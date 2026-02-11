https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/hurda-araclarla-ilgili-yeni-gelisme-resmi-gazetede-teblig-yururlukten-kaldirildi-1103410185.html
Binlerce hurda aracı ilgilendiriyor: Tebliğ yürürlükten kaldırıldı
09:11 11.02.2026 (güncellendi: 09:12 11.02.2026)
Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, haczi kalkmış ve yedieminde bulunan malların tasfiyesine ilişkin, İcra ve İflas Kanunu’nun geçici 20’nci maddesine dayanan tebliğ yürürlükten kaldırıldı. Yıllardır yedieminlerde bekleyen hurda araçlar için “ne olacak” sorusu yeniden gündeme gelirken, yeni düzenleme beklentisi arttı.
Türkiye’de haczi kalkmış ancak yedieminlerde muhafaza altında bulunan mallara ilişkin, İcra ve İflas Kanunu’nun geçici 20’nci maddesine dayanan tebliğ, Resmi Gazete’de yapılan duyuruyla yürürlükten kaldırıldı.
Tebliğ hükümleri, 5/4/2023 tarihi itibarıyla muhafaza işleminin dayanağı olan haczi kalkmış olup da yedieminde bulunan malları kapsıyordu.
Binlerce aracı ilgilendiriyor
NTV'nin haberine göre düzenleme, yedieminlerde uzun yıllardır yatan ve çürümeye yüz tutmuş araçları doğrudan ilgilendiriyor. Özel Tüketim Vergisiz araç alımı için Meclis’e sunulan hurda araç kanun teklifinin komisyonda görüşülüyor olması ve tasfiye tebliğinin kaldırılması, araçların geleceğine ilişkin beklentiyi artırdı.
Yedieminlerde yaklaşık 700 bin araçın uzun yıllardır beklediği, ekonomik değerini kaybeden ve yeniden trafiğe çıkması için yüz binlerce lira masraf gerektiren araçlar için tasfiye sürecinin başladığı ifade ediliyor. Bu süreçte bazı uzmanlar, araçların trafiğe kazandırılmasıyla fiyatlarda sert düşüş olacağını öne sürse de, fiyatlarda düşüş yerine yükseliş yaşandığı belirtildi.
Yeni düzenleme beklentisi yükseldi
Haczi kalkmış ve yedieminde emanette bulunan mallara ilişkin bildirim, tasfiye ve satış sürecini düzenleyen tebliğin yürürlükten kalkmasıyla, bu alanda yeni bir düzenleme yapılması bekleniyor.