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İran'dan Hürmüz Boğazı’ndan izinli geçişler için şart
İran'dan Hürmüz Boğazı’ndan izinli geçişler için şart
Sputnik Türkiye
İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki geçişleri düzenlemek amacıyla kurduğu "Su Yolu İdaresi", bölgede "huzur ve istikrarın sağlanmasının" ardından geçiş için yapılan başvuruların sırasına göre değerlendirileceğini duyurdu.
2026-07-12T16:22+0300
2026-07-12T16:22+0300
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"Fars Körfezi Su Yolu İdaresi", X sosyal medya platformundaki resmi hesabından, Hürmüz Boğazı’ndan geçişlerle ilgili açıklama yayımladı.Açıklamada, son günlerde ABD ordusunun bölgedeki “yasa dışı” girişimleri nedeniyle Hürmüz Boğazı’ndaki geçişlerin mümkün olmadığını ancak "istikrar ve huzurun yeniden sağlanmasıyla" Hürmüz Boğazı’ndan geçiş için yapılan başvuruların, başvuru sırasına göre değerlendirileceği ve gerekli izinlerin verileceği belirtildi.Ayrıca, boğazdan geçiş izni için yalnızca “Fars Körfezi Su Yolu İdaresi'nin” internet sitesine başvuru yapılması istendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260712/hurmuzde-gerilim-tirmaniyor-iran-hurmuz-bogazini-kapatti-abd-yeni-saldiri-baslatti-1107190199.html
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hürmüz boğazı, i̇ran, türkiye, haberler
hürmüz boğazı, i̇ran, türkiye, haberler

İran'dan Hürmüz Boğazı’ndan izinli geçişler için şart

16:22 12.07.2026
© Shady AlassarHürmüz Boğazı
Hürmüz Boğazı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2026
© Shady Alassar
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İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki geçişleri düzenlemek amacıyla kurduğu Su Yolu İdaresi, bölgede 'huzur ve istikrarın sağlanmasının' ardından geçiş için yapılan başvuruların sırasına göre değerlendirileceğini ve gerekli izinlerin verileceğini duyurdu.
"Fars Körfezi Su Yolu İdaresi", X sosyal medya platformundaki resmi hesabından, Hürmüz Boğazı’ndan geçişlerle ilgili açıklama yayımladı.
Açıklamada, son günlerde ABD ordusunun bölgedeki “yasa dışı” girişimleri nedeniyle Hürmüz Boğazı’ndaki geçişlerin mümkün olmadığını ancak "istikrar ve huzurun yeniden sağlanmasıyla" Hürmüz Boğazı’ndan geçiş için yapılan başvuruların, başvuru sırasına göre değerlendirileceği ve gerekli izinlerin verileceği belirtildi.
Ayrıca, boğazdan geçiş izni için yalnızca “Fars Körfezi Su Yolu İdaresi'nin” internet sitesine başvuru yapılması istendi.
CENTCOM, İran saldırısının videosunu paylaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2026
DÜNYA
İran Hürmüz Boğazı'nı kapattı, ABD yeni saldırı başlattı
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