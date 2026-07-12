https://anlatilaninotesi.com.tr/20260712/denizlide-pamukkale-yakinlarindaki-ormanlik-alanda-yangin-cikti-1107199946.html

Denizli'de Pamukkale yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı

Denizli'de Pamukkale yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı

Sputnik Türkiye

Denizli'nin dünyaca ünlü turizm merkezi Pamukkale Örenyeri yakınlarında akşamüstü saatlerde çıkan yangının kontrol altına alındığı bildirildi. 12.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-12T21:18+0300

2026-07-12T21:18+0300

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Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Pamukkale Mahallesi'nde iddiaya göre sigara atılması üzerine ekin tarlasında başladığı tahmin edilen yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.Yangına 1 uçak, 7 helikopter, 24 arasöz, 15 ilk müdahale aracı, 5 iş makinesi, 215 personelle müdahale edildi.Denizli İl Jandarma Komutanlığı'nın bölgede görev yapan Atlı Jandarma Timi de araçların çıkamadığı yerlerde ekiplere atlarla hortum ve ekipman taşıyarak yardımcı oldu.Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı.

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