https://anlatilaninotesi.com.tr/20260712/cinde-tayfun-tehlikesi-2-milyon-kisi-tahliye-edildi-1107193544.html

Çin'de tayfun tehlikesi: 2 milyon kişi tahliye edildi

Çin'de tayfun tehlikesi: 2 milyon kişi tahliye edildi

Sputnik Türkiye

Doğu Çin'i vuran Bavi Tayfunu nedeniyle yaklaşık 2 milyon kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Uçuşlar ve tren seferleri iptal edilirken, yetkililer sel... 12.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-12T12:44+0300

2026-07-12T12:44+0300

2026-07-12T12:44+0300

dünya

çin

şanghay

asya & pasifik

tayfun

fırtına

sel

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/0c/1107193386_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_4feb263b87b02e78efaa6afa12ea9d99.jpg

Bavi Tayfunu, süper tayfun olarak başladığı rotasında zayıflayarak Çin'in doğu kıyısına ulaştı. Yetkililer, can kaybına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadığını bildirirken, tayfunun etkili olduğu bölgelerde milyonlarca kişi için kapsamlı tahliye ve güvenlik önlemleri devreye alındı.Xinhua Haber Ajansı'nın aktardığına göre tayfun, Cumartesi gecesi Zhejiang eyaletine saatte 144 kilometre hıza ulaşan rüzgarlarla karaya çıktı. Daha sonra etkisini sürdürerek bölge genelinde şiddetli yağış ve fırtınaya neden oldu.Milyonlar tahliye edildiXinhua'ya göre, yalnızca Zhejiang eyaletinde yaklaşık 1.72 milyon kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Pekin'de 100 binden fazla, Fujian eyaletinde 130 binden fazla, Şanghay'da ise yaklaşık 34 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.Tayfun öncesinde okullar, iş yerleri, toplu ulaşım ve açık hava etkinlikleri durduruldu. Zhejiang'da 300'den fazla uçuş, Şanghay'da ise 684 uçuş ile bin 620 tren seferi iptal edildi.Çin devlet televizyonu CCTV, tayfunun vurduğu Yuhuan kentinde şiddetli rüzgarların çok sayıda ağacı kökünden söktüğünü aktarırken, Yueqing kentinde itfaiye ve kurtarma ekiplerinin bin 300'den fazla devrilen ağacı kaldırmak için çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.Tayfunun etkisi bölge genelinde hissedildiBavi, Çin'e ulaşmadan önce Tayvan'ın kuzeyi ile Japonya'nın güneybatısındaki adaları etkisi altına aldı. Şiddetli rüzgar nedeniyle çok sayıda ağaç devrilirken, on binlerce kişi elektriksiz kaldı ve yüzlerce uçuş iptal edildi.Filipinler'de ise tayfunun yol açtığı şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen heyelan ve sel felaketlerinde en az 18 kişi yaşamını yitirdi. Yaklaşık 11 bin kişi evlerini terk ederken, çok sayıda liman ulaşıma kapatıldı.Uzmanlar, okyanus sıcaklıklarının artmasının tropikal fırtınaları daha güçlü hale getirdiğini belirtiyor. Ayrıca bu yıl yeniden etkisini göstermesi beklenen El Nino hava olayının da tayfunların şiddetini artırabileceği değerlendiriliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260712/katar-eski-emiri-seyh-hamed-bin-halife-al-sani-hayatini-kaybetti-ulkede-4-gunluk-resmi-yas--1107193185.html

çin

şanghay

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çin, şanghay, asya & pasifik, tayfun, fırtına, sel