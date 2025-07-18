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'ABD'li senatör Graham, klasik sömürgeci-emperyal beyaz insan tipini temsil ediyor'
'ABD'li senatör Graham, klasik sömürgeci-emperyal beyaz insan tipini temsil ediyor'
Sputnik Türkiye
ABD'li senatör Graham'in Ukrayna'ya verdiği desteğe yönelik tepkiler sürüyor. 18.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-18T12:30+0300
2025-07-18T13:20+0300
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Lübnanlı siyaset bilimci ve uluslararası ilişkiler uzmanı Tarık Abbud, ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın* Rusya karşıtı açıklamalarına ve Kiev'e verdiği açık desteğe tepki gösterdi.Graham'ın tutumunu Sputnik'e değerlendiren Abbud, "Graham, özellikle Batı'nın politikalarını ve Ukrayna'ya askeri malzeme göndermeyi destekleme konusunda, ABD ve Avrupa'daki bazı çevrelerin karakteristik özelliği olan klasik sömürgeci-emperyal beyaz insan tipini temsil ediyor. Bu insan, kanunların değil, gücün egemen olduğu varsayımına dayanarak aldığı siyasi kararlar karşılığında rüşvet ve ücret alan bir tüccar" dedi.Graham'ın kişisel çıkarlarının peşinde olduğunu ve Ukrayna'ya yapılan silah satışlarının karından pay almaya çalıştığını belirten Abbud, "Ancak senatör, Kongre'deki koltukların savunma sanayi lobisinin çıkarlarına hizmet edenler tarafından kazanıldığı sistemden ayrılamaz. Dolayısıyla Ukrayna ihtilafını uzatmak artık bu tür Batılı siyasetçilerin işine geliyor" ifadelerini kullandı.Graham'ın kişisel görüşüne göre Ukraynalıların son kişi kalana dek savaşacağını, ancak bunu kendileri için değil, başkalarının çıkarları için yapacağını kaydeden Abbud, "Özellikle Batılı elitlerin çıkarı için toprak kayıpları da dahil önemli kayıplar yaşanırken, Ukrayna'da Rusya'yla savaşın boşuna yürütüldüğünü fark eden ürkek sesler şimdiden yükseliyor" diye konuştu.Ne olmuştu?ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’ya Patriot hava savunma sistemleri, mühimmat, F-16 bombaları ve çeşitli askeri ekipmanların teslimatının süreceğini ancak bu sevkiyatların Avrupa Birliği ülkeleri tarafından finanse edilmesi gerektiğini açıklamıştı. “ABD’nin cebinden tek kuruş çıkmayacak” diyen Trump, Rusya’nın 50 gün içinde Ukrayna ile ateşkes sağlamaması halinde, Rusya ve ticari ortaklarına yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacağını söylemişti.Bu açıklamaların ardından NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yle yapılan görüşme sonrasında, Avrupa Birliği fonları ve NATO mekanizması aracılığıyla Ukrayna’ya sevkiyatın süreceği duyurulmuştu. Trump’ın açıklamaları ABD'deki neocon siyasetçilerin desteğini alırken, özellikle Senatör Lindsey Graham, bu gelişmeleri “Ukrayna savaşında dönüm noktası” olarak nitelendirmişti.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Trump’ın açıklamalarına tepki göstererek, ABD Başkanı’nın Avrupa ve NATO baskısı altında hareket ettiğini ve 'ahlaksız bir kampanya' yürütüldüğünü vurgulamıştı.Lavrov, Rusya'nın önceki yaptırımlarla başa çıktığını hatırlatarak, yeni tehditlerin caydırıcı olmayacağının altını çizmişti.* Rusya'da terörist ve aşırılıkçılarının listesine eklenmiştir.
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abd, ukrayna, rusya, nato, avrupa birliği, sputnik, lindsey graham
abd, ukrayna, rusya, nato, avrupa birliği, sputnik, lindsey graham

'ABD'li senatör Graham, klasik sömürgeci-emperyal beyaz insan tipini temsil ediyor'

12:30 18.07.2025 (güncellendi: 13:20 18.07.2025)
© AP Photo / Mark SchiefelbeinABD'li Senatör Lindsey Graham
ABD'li Senatör Lindsey Graham - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
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ABD'li senatör Graham'in Ukrayna'ya verdiği desteğe yönelik tepkiler sürüyor.
Lübnanlı siyaset bilimci ve uluslararası ilişkiler uzmanı Tarık Abbud, ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın* Rusya karşıtı açıklamalarına ve Kiev'e verdiği açık desteğe tepki gösterdi.

Graham'ın tutumunu Sputnik'e değerlendiren Abbud, "Graham, özellikle Batı'nın politikalarını ve Ukrayna'ya askeri malzeme göndermeyi destekleme konusunda, ABD ve Avrupa'daki bazı çevrelerin karakteristik özelliği olan klasik sömürgeci-emperyal beyaz insan tipini temsil ediyor. Bu insan, kanunların değil, gücün egemen olduğu varsayımına dayanarak aldığı siyasi kararlar karşılığında rüşvet ve ücret alan bir tüccar" dedi.

Graham'ın kişisel çıkarlarının peşinde olduğunu ve Ukrayna'ya yapılan silah satışlarının karından pay almaya çalıştığını belirten Abbud, "Ancak senatör, Kongre'deki koltukların savunma sanayi lobisinin çıkarlarına hizmet edenler tarafından kazanıldığı sistemden ayrılamaz. Dolayısıyla Ukrayna ihtilafını uzatmak artık bu tür Batılı siyasetçilerin işine geliyor" ifadelerini kullandı.

Graham'ın kişisel görüşüne göre Ukraynalıların son kişi kalana dek savaşacağını, ancak bunu kendileri için değil, başkalarının çıkarları için yapacağını kaydeden Abbud, "Özellikle Batılı elitlerin çıkarı için toprak kayıpları da dahil önemli kayıplar yaşanırken, Ukrayna'da Rusya'yla savaşın boşuna yürütüldüğünü fark eden ürkek sesler şimdiden yükseliyor" diye konuştu.

Ne olmuştu?

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’ya Patriot hava savunma sistemleri, mühimmat, F-16 bombaları ve çeşitli askeri ekipmanların teslimatının süreceğini ancak bu sevkiyatların Avrupa Birliği ülkeleri tarafından finanse edilmesi gerektiğini açıklamıştı. “ABD’nin cebinden tek kuruş çıkmayacak” diyen Trump, Rusya’nın 50 gün içinde Ukrayna ile ateşkes sağlamaması halinde, Rusya ve ticari ortaklarına yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacağını söylemişti.
Bu açıklamaların ardından NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yle yapılan görüşme sonrasında, Avrupa Birliği fonları ve NATO mekanizması aracılığıyla Ukrayna’ya sevkiyatın süreceği duyurulmuştu.

Trump’ın açıklamaları ABD'deki neocon siyasetçilerin desteğini alırken, özellikle Senatör Lindsey Graham, bu gelişmeleri “Ukrayna savaşında dönüm noktası” olarak nitelendirmişti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Trump’ın açıklamalarına tepki göstererek, ABD Başkanı’nın Avrupa ve NATO baskısı altında hareket ettiğini ve 'ahlaksız bir kampanya' yürütüldüğünü vurgulamıştı.

Lavrov, Rusya'nın önceki yaptırımlarla başa çıktığını hatırlatarak, yeni tehditlerin caydırıcı olmayacağının altını çizmişti.

* Rusya'da terörist ve aşırılıkçılarının listesine eklenmiştir.
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