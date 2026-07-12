https://anlatilaninotesi.com.tr/20260712/irak-basbakani-el-zaidi-washingtona-gidiyor-petrol-ve-dogal-gaz-anlasmalari-gundemde-1107195650.html

Irak Başbakanı el-Zaidi Washington'a gidiyor: Petrol ve doğal gaz anlaşmaları gündemde

Irak Başbakanı el-Zaidi Washington'a gidiyor: Petrol ve doğal gaz anlaşmaları gündemde

Sputnik Türkiye

Irak Başbakanı Ali el-Zaidi, ABD yönetiminin resmi daveti üzerine pazartesi günü resmi bir heyetin başında Washington'u ziyaret edecek. 12.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-12T13:32+0300

2026-07-12T13:32+0300

2026-07-12T13:32+0300

dünya

abd

irak

washington

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/10/1105781772_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_c4c7339b6b1f01cf49f424c04be7e166.jpg

Irak hükümet sözcüsü Haydar el-Abudi, pazar günü düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, ziyaret kapsamında iki ülke arasında çeşitli anlaşma ve mutabakat zabıtlarının imzalanmasının beklendiğini söyledi.El-Abudi, imzalanacak anlaşmaların özellikle petrol ve doğal gaz sektörüne odaklanacağını belirterek, "İmzalanacak anlaşmalar, petrol ve doğal gaz sektöründe çeşitli mutabakat zabıtlarını kapsayacak. Irak, petrol üretim kapasitesini artırmaya ivme kazandıracak çeşitli ABD'li şirketleri ülkeye çekmeye hazırlanıyor" ifadelerini kullandı.Irak yönetimi, enerji sektörüne yönelik yeni yatırımlarla hem üretim kapasitesini artırmayı hem de ABD ile ekonomik iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyor.Reuters'ın aktardığına göre, Washington temaslarında enerji alanındaki iş birliklerinin yanı sıra iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik başlıkların da ele alınması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260712/katar-eski-emiri-seyh-hamed-bin-halife-al-sani-hayatini-kaybetti-ulkede-4-gunluk-resmi-yas--1107193185.html

abd

irak

washington

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, irak, washington