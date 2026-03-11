https://anlatilaninotesi.com.tr/20260311/abd-guney-kore-tatbikati-baslarken-kuzey-kore-lideri-kim-kiziyla-birlikte-fuze-testini-izledi-1104172515.html

ABD-Güney Kore tatbikatı başlarken Kuzey Kore lideri Kim, kızıyla birlikte füze testini izledi

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile kızı Kim Ju Ae, ABD ve Güney Kore'nin askeri tatbikatı başlarken, devlet medyasının yayımladığı fotoğraflarda stratejik seyir füzesi testlerini izlerken görülüyor.

Kuzey Kore devlet medyasının bugün yayınladığı görüntülere göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ve kızı, bir savaş gemisinden ateşlenen stratejik seyir füzesi testlerini izledi. Bu gelişme, Kuzey Kore’nin ABD ile Güney Kore’nin ortak askeri tatbikatlarına yönelik açıklamalarda bulunduğu bir dönemde yaşandı.Korean Central News Agency (KCNA) tarafından yayımlanan görüntülerde, ikilinin bir konferans salonunda oturarak yaklaşık bir yıllık olan Choe Hyon adlı deniz destroyerinden ateşlenen silahların gösterildiği bir ekranı izlediği görülüyor.‘Stratejik duruşu sergilemek amacıyla’KCNA’nın haberine göre Kim, salı günü füze fırlatmalarını video aracılığıyla izledi ve “güçlü ve güvenilir bir nükleer savaş caydırıcılığının sürdürülmesi” gerektiğini vurguladı.KCNA, füzelerin Kuzey Kore’nin batı kıyısı açıklarındaki hedef adalara isabet ettiğini bildirdi. Ajansın aktardığına göre Kim Jong Un, bu füze fırlatmaların donanmanın stratejik saldırı duruşunu göstermek ve askerlerin silah kullanımına alışmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi.ABD-Güney Kore tatbikatıSalı günkü füze denemeleri, Kuzey Kore’nin eleştirdiği ABD-Güney Kore ortak askeri tatbikatlarının başlamasından sonra gerçekleşti.Pazartesi günü başlayan 11 günlük ‘Freedom Shield’ (Özgürlük Kalkanı) adlı tatbikata sahada yürütülecek bir eğitim programı eşlik edeceği de bildirilmişti.

