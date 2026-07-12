https://anlatilaninotesi.com.tr/20260712/adalet-bakani-gurlek-manevi-tazminat-davasindan-kazandigi-150-bin-lirayi-turk-kizilaya-bagisladi-1107199504.html

Adalet Bakanı Gürlek manevi tazminat davasından kazandığı 150 bin lirayı Türk Kızılay'a bağışladı

Adalet Bakanı Gürlek manevi tazminat davasından kazandığı 150 bin lirayı Türk Kızılay'a bağışladı

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Gürlek kendisine yönelik haksız ithamlar nedeniyle açtığı manevi tazminat davasında kazandığı 150 bin lirayı Türk Kızılay'a bağışladığını... 12.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-12T20:02+0300

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akın gürlek

manevi tazminat

türk kızılayı

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türk Kızılay'ın köklü geçmişi, çalışanları ve gönüllüleriyle afet ve kriz anlarında ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu belirtti.Türk Kızılay'ın milletin yardımseverlik ruhunun en güçlü temsilcilerinden biri olduğunu vurgulayan Gürlek, vatandaşların Türk Kızılaya gönül rahatlığıyla ve güven içinde bağış yapabileceğini, yapılan her katkının bir ihtiyaç sahibine umut, bir yaraya merhem olacağına güvenebileceğini ifade etti.Gürlek açıklamasında tazminat davasından aldığı 150 bin TL'yi Türk Kızılay'a bağışladığını şu ifadelerle aktardı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260712/ahbap-dernegi-adina-toplanan-bagislarin-suphelilerin-hesaplarina-aktarildigina-dair-sorusturma-1107198829.html

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