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Güney Kore, kaybolan denizcisini arama çalışmalarında Kuzey Kore'den destek istedi
Güney Kore, kaybolan denizcisini arama çalışmalarında Kuzey Kore'den destek istedi
Sputnik Türkiye
Güney Kore, devriye görevi sırasında kaybolan bir denizcinin arama kurtarma çalışmalarına Kuzey Kore'nin de destek vermesi konusunda talepte bulundu.
2026-07-12T17:31+0300
2026-07-12T17:31+0300
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Yonhap ajansının haberine göre, Kore Doğu Denizi'nde devriye görevi için Güney Kore Donanmasına ait bir gemide bulunan denizci, iki Kore arasında fiili deniz sınırı kabul edilen Kuzey Sınır Hattı (NLL) yakınlarında kayboldu.Donanma, en son gece nöbetinde görülen denizciyi bulmak için arama kurtarma çalışmaları başlattı.'İnsani gerekçelerle işbirliği rica ediyoruz'Ordu, denizcinin kaybolduğunu Kuzey Kore'ye bildirirken, Güney Kore Birleşme Bakanlığı da arama kurtarma çalışmaları konusunda bu ülkeden destek talep etti.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kuzey Sınır Hattı'nın kuzeyine sürüklenmiş olma ihtimali var. Donanmamız şu anda kayıp denizciyi ararken, kayıp denizcinin aranması ve geri getirilmesi konusunda insani gerekçelerle işbirliği rica ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, denizcinin NLL'nin kuzeyine sürüklendiğinin kesin olmadığı, Kuzey Kore'nin işbirliğinin "önleyici tedbir" olarak istendiği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260311/abd-guney-kore-tatbikati-baslarken-kuzey-kore-lideri-kim-kiziyla-birlikte-fuze-testini-izledi-1104172515.html
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kuzey kore, güney kore, haberler
kuzey kore, güney kore, haberler

Güney Kore, kaybolan denizcisini arama çalışmalarında Kuzey Kore'den destek istedi

17:31 12.07.2026
Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung ve Kuzey Kore Ulusal Lideri Kim Jong-Un
Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung ve Kuzey Kore Ulusal Lideri Kim Jong-Un - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2026
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Güney Kore, devriye görevi sırasında kaybolan bir denizcinin arama kurtarma çalışmalarına Kuzey Kore'nin de destek vermesi konusunda talepte bulundu.
Yonhap ajansının haberine göre, Kore Doğu Denizi'nde devriye görevi için Güney Kore Donanmasına ait bir gemide bulunan denizci, iki Kore arasında fiili deniz sınırı kabul edilen Kuzey Sınır Hattı (NLL) yakınlarında kayboldu.
Donanma, en son gece nöbetinde görülen denizciyi bulmak için arama kurtarma çalışmaları başlattı.

'İnsani gerekçelerle işbirliği rica ediyoruz'

Ordu, denizcinin kaybolduğunu Kuzey Kore'ye bildirirken, Güney Kore Birleşme Bakanlığı da arama kurtarma çalışmaları konusunda bu ülkeden destek talep etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kuzey Sınır Hattı'nın kuzeyine sürüklenmiş olma ihtimali var. Donanmamız şu anda kayıp denizciyi ararken, kayıp denizcinin aranması ve geri getirilmesi konusunda insani gerekçelerle işbirliği rica ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, denizcinin NLL'nin kuzeyine sürüklendiğinin kesin olmadığı, Kuzey Kore'nin işbirliğinin "önleyici tedbir" olarak istendiği kaydedildi.
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