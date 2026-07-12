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Filenin Sultanları Tayland'ı da yendi: Çeyrek finalde rakibini bekliyor
Filenin Sultanları Tayland'ı da yendi: Çeyrek finalde rakibini bekliyor
Sputnik Türkiye
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) üçüncü etap dördüncü ve son maçında Tayland'ı 3-1 yendi. 12.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-12T13:11+0300
2026-07-12T13:11+0300
spor
japonya
filenin sultanları
tayland
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Milli takım, Japonya'nın Osaka kentinde oynanan karşılaşmayı 27-25, 21-25, 19-25 ve 22-25'lik setlerle 3-1 kazandı.Ay-yıldızlılar, turnuvada 12 maçta 9. galibiyet alırken 3 yenilgi yaşadı.A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'de düzenlenecek VNL Finalleri'ne puan tablosunun 4. sırasından katılacak. Puan tablosunun zirvesindeki ABD ise 12 maçta 10 galibiyet elde etti.A Milli Kadın Voleybol Takımı, dünkü sonuçların ardından Çin'de düzenlenecek VNL Finalleri'ne katılmayı garantilemişti.Milli takım, VNL Finalleri çeyrek finalinde puan tablosunu 5. sırada tamamlayan ülkeyle karşılaşacak. Rakibi, günün diğer maçlarının ardından netlik kazanacak.2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi Finalleri, 22-26 Temmuz'da Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'nde düzenlenecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/filenin-sultanlari-milletler-liginde-lider-abdye-maglup-oldu-1107159311.html
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japonya, filenin sultanları, tayland
japonya, filenin sultanları, tayland

Filenin Sultanları Tayland'ı da yendi: Çeyrek finalde rakibini bekliyor

13:11 12.07.2026
Filenin Sultanları galibiyetle tamamladı, çeyrek finalde rakibini bekliyor
Filenin Sultanları galibiyetle tamamladı, çeyrek finalde rakibini bekliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2026
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) üçüncü etap dördüncü ve son maçında Tayland'ı 3-1 yendi.
Milli takım, Japonya'nın Osaka kentinde oynanan karşılaşmayı 27-25, 21-25, 19-25 ve 22-25'lik setlerle 3-1 kazandı.
Ay-yıldızlılar, turnuvada 12 maçta 9. galibiyet alırken 3 yenilgi yaşadı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'de düzenlenecek VNL Finalleri'ne puan tablosunun 4. sırasından katılacak. Puan tablosunun zirvesindeki ABD ise 12 maçta 10 galibiyet elde etti.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, dünkü sonuçların ardından Çin'de düzenlenecek VNL Finalleri'ne katılmayı garantilemişti.
Milli takım, VNL Finalleri çeyrek finalinde puan tablosunu 5. sırada tamamlayan ülkeyle karşılaşacak. Rakibi, günün diğer maçlarının ardından netlik kazanacak.
2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi Finalleri, 22-26 Temmuz'da Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'nde düzenlenecek.
Filenin Sultanları - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2026
SPOR
Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde lider ABD'ye mağlup oldu
10 Temmuz, 09:43
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