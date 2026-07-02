Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/haluk-levent-ahbap-dernegi-baskanligini-birakacagini-acikladi-1106957221.html
Haluk Levent, Ahbap Derneği Başkanlığı'nı bırakacağını açıkladı
Haluk Levent, Ahbap Derneği Başkanlığı'nı bırakacağını açıkladı
Sputnik Türkiye
Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında dernek başkanlığı görevinden ayrılmayı planladığını duyurdu. 02.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-02T22:20+0300
2026-07-02T22:20+0300
türki̇ye
haluk levent
ahbap derneği
dernek
çek
karşılıksız çek
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/0a/1066843540_0:42:801:492_1920x0_80_0_0_d7c8b55c4654103df8b75ff273cef568.jpg
Ünlü sanatçı Haluk Levent, sosyal medya hesabından son dönemde çıkan iddialara yanıt verdi.Levent, açıklamasında Ahbap'ın deprem döneminde gönüllülerinin büyük fedakârlık gösterdiğini belirterek, "Deprem dönemi Ahbap gönüllülerinin kahramanlık öyküsüdür. Ben de onlardan bir tanesiyim. Ahbap Başkanlığını önümüzdeki aylarda devam eden projelerimiz bittikten ve bir sonraki denetimi alnımın akıyla verdikten sonra bırakmayı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.Görevden ayrılma kararında sağlık sorunlarının ve müzik çalışmalarını aksatmasının etkili olduğunu söyleyen Levent, "Sağlık sorunlarım baş gösterdi. Müziğimi aksattım. Ben biraz profesyonel hayata geçmek istiyorum. Ahbap Genel Başkanlığı'nı bırakacağımı itiraf ediyorum" dedi.Öte yandan Haluk Levent'in, karşılıksız çek düzenlediği gerekçesiyle yargılandığı davada mahkeme, iki ayrı çek nedeniyle toplam yaklaşık 70 milyon lira adli para cezasına hükmetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/karsiliksiz-cekten-70-milyon-lira-ceza-almisti-haluk-leventten-ilk-aciklama-1106626074.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/0a/1066843540_44:0:755:533_1920x0_80_0_0_bb02eea3de888a523412497ca5a4dd66.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
haluk levent, ahbap derneği, dernek, çek, karşılıksız çek
haluk levent, ahbap derneği, dernek, çek, karşılıksız çek

Haluk Levent, Ahbap Derneği Başkanlığı'nı bırakacağını açıkladı

22:20 02.07.2026
© AAHaluk Levent- AHBAP
Haluk Levent- AHBAP - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2026
© AA
Abone ol
Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında dernek başkanlığı görevinden ayrılmayı planladığını duyurdu.
Ünlü sanatçı Haluk Levent, sosyal medya hesabından son dönemde çıkan iddialara yanıt verdi.
Levent, açıklamasında Ahbap'ın deprem döneminde gönüllülerinin büyük fedakârlık gösterdiğini belirterek, "Deprem dönemi Ahbap gönüllülerinin kahramanlık öyküsüdür. Ben de onlardan bir tanesiyim. Ahbap Başkanlığını önümüzdeki aylarda devam eden projelerimiz bittikten ve bir sonraki denetimi alnımın akıyla verdikten sonra bırakmayı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Görevden ayrılma kararında sağlık sorunlarının ve müzik çalışmalarını aksatmasının etkili olduğunu söyleyen Levent, "Sağlık sorunlarım baş gösterdi. Müziğimi aksattım. Ben biraz profesyonel hayata geçmek istiyorum. Ahbap Genel Başkanlığı'nı bırakacağımı itiraf ediyorum" dedi.
Öte yandan Haluk Levent'in, karşılıksız çek düzenlediği gerekçesiyle yargılandığı davada mahkeme, iki ayrı çek nedeniyle toplam yaklaşık 70 milyon lira adli para cezasına hükmetmişti.
Haluk Levent depremzedelere konser verdi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2026
TÜRKİYE
Karşılıksız çekten 70 milyon lira ceza almıştı: Haluk Levent'ten ilk açıklama
18 Haziran , 22:37
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала