https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/filenin-sultanlari-milletler-liginde-lider-abdye-maglup-oldu-1107159311.html
Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde lider ABD'ye mağlup oldu
Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde lider ABD'ye mağlup oldu
Sputnik Türkiye
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 Kadınlar VNL 3. hafta ikinci maçında ABD'ye 3-2 yenildi. 10.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-10T09:43+0300
2026-07-10T09:43+0300
2026-07-10T09:49+0300
spor
abd
filenin sultanları
türkiye
voleybol
türkiye a milli voleybol takımı
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü haftasındaki 2. maçında ABD'ye 3-2 yenildi.Türkiye-ABD maçı kaç kaç bitti?Japonya'nın Osaka kentinde oynanan mücadeleyi kaybeden ay-yıldızlılar, turnuvadaki 10. karşılaşmasında 3. mağlubiyetini yaşadı. Puan tablosunun zirvesindeki ABD ise 11. müsabakasında 9. galibiyetini elde etti.Vargas'tan 35 sayıSakatlığı bulunan Sinead Jack-Kısal'dan yoksun sahaya çıkan Türkiye'de Vargas'ın 35 sayılık performansı galibiyete yetmedi.Türkiye-Japonya maçı ne zaman?Milliler, üçüncü etaptaki 3. maçında yarın TSİ 13.20'de, Türk başantrenör Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı ev sahibi Japonya ile karşılaşacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/filenin-sultanlari-milletler-liginde-polonyayi-3-1-maglup-etti-1107093126.html
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abd, filenin sultanları, türkiye, voleybol, türkiye a milli voleybol takımı
abd, filenin sultanları, türkiye, voleybol, türkiye a milli voleybol takımı
Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde lider ABD'ye mağlup oldu
09:43 10.07.2026 (güncellendi: 09:49 10.07.2026)
Ayrıntılar geliyor
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 Kadınlar VNL 3. hafta ikinci maçında ABD'ye 3-2 yenildi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü haftasındaki 2. maçında ABD'ye 3-2 yenildi.
Türkiye-ABD maçı kaç kaç bitti?
Japonya'nın Osaka kentinde oynanan mücadeleyi kaybeden ay-yıldızlılar, turnuvadaki 10. karşılaşmasında 3. mağlubiyetini yaşadı. Puan tablosunun zirvesindeki ABD ise 11. müsabakasında 9. galibiyetini elde etti.
Sakatlığı bulunan Sinead Jack-Kısal'dan yoksun sahaya çıkan Türkiye'de Vargas'ın 35 sayılık performansı galibiyete yetmedi.
Türkiye-Japonya maçı ne zaman?
Milliler, üçüncü etaptaki 3. maçında yarın TSİ 13.20'de, Türk başantrenör Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı ev sahibi Japonya ile karşılaşacak.