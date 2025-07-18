https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/abdli-senator-graham-klasik-somurgeci-emperyal-beyaz-insan-tipini-temsil-ediyor-1097982586.html

'ABD'li senatör Graham, klasik sömürgeci-emperyal beyaz insan tipini temsil ediyor'

'ABD'li senatör Graham, klasik sömürgeci-emperyal beyaz insan tipini temsil ediyor'

Sputnik Türkiye

ABD'li senatör Graham'in Ukrayna'ya verdiği desteğe yönelik tepkiler sürüyor. 18.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-18T12:30+0300

2025-07-18T12:30+0300

2025-07-18T13:20+0300

dünya

abd

ukrayna

rusya

nato

avrupa birliği

sputnik

lindsey graham

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097954892_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ca591cf05ec6c0271860d9fd93ba8d9e.jpg

Lübnanlı siyaset bilimci ve uluslararası ilişkiler uzmanı Tarık Abbud, ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın* Rusya karşıtı açıklamalarına ve Kiev'e verdiği açık desteğe tepki gösterdi.Graham'ın tutumunu Sputnik'e değerlendiren Abbud, "Graham, özellikle Batı'nın politikalarını ve Ukrayna'ya askeri malzeme göndermeyi destekleme konusunda, ABD ve Avrupa'daki bazı çevrelerin karakteristik özelliği olan klasik sömürgeci-emperyal beyaz insan tipini temsil ediyor. Bu insan, kanunların değil, gücün egemen olduğu varsayımına dayanarak aldığı siyasi kararlar karşılığında rüşvet ve ücret alan bir tüccar" dedi.Graham'ın kişisel çıkarlarının peşinde olduğunu ve Ukrayna'ya yapılan silah satışlarının karından pay almaya çalıştığını belirten Abbud, "Ancak senatör, Kongre'deki koltukların savunma sanayi lobisinin çıkarlarına hizmet edenler tarafından kazanıldığı sistemden ayrılamaz. Dolayısıyla Ukrayna ihtilafını uzatmak artık bu tür Batılı siyasetçilerin işine geliyor" ifadelerini kullandı.Graham'ın kişisel görüşüne göre Ukraynalıların son kişi kalana dek savaşacağını, ancak bunu kendileri için değil, başkalarının çıkarları için yapacağını kaydeden Abbud, "Özellikle Batılı elitlerin çıkarı için toprak kayıpları da dahil önemli kayıplar yaşanırken, Ukrayna'da Rusya'yla savaşın boşuna yürütüldüğünü fark eden ürkek sesler şimdiden yükseliyor" diye konuştu.Ne olmuştu?ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’ya Patriot hava savunma sistemleri, mühimmat, F-16 bombaları ve çeşitli askeri ekipmanların teslimatının süreceğini ancak bu sevkiyatların Avrupa Birliği ülkeleri tarafından finanse edilmesi gerektiğini açıklamıştı. “ABD’nin cebinden tek kuruş çıkmayacak” diyen Trump, Rusya’nın 50 gün içinde Ukrayna ile ateşkes sağlamaması halinde, Rusya ve ticari ortaklarına yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacağını söylemişti.Bu açıklamaların ardından NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yle yapılan görüşme sonrasında, Avrupa Birliği fonları ve NATO mekanizması aracılığıyla Ukrayna’ya sevkiyatın süreceği duyurulmuştu. Trump’ın açıklamaları ABD'deki neocon siyasetçilerin desteğini alırken, özellikle Senatör Lindsey Graham, bu gelişmeleri “Ukrayna savaşında dönüm noktası” olarak nitelendirmişti.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Trump’ın açıklamalarına tepki göstererek, ABD Başkanı’nın Avrupa ve NATO baskısı altında hareket ettiğini ve 'ahlaksız bir kampanya' yürütüldüğünü vurgulamıştı.Lavrov, Rusya'nın önceki yaptırımlarla başa çıktığını hatırlatarak, yeni tehditlerin caydırıcı olmayacağının altını çizmişti.* Rusya'da terörist ve aşırılıkçılarının listesine eklenmiştir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/ingiliz-medyasi-rusya-enflasyonu-yeniyor-1097978156.html

ukrayna

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, ukrayna, rusya, nato, avrupa birliği, sputnik, lindsey graham