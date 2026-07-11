https://anlatilaninotesi.com.tr/20260711/umman-ve-iran-hurmuz-bogazi-konusunda-muzakereleri-surdurme-konusunda-anlasti-1107188737.html
Umman ve İran, Hürmüz Boğazı konusunda müzakereleri sürdürme konusunda anlaştı
Umman ve İran, Hürmüz Boğazı konusunda müzakereleri sürdürme konusunda anlaştı
Sputnik Türkiye
Umman ve İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki deniz taşımacılığına ilişkin görüşmeleri sürdüreceği duyuruldu. 11.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-11T22:52+0300
2026-07-11T22:52+0300
2026-07-11T22:52+0300
poli̇ti̇ka
türkiye
abbas arakçi
hürmüz boğazı
umman
i̇ran
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/12/1106608641_0:110:3252:1939_1920x0_80_0_0_67012736e8bc592479ebcb3668193194.jpg
Umman ile İran heyetleri, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz taşımacılığı konusuna ilişkin müzakereleri anlaşmaya varmak amacıyla sürdürme konusunda Maskat'ta mutabakata vardıklarını duyurdu.Umman Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu cümleler kaydedildi:İran Dışişleri Bakanı'nın Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, resmi temaslar çerçevesinde Umman’da bulunan Abbas Arakçi, başkent Maskat’ta mevkidaşı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile bir araya geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260711/gagavuzya-yurutme-kurulu-birinci-baskan-yardimcisi-uzun-iktidar-anayasayi-ayaklar-altina-aldi-1107188562.html
hürmüz boğazı
umman
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/12/1106608641_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_9ba41fb6f5db63ae0cf1cc92aa65fac1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, abbas arakçi, hürmüz boğazı, umman, i̇ran
türkiye, abbas arakçi, hürmüz boğazı, umman, i̇ran
Umman ve İran, Hürmüz Boğazı konusunda müzakereleri sürdürme konusunda anlaştı
Umman ve İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki deniz taşımacılığına ilişkin görüşmeleri sürdüreceği duyuruldu.
Umman ile İran heyetleri, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz taşımacılığı konusuna ilişkin müzakereleri anlaşmaya varmak amacıyla sürdürme konusunda Maskat'ta mutabakata vardıklarını duyurdu.
Umman Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu cümleler kaydedildi:
Bugün Maskat'ta, son gelişmeler ışığında Hürmüz Boğazı'ndaki deniz taşımacılığı ve boğazın güvenliğinin sağlanması konularında Umman-İran görüşmeleri gerçekleştirildi. Taraflar, uluslararası hukuka uygun şekilde gerekli anlaşmalara varılması amacıyla teknik ve siyasi düzeyde görüşmeleri sürdürme konusunda mutabakata vardı.
İran Dışişleri Bakanı'nın Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, resmi temaslar çerçevesinde Umman’da bulunan Abbas Arakçi, başkent Maskat’ta mevkidaşı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile bir araya geldi.