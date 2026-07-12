https://anlatilaninotesi.com.tr/20260712/haluk-levent-hakkinda-gozalti-karari--1107196636.html
Haluk Levent hakkında gözaltı kararı: Yakalama kararı çıkarıldı
Haluk Levent hakkında gözaltı kararı: Yakalama kararı çıkarıldı
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Ahbap derneğine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Dernek Başkanı Haluk Levent hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. 12.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-12T16:00+0300
2026-07-12T16:00+0300
2026-07-12T16:12+0300
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haluk levent, ahbap derneği
haluk levent, ahbap derneği
Haluk Levent hakkında gözaltı kararı: Yakalama kararı çıkarıldı
16:00 12.07.2026 (güncellendi: 16:12 12.07.2026)
Ayrıntılar geliyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Ahbap derneğine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Dernek Başkanı Haluk Levent hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.