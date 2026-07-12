https://anlatilaninotesi.com.tr/20260712/irandan-hurmuz-bogazindan-izinli-gecisler-icin-sart-1107197135.html

İran'dan Hürmüz Boğazı’ndan izinli geçişler için şart

İran'dan Hürmüz Boğazı’ndan izinli geçişler için şart

Sputnik Türkiye

İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki geçişleri düzenlemek amacıyla kurduğu "Su Yolu İdaresi", bölgede "huzur ve istikrarın sağlanmasının" ardından geçiş için yapılan başvuruların sırasına göre değerlendirileceğini duyurdu.

2026-07-12T16:22+0300

2026-07-12T16:22+0300

2026-07-12T16:22+0300

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"Fars Körfezi Su Yolu İdaresi", X sosyal medya platformundaki resmi hesabından, Hürmüz Boğazı’ndan geçişlerle ilgili açıklama yayımladı.Açıklamada, son günlerde ABD ordusunun bölgedeki “yasa dışı” girişimleri nedeniyle Hürmüz Boğazı’ndaki geçişlerin mümkün olmadığını ancak "istikrar ve huzurun yeniden sağlanmasıyla" Hürmüz Boğazı’ndan geçiş için yapılan başvuruların, başvuru sırasına göre değerlendirileceği ve gerekli izinlerin verileceği belirtildi.Ayrıca, boğazdan geçiş izni için yalnızca “Fars Körfezi Su Yolu İdaresi'nin” internet sitesine başvuru yapılması istendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260712/hurmuzde-gerilim-tirmaniyor-iran-hurmuz-bogazini-kapatti-abd-yeni-saldiri-baslatti-1107190199.html

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