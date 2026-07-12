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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260712/haluk-levent-hakkinda-gozalti-karari--1107196636.html
Haluk Levent hakkında gözaltı kararı: Yakalama kararı çıkarıldı
Haluk Levent hakkında gözaltı kararı: Yakalama kararı çıkarıldı
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Ahbap derneğine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Dernek Başkanı Haluk Levent hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. 12.07.2026, Sputnik Türkiye
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haluk levent, ahbap derneği
haluk levent, ahbap derneği

Haluk Levent hakkında gözaltı kararı: Yakalama kararı çıkarıldı

16:00 12.07.2026 (güncellendi: 16:12 12.07.2026)
© İHA / BEGÜM AKSOY - RAMAZAN BOZCA- Haluk Levent,
Haluk Levent, - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2026
© İHA / BEGÜM AKSOY - RAMAZAN BOZCA-
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Ayrıntılar geliyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Ahbap derneğine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Dernek Başkanı Haluk Levent hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
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