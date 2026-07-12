https://anlatilaninotesi.com.tr/20260712/iranin-medyasi-dusman-kesm-adasina-dogru-fuzeler-firlatti-1107199212.html

İran medyası: Keşm Adası ve Bender Abbas yakınlarına denizden gelen 10-11 füze fırlatıldı

İran medyası: Keşm Adası ve Bender Abbas yakınlarına denizden gelen 10-11 füze fırlatıldı

Sputnik Türkiye

İran'ın medyası: Düşman Keşm Adası'na doğru füzeler fırlattı

2026-07-12T19:33+0300

2026-07-12T19:33+0300

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İran’ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kenti ile Keşm Adası yakınlarında paclama sesi duyulduğu ve bunun füze saldırısından kaynaklandığı bildirildi.Yarı resmi Fars Haber Ajansı’na göre, Bender Abbas kenti ile Keşm Adası yakınlarında patlama sesi duyuldu.'10 ila 11 adet füze fırlatıldı'Patlama seslerinin deniz tarafından geldiği belirtilirken, haberde patlamanın kaynağına ilişkin bilgi verilmedi.Keşm Kaymakamı Hüseyin Emir Timur ise patlama seslerinin ABD saldırısından kaynaklandığını ve bölgeye 10 ila 11 adet füze fırlatıldığını söyledi.Timur, saldırılarda şu ana kadar can kaybı yaşanmadığını kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260712/trumpin-turkiye-donusu-ucak-krizi-buyudu-fbi-air-force-one-haberlerinin-kaynaginin-pesinde--1107196239.html

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