu.
İran’ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kenti ile Keşm Adası yakınlarında paclama sesi duyulduğu ve bunun füze saldırısından kaynaklandığı bildirildi.
Yarı resmi Fars Haber Ajansı’na göre, Bender Abbas kenti ile Keşm Adası yakınlarında patlama sesi duyuldu.
'10 ila 11 adet füze fırlatıldı'
Patlama seslerinin deniz tarafından geldiği belirtilirken, haberde patlamanın kaynağına ilişkin bilgi verilmedi.
Keşm Kaymakamı Hüseyin Emir Timur ise patlama seslerinin ABD saldırısından kaynaklandığını ve bölgeye 10 ila 11 adet füze fırlatıldığını söyledi.
Timur, saldırılarda şu ana kadar can kaybı yaşanmadığını kaydetti.