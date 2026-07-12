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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260712/irak-basbakani-el-zaidi-washingtona-gidiyor-petrol-ve-dogal-gaz-anlasmalari-gundemde-1107195650.html
Irak Başbakanı el-Zaidi Washington'a gidiyor: Petrol ve doğal gaz anlaşmaları gündemde
Irak Başbakanı el-Zaidi Washington'a gidiyor: Petrol ve doğal gaz anlaşmaları gündemde
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Irak Başbakanı Ali el-Zaidi, ABD yönetiminin resmi daveti üzerine pazartesi günü resmi bir heyetin başında Washington'u ziyaret edecek. 12.07.2026, Sputnik Türkiye
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Irak hükümet sözcüsü Haydar el-Abudi, pazar günü düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, ziyaret kapsamında iki ülke arasında çeşitli anlaşma ve mutabakat zabıtlarının imzalanmasının beklendiğini söyledi.El-Abudi, imzalanacak anlaşmaların özellikle petrol ve doğal gaz sektörüne odaklanacağını belirterek, "İmzalanacak anlaşmalar, petrol ve doğal gaz sektöründe çeşitli mutabakat zabıtlarını kapsayacak. Irak, petrol üretim kapasitesini artırmaya ivme kazandıracak çeşitli ABD'li şirketleri ülkeye çekmeye hazırlanıyor" ifadelerini kullandı.Irak yönetimi, enerji sektörüne yönelik yeni yatırımlarla hem üretim kapasitesini artırmayı hem de ABD ile ekonomik iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyor.Reuters'ın aktardığına göre, Washington temaslarında enerji alanındaki iş birliklerinin yanı sıra iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik başlıkların da ele alınması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260712/katar-eski-emiri-seyh-hamed-bin-halife-al-sani-hayatini-kaybetti-ulkede-4-gunluk-resmi-yas--1107193185.html
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abd, irak, washington
abd, irak, washington

Irak Başbakanı el-Zaidi Washington'a gidiyor: Petrol ve doğal gaz anlaşmaları gündemde

13:32 12.07.2026
© AA / Murtadha Al-SudaniIrak Başbakanı Ali ez-Zeydi
Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2026
© AA / Murtadha Al-Sudani
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Irak Başbakanı Ali el-Zaidi, ABD yönetiminin resmi daveti üzerine pazartesi günü resmi bir heyetin başında Washington'u ziyaret edecek.
Irak hükümet sözcüsü Haydar el-Abudi, pazar günü düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, ziyaret kapsamında iki ülke arasında çeşitli anlaşma ve mutabakat zabıtlarının imzalanmasının beklendiğini söyledi.
El-Abudi, imzalanacak anlaşmaların özellikle petrol ve doğal gaz sektörüne odaklanacağını belirterek, "İmzalanacak anlaşmalar, petrol ve doğal gaz sektöründe çeşitli mutabakat zabıtlarını kapsayacak. Irak, petrol üretim kapasitesini artırmaya ivme kazandıracak çeşitli ABD'li şirketleri ülkeye çekmeye hazırlanıyor" ifadelerini kullandı.
Irak yönetimi, enerji sektörüne yönelik yeni yatırımlarla hem üretim kapasitesini artırmayı hem de ABD ile ekonomik iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyor.
Reuters'ın aktardığına göre, Washington temaslarında enerji alanındaki iş birliklerinin yanı sıra iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik başlıkların da ele alınması bekleniyor.
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