https://anlatilaninotesi.com.tr/20260712/denizlide-pamukkale-yakinlarindaki-ormanlik-alanda-yangin-cikti-1107199946.html
Denizli'de Pamukkale yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı
Denizli'de Pamukkale yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı
Sputnik Türkiye
Denizli'nin dünyaca ünlü turizm merkezi Pamukkale Örenyeri yakınlarında akşamüstü saatlerde çıkan yangının kontrol altına alındığı bildirildi. 12.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-12T21:18+0300
2026-07-12T21:18+0300
2026-07-12T23:28+0300
türki̇ye
denizli
pamukkale
yangın
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/0c/1107199789_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_fa56c876cb0ee6a9a6f009a877e3a60d.jpg
Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Pamukkale Mahallesi'nde iddiaya göre sigara atılması üzerine ekin tarlasında başladığı tahmin edilen yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.Yangına 1 uçak, 7 helikopter, 24 arasöz, 15 ilk müdahale aracı, 5 iş makinesi, 215 personelle müdahale edildi.Denizli İl Jandarma Komutanlığı'nın bölgede görev yapan Atlı Jandarma Timi de araçların çıkamadığı yerlerde ekiplere atlarla hortum ve ekipman taşıyarak yardımcı oldu.Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260712/kiraz-yedikten-sonra-rahatsizlanmislardi-esi-de-hayatini-kaybetti--1107199637.html
türki̇ye
denizli
pamukkale
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/0c/1107199789_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_abecf2841aefd477b73df1392fa5672c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
denizli, pamukkale, yangın
denizli, pamukkale, yangın
Denizli'de Pamukkale yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı
21:18 12.07.2026 (güncellendi: 23:28 12.07.2026)
Denizli'nin dünyaca ünlü turizm merkezi Pamukkale Örenyeri yakınlarında akşamüstü saatlerde çıkan yangının kontrol altına alındığı bildirildi.
Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Pamukkale Mahallesi'nde iddiaya göre sigara atılması üzerine ekin tarlasında başladığı tahmin edilen yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
Yangına 1 uçak, 7 helikopter, 24 arasöz, 15 ilk müdahale aracı, 5 iş makinesi, 215 personelle müdahale edildi.
Denizli İl Jandarma Komutanlığı'nın bölgede görev yapan Atlı Jandarma Timi de araçların çıkamadığı yerlerde ekiplere atlarla hortum ve ekipman taşıyarak yardımcı oldu.
Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı.