https://anlatilaninotesi.com.tr/20260311/abd-guney-kore-tatbikati-baslarken-kuzey-kore-lideri-kim-kiziyla-birlikte-fuze-testini-izledi-1104172515.html
ABD-Güney Kore tatbikatı başlarken Kuzey Kore lideri Kim, kızıyla birlikte füze testini izledi
ABD-Güney Kore tatbikatı başlarken Kuzey Kore lideri Kim, kızıyla birlikte füze testini izledi
Sputnik Türkiye
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile kızı Kim Ju Ae, ABD ve Güney Kore'nin askeri tatbikatı başlarken, devlet medyasının yayımladığı fotoğraflarda stratejik seyir füzesi testlerini izlerken görülüyor.
2026-03-11T13:02+0300
2026-03-11T13:02+0300
2026-03-11T13:02+0300
dünya
kim jong-un
ju ae
kim yo jong
abd
kuzey kore
güney kore
tatbikat
askeri tatbikat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0b/1104171445_0:155:3088:1892_1920x0_80_0_0_18231689103a204557618266d10141cd.jpg
Kuzey Kore devlet medyasının bugün yayınladığı görüntülere göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ve kızı, bir savaş gemisinden ateşlenen stratejik seyir füzesi testlerini izledi. Bu gelişme, Kuzey Kore’nin ABD ile Güney Kore’nin ortak askeri tatbikatlarına yönelik açıklamalarda bulunduğu bir dönemde yaşandı.Korean Central News Agency (KCNA) tarafından yayımlanan görüntülerde, ikilinin bir konferans salonunda oturarak yaklaşık bir yıllık olan Choe Hyon adlı deniz destroyerinden ateşlenen silahların gösterildiği bir ekranı izlediği görülüyor.‘Stratejik duruşu sergilemek amacıyla’KCNA’nın haberine göre Kim, salı günü füze fırlatmalarını video aracılığıyla izledi ve “güçlü ve güvenilir bir nükleer savaş caydırıcılığının sürdürülmesi” gerektiğini vurguladı.KCNA, füzelerin Kuzey Kore’nin batı kıyısı açıklarındaki hedef adalara isabet ettiğini bildirdi. Ajansın aktardığına göre Kim Jong Un, bu füze fırlatmaların donanmanın stratejik saldırı duruşunu göstermek ve askerlerin silah kullanımına alışmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi.ABD-Güney Kore tatbikatıSalı günkü füze denemeleri, Kuzey Kore’nin eleştirdiği ABD-Güney Kore ortak askeri tatbikatlarının başlamasından sonra gerçekleşti.Pazartesi günü başlayan 11 günlük ‘Freedom Shield’ (Özgürlük Kalkanı) adlı tatbikata sahada yürütülecek bir eğitim programı eşlik edeceği de bildirilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260311/orta-doguda-savasin-12-gunu-israil-tahrani-bombaliyor-iran-karsilik-veriyor-catismalar-hurmuz-1104159354.html
abd
kuzey kore
güney kore
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0b/1104171445_180:0:2909:2047_1920x0_80_0_0_aeb85553b705f54400c6278b5838c163.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kuzey kore, füze testi, kim jong un, kızı, kim ju ae, abd, güney kore, askeri tatbikat, freedom shield, kuzey kore lideri, kuzey kore'de ne oluyor, kim ne yapıyor, haberler, dünya haberleri, kuzey kore haberleri
kuzey kore, füze testi, kim jong un, kızı, kim ju ae, abd, güney kore, askeri tatbikat, freedom shield, kuzey kore lideri, kuzey kore'de ne oluyor, kim ne yapıyor, haberler, dünya haberleri, kuzey kore haberleri
ABD-Güney Kore tatbikatı başlarken Kuzey Kore lideri Kim, kızıyla birlikte füze testini izledi
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile kızı*Kim Ju Ae, devlet medyasının yayımladığı bir fotoğrafta salı günü stratejik seyir füzesi testlerinin televizyon yayını üzerinden izlenmesini takip ederken görülüyor.
Kuzey Kore devlet medyasının bugün yayınladığı görüntülere göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ve kızı, bir savaş gemisinden ateşlenen stratejik seyir füzesi testlerini izledi.
Bu gelişme, Kuzey Kore’nin ABD ile Güney Kore’nin ortak askeri tatbikatlarına yönelik açıklamalarda bulunduğu bir dönemde yaşandı.
Dün Kim Jong Un’un kız kardeşi ve üst düzey yetkili Kim Yo Jong,
tatbikatların ABD ve Güney Kore’nin Kuzey Kore’ye karşı ‘kökleşmiş düşmanlığını’
bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi. Kim Yo Jong, Kuzey Kore’nin ‘düşmanlarını savaş caydırıcılığımıza ikna edeceğini’ belirtti.
Korean Central News Agency (KCNA) tarafından yayımlanan görüntülerde, ikilinin bir konferans salonunda oturarak yaklaşık bir yıllık olan Choe Hyon adlı deniz destroyerinden ateşlenen silahların gösterildiği bir ekranı izlediği görülüyor.
‘Stratejik duruşu sergilemek amacıyla’
KCNA’nın haberine göre Kim, salı günü füze fırlatmalarını video aracılığıyla izledi ve “güçlü ve güvenilir bir nükleer savaş caydırıcılığının sürdürülmesi” gerektiğini vurguladı.
KCNA, füzelerin Kuzey Kore’nin batı kıyısı açıklarındaki hedef adalara isabet ettiğini bildirdi. Ajansın aktardığına göre Kim Jong Un, bu füze fırlatmaların donanmanın stratejik saldırı duruşunu göstermek ve askerlerin silah kullanımına alışmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi.
Salı günkü füze denemeleri, Kuzey Kore’nin eleştirdiği ABD-Güney Kore ortak askeri tatbikatlarının başlamasından sonra gerçekleşti.
Pazartesi günü başlayan 11 günlük ‘Freedom Shield’ (Özgürlük Kalkanı) adlı tatbikata sahada yürütülecek bir eğitim programı eşlik edeceği de bildirilmişti.