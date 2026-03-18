Üsküdar’da 2 İETT otobüsü çarpıştı: Yolcular tahliye edildi
18.03.2026, Sputnik Türkiye
İstanbul Üsküdar’da İETT’ye bağlı iki özel halk otobüsünün karıştığı kazada yolcular tahliye edildi. Kısıklı Caddesi’nde durağa yanaşan bir otobüsün, durakta bulunan başka bir otobüse çarpması sonucu iki araçta da hasar oluştu.
İstanbul Üsküdar'da durağa yanaşan İETT'ye bağlı özel halk otobüsünün önündeki otobüse çarptığı kazada yolcular tahliye edildi, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
Kaza, Kısıklı Caddesi'nde meydana geldi. Durağa yanaşan İETT'ye bağlı 34 HO 3891 plakalı özel halk otobüsü, durakta bulunan 34 HO 3010 plakalı özel halk otobüsüne çarptı.
İki otobüste de hasar oluştu
Çarpmanın etkisiyle iki otobüste de hasar meydana geldi. Kazada yaralanan olmadı.
Yetkililerin olay yerindeki incelemeleri sürerken, araçlarda oluşan maddi hasar dikkat çekti.
Kaza sonrası otobüslerde bulunan yolcular tahliye edildi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.