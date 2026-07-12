https://anlatilaninotesi.com.tr/20260712/adalet-bakani-gurlek-manevi-tazminat-davasindan-kazandigi-150-bin-lirayi-turk-kizilaya-bagisladi-1107199504.html
Adalet Bakanı Gürlek manevi tazminat davasından kazandığı 150 bin lirayı Türk Kızılay'a bağışladı
Adalet Bakanı Gürlek manevi tazminat davasından kazandığı 150 bin lirayı Türk Kızılay'a bağışladı
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Gürlek kendisine yönelik haksız ithamlar nedeniyle açtığı manevi tazminat davasında kazandığı 150 bin lirayı Türk Kızılay'a bağışladığını... 12.07.2026, Sputnik Türkiye
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2026-07-12T20:03+0300
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akın gürlek
manevi tazminat
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türk Kızılay'ın köklü geçmişi, çalışanları ve gönüllüleriyle afet ve kriz anlarında ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu belirtti.Türk Kızılay'ın milletin yardımseverlik ruhunun en güçlü temsilcilerinden biri olduğunu vurgulayan Gürlek, vatandaşların Türk Kızılaya gönül rahatlığıyla ve güven içinde bağış yapabileceğini, yapılan her katkının bir ihtiyaç sahibine umut, bir yaraya merhem olacağına güvenebileceğini ifade etti.Gürlek açıklamasında tazminat davasından aldığı 150 bin TL'yi Türk Kızılay'a bağışladığını şu ifadelerle aktardı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260712/ahbap-dernegi-adina-toplanan-bagislarin-suphelilerin-hesaplarina-aktarildigina-dair-sorusturma-1107198829.html
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akın gürlek, manevi tazminat, türk kızılayı
akın gürlek, manevi tazminat, türk kızılayı
Adalet Bakanı Gürlek manevi tazminat davasından kazandığı 150 bin lirayı Türk Kızılay'a bağışladı
20:02 12.07.2026 (güncellendi: 20:03 12.07.2026)
Adalet Bakanı Gürlek kendisine yönelik haksız ithamlar nedeniyle açtığı manevi tazminat davasında kazandığı 150 bin lirayı Türk Kızılay'a bağışladığını açıkladı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türk Kızılay'ın köklü geçmişi, çalışanları ve gönüllüleriyle afet ve kriz anlarında ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu belirtti.
Türk Kızılay'ın milletin yardımseverlik ruhunun en güçlü temsilcilerinden biri olduğunu vurgulayan Gürlek, vatandaşların Türk Kızılaya gönül rahatlığıyla ve güven içinde bağış yapabileceğini, yapılan her katkının bir ihtiyaç sahibine umut, bir yaraya merhem olacağına güvenebileceğini ifade etti.
Gürlek açıklamasında tazminat davasından aldığı 150 bin TL'yi Türk Kızılay'a bağışladığını şu ifadelerle aktardı:
Bu vesileyle şahsıma yönelik haksız ithamlar nedeniyle açmış olduğum bir manevi tazminat davası neticesinde tahsil edilen 150 bin lira tutarı Türk Kızılay'a bağışladım. Milletimizin merhamet elini dünyanın dört bir yanına ulaştıran, iyiliğin ve dayanışmanın sembolü olan Türk Kızılay'ın tüm çalışanlarına ve gönüllülerine teşekkür ediyorum. Dayanışmanın, merhametin ve kardeşliğin yanında olmaya devam edeceğiz.