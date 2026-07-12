https://anlatilaninotesi.com.tr/20260712/ardahandaki-ataturk-silueti-bu-yil-gorulemedi-1107200228.html
Ardahan'daki Atatürk silüeti bu yıl görülemedi
Ardahan'daki Atatürk silüeti bu yıl görülemedi
Sputnik Türkiye
İlk kez 1954 yılında fark edilen ve 27 yıldır da gerçekleştirilen Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri kapsamında izlenen Atatürk silüeti bu yıl... 12.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-12T21:58+0300
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Ardahan'ın Damal ilçesinde oluşan Atatürk silüetini izlemek amacıyla düzenlenen ve bu yıl 27'ncisi gerçekleştirilen Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri'nde silüet izlenemedi.Şenlik kapsamında akşam saatlerinde silüetin oluştuğu seyir terasına çıkan ziyaretçiler havanın kapalı ve yağışlı olması nedeniyle Atatürk silüetini izleyemedi.İstanbul'dan gelen ziyaretçilerden Nurhayat Görmez, İstanbul'dan geldiklerini ve silüeti görememenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyleyerek "Biz Atatürkümüzü çok seviyoruz" dedi.Doğa olayının, hava koşullarının uygun olduğu günlerde temmuz ayının sonuna kadar görülebileceği belirtildi.Ardahan'daki Atatürk silüeti nasıl fark edildi?Atatürk silüeti, 1954 yılında Yukarıgündeş köyünde çobanlık yapan Adıgüzel Kırmızıgül tarafından fark edildi. Erdoğan Kumru'nun 1975'te çektiği silüet fotoğrafının Genelkurmay Başkanlığına gönderilmesiyle bu doğa olayı Türkiye'de duyuldu. Karadağlar eteğinde özellikle haziranda başlayarak temmuz sonuna kadar havanın bulutsuz olduğu günlerde 17.50-18.10 saatlerinde izlenebilen Atatürk silüetinin oluşumu, 1995'ten itibaren her yıl haziran veya temmuzda düzenlenen Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri ile kutlanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260712/denizlide-pamukkale-yakinlarindaki-ormanlik-alanda-yangin-cikti-1107199946.html
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mustafa kemal atatürk, ardahan, doğa olayları
mustafa kemal atatürk, ardahan, doğa olayları
Ardahan'daki Atatürk silüeti bu yıl görülemedi
21:58 12.07.2026 (güncellendi: 22:02 12.07.2026)
İlk kez 1954 yılında fark edilen ve 27 yıldır da gerçekleştirilen Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri kapsamında izlenen Atatürk silüeti bu yıl hava şartları nedeniyle görülemedi.
Ardahan'ın Damal ilçesinde oluşan Atatürk silüetini izlemek amacıyla düzenlenen ve bu yıl 27'ncisi gerçekleştirilen Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri'nde silüet izlenemedi.
Şenlik kapsamında akşam saatlerinde silüetin oluştuğu seyir terasına çıkan ziyaretçiler havanın kapalı ve yağışlı olması nedeniyle Atatürk silüetini izleyemedi.
İstanbul'dan gelen ziyaretçilerden Nurhayat Görmez, İstanbul'dan geldiklerini ve silüeti görememenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyleyerek "Biz Atatürkümüzü çok seviyoruz" dedi.
Doğa olayının, hava koşullarının uygun olduğu günlerde temmuz ayının sonuna kadar görülebileceği belirtildi.
Ardahan'daki Atatürk silüeti nasıl fark edildi?
Atatürk silüeti, 1954 yılında Yukarıgündeş köyünde çobanlık yapan Adıgüzel Kırmızıgül tarafından fark edildi. Erdoğan Kumru'nun 1975'te çektiği silüet fotoğrafının Genelkurmay Başkanlığına gönderilmesiyle bu doğa olayı Türkiye'de duyuldu. Karadağlar eteğinde özellikle haziranda başlayarak temmuz sonuna kadar havanın bulutsuz olduğu günlerde 17.50-18.10 saatlerinde izlenebilen Atatürk silüetinin oluşumu, 1995'ten itibaren her yıl haziran veya temmuzda düzenlenen Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri ile kutlanıyor.