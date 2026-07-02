https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/haluk-levent-ahbap-dernegi-baskanligini-birakacagini-acikladi-1106957221.html
Haluk Levent, Ahbap Derneği Başkanlığı'nı bırakacağını açıkladı
Haluk Levent, Ahbap Derneği Başkanlığı'nı bırakacağını açıkladı
Sputnik Türkiye
Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında dernek başkanlığı görevinden ayrılmayı planladığını duyurdu. 02.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-02T22:20+0300
2026-07-02T22:20+0300
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Ünlü sanatçı Haluk Levent, sosyal medya hesabından son dönemde çıkan iddialara yanıt verdi.Levent, açıklamasında Ahbap'ın deprem döneminde gönüllülerinin büyük fedakârlık gösterdiğini belirterek, "Deprem dönemi Ahbap gönüllülerinin kahramanlık öyküsüdür. Ben de onlardan bir tanesiyim. Ahbap Başkanlığını önümüzdeki aylarda devam eden projelerimiz bittikten ve bir sonraki denetimi alnımın akıyla verdikten sonra bırakmayı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.Görevden ayrılma kararında sağlık sorunlarının ve müzik çalışmalarını aksatmasının etkili olduğunu söyleyen Levent, "Sağlık sorunlarım baş gösterdi. Müziğimi aksattım. Ben biraz profesyonel hayata geçmek istiyorum. Ahbap Genel Başkanlığı'nı bırakacağımı itiraf ediyorum" dedi.Öte yandan Haluk Levent'in, karşılıksız çek düzenlediği gerekçesiyle yargılandığı davada mahkeme, iki ayrı çek nedeniyle toplam yaklaşık 70 milyon lira adli para cezasına hükmetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/karsiliksiz-cekten-70-milyon-lira-ceza-almisti-haluk-leventten-ilk-aciklama-1106626074.html
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haluk levent, ahbap derneği, dernek, çek, karşılıksız çek
haluk levent, ahbap derneği, dernek, çek, karşılıksız çek
Haluk Levent, Ahbap Derneği Başkanlığı'nı bırakacağını açıkladı
Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında dernek başkanlığı görevinden ayrılmayı planladığını duyurdu.
Ünlü sanatçı Haluk Levent, sosyal medya hesabından son dönemde çıkan iddialara yanıt verdi.
Levent, açıklamasında Ahbap'ın deprem döneminde gönüllülerinin büyük fedakârlık gösterdiğini belirterek, "Deprem dönemi Ahbap gönüllülerinin kahramanlık öyküsüdür. Ben de onlardan bir tanesiyim. Ahbap Başkanlığını önümüzdeki aylarda devam eden projelerimiz bittikten ve bir sonraki denetimi alnımın akıyla verdikten sonra bırakmayı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Görevden ayrılma kararında sağlık sorunlarının ve müzik çalışmalarını aksatmasının etkili olduğunu söyleyen Levent, "Sağlık sorunlarım baş gösterdi. Müziğimi aksattım. Ben biraz profesyonel hayata geçmek istiyorum. Ahbap Genel Başkanlığı'nı bırakacağımı itiraf ediyorum" dedi.
Öte yandan Haluk Levent'in, karşılıksız çek düzenlediği gerekçesiyle yargılandığı davada mahkeme, iki ayrı çek nedeniyle toplam yaklaşık 70 milyon lira adli para cezasına hükmetmişti.