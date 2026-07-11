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Umman ve İran, Hürmüz Boğazı konusunda müzakereleri sürdürme konusunda anlaştı
Umman ve İran, Hürmüz Boğazı konusunda müzakereleri sürdürme konusunda anlaştı
Sputnik Türkiye
Umman ve İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki deniz taşımacılığına ilişkin görüşmeleri sürdüreceği duyuruldu. 11.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-11T22:52+0300
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poli̇ti̇ka
türkiye
abbas arakçi
hürmüz boğazı
umman
i̇ran
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Umman ile İran heyetleri, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz taşımacılığı konusuna ilişkin müzakereleri anlaşmaya varmak amacıyla sürdürme konusunda Maskat'ta mutabakata vardıklarını duyurdu.Umman Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu cümleler kaydedildi:İran Dışişleri Bakanı'nın Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, resmi temaslar çerçevesinde Umman’da bulunan Abbas Arakçi, başkent Maskat’ta mevkidaşı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile bir araya geldi.
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türkiye, abbas arakçi, hürmüz boğazı, umman, i̇ran
türkiye, abbas arakçi, hürmüz boğazı, umman, i̇ran

Umman ve İran, Hürmüz Boğazı konusunda müzakereleri sürdürme konusunda anlaştı

22:52 11.07.2026
© AA / Shady AlassarUmman Körfezi'nde bekleyen gemiler
Umman Körfezi'nde bekleyen gemiler - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2026
© AA / Shady Alassar
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Umman ve İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki deniz taşımacılığına ilişkin görüşmeleri sürdüreceği duyuruldu.
Umman ile İran heyetleri, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz taşımacılığı konusuna ilişkin müzakereleri anlaşmaya varmak amacıyla sürdürme konusunda Maskat'ta mutabakata vardıklarını duyurdu.
Umman Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu cümleler kaydedildi:
Bugün Maskat'ta, son gelişmeler ışığında Hürmüz Boğazı'ndaki deniz taşımacılığı ve boğazın güvenliğinin sağlanması konularında Umman-İran görüşmeleri gerçekleştirildi. Taraflar, uluslararası hukuka uygun şekilde gerekli anlaşmalara varılması amacıyla teknik ve siyasi düzeyde görüşmeleri sürdürme konusunda mutabakata vardı.
İran Dışişleri Bakanı'nın Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, resmi temaslar çerçevesinde Umman’da bulunan Abbas Arakçi, başkent Maskat’ta mevkidaşı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile bir araya geldi.
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