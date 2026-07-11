https://anlatilaninotesi.com.tr/20260711/umman-ve-iran-hurmuz-bogazi-konusunda-muzakereleri-surdurme-konusunda-anlasti-1107188737.html

Umman ve İran, Hürmüz Boğazı konusunda müzakereleri sürdürme konusunda anlaştı

Umman ve İran, Hürmüz Boğazı konusunda müzakereleri sürdürme konusunda anlaştı

Sputnik Türkiye

Umman ve İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki deniz taşımacılığına ilişkin görüşmeleri sürdüreceği duyuruldu. 11.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-11T22:52+0300

2026-07-11T22:52+0300

2026-07-11T22:52+0300

poli̇ti̇ka

türkiye

abbas arakçi

hürmüz boğazı

umman

i̇ran

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Umman ile İran heyetleri, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz taşımacılığı konusuna ilişkin müzakereleri anlaşmaya varmak amacıyla sürdürme konusunda Maskat'ta mutabakata vardıklarını duyurdu.Umman Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu cümleler kaydedildi:İran Dışişleri Bakanı'nın Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, resmi temaslar çerçevesinde Umman’da bulunan Abbas Arakçi, başkent Maskat’ta mevkidaşı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile bir araya geldi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260711/gagavuzya-yurutme-kurulu-birinci-baskan-yardimcisi-uzun-iktidar-anayasayi-ayaklar-altina-aldi-1107188562.html

hürmüz boğazı

umman

i̇ran

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