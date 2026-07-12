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Denizli'de Pamukkale yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı
Denizli'de Pamukkale yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı
Sputnik Türkiye
Denizli'nin dünyaca ünlü turizm merkezi Pamukkale Örenyeri yakınlarında akşamüstü saatlerde çıkan yangının kontrol altına alındığı bildirildi. 12.07.2026, Sputnik Türkiye
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Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Pamukkale Mahallesi'nde iddiaya göre sigara atılması üzerine ekin tarlasında başladığı tahmin edilen yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.Yangına 1 uçak, 7 helikopter, 24 arasöz, 15 ilk müdahale aracı, 5 iş makinesi, 215 personelle müdahale edildi.Denizli İl Jandarma Komutanlığı'nın bölgede görev yapan Atlı Jandarma Timi de araçların çıkamadığı yerlerde ekiplere atlarla hortum ve ekipman taşıyarak yardımcı oldu.Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260712/kiraz-yedikten-sonra-rahatsizlanmislardi-esi-de-hayatini-kaybetti--1107199637.html
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denizli, pamukkale, yangın
denizli, pamukkale, yangın

Denizli'de Pamukkale yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı

21:18 12.07.2026 (güncellendi: 23:28 12.07.2026)
© AA / Ali BilgePamukkale yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale edildi
Pamukkale yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2026
© AA / Ali Bilge
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Denizli'nin dünyaca ünlü turizm merkezi Pamukkale Örenyeri yakınlarında akşamüstü saatlerde çıkan yangının kontrol altına alındığı bildirildi.
Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Pamukkale Mahallesi'nde iddiaya göre sigara atılması üzerine ekin tarlasında başladığı tahmin edilen yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
Yangına 1 uçak, 7 helikopter, 24 arasöz, 15 ilk müdahale aracı, 5 iş makinesi, 215 personelle müdahale edildi.
Denizli İl Jandarma Komutanlığı'nın bölgede görev yapan Atlı Jandarma Timi de araçların çıkamadığı yerlerde ekiplere atlarla hortum ve ekipman taşıyarak yardımcı oldu.
Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı.
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