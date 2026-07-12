https://anlatilaninotesi.com.tr/20260712/guney-kore-kaybolan-denizcisini-arama-calismalarinda-kuzey-koreden-destek-istedi-1107198399.html

Güney Kore, kaybolan denizcisini arama çalışmalarında Kuzey Kore'den destek istedi

Güney Kore, kaybolan denizcisini arama çalışmalarında Kuzey Kore'den destek istedi

Sputnik Türkiye

Güney Kore, devriye görevi sırasında kaybolan bir denizcinin arama kurtarma çalışmalarına Kuzey Kore'nin de destek vermesi konusunda talepte bulundu.

2026-07-12T17:31+0300

2026-07-12T17:31+0300

2026-07-12T17:31+0300

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Yonhap ajansının haberine göre, Kore Doğu Denizi'nde devriye görevi için Güney Kore Donanmasına ait bir gemide bulunan denizci, iki Kore arasında fiili deniz sınırı kabul edilen Kuzey Sınır Hattı (NLL) yakınlarında kayboldu.Donanma, en son gece nöbetinde görülen denizciyi bulmak için arama kurtarma çalışmaları başlattı.'İnsani gerekçelerle işbirliği rica ediyoruz'Ordu, denizcinin kaybolduğunu Kuzey Kore'ye bildirirken, Güney Kore Birleşme Bakanlığı da arama kurtarma çalışmaları konusunda bu ülkeden destek talep etti.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kuzey Sınır Hattı'nın kuzeyine sürüklenmiş olma ihtimali var. Donanmamız şu anda kayıp denizciyi ararken, kayıp denizcinin aranması ve geri getirilmesi konusunda insani gerekçelerle işbirliği rica ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, denizcinin NLL'nin kuzeyine sürüklendiğinin kesin olmadığı, Kuzey Kore'nin işbirliğinin "önleyici tedbir" olarak istendiği kaydedildi.

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