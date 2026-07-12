https://anlatilaninotesi.com.tr/20260712/-mete-gazozdan-ispanyada-altin-madalya-1107198648.html
Mete Gazoz'dan İspanya'da altın madalya
Mete Gazoz'dan İspanya'da altın madalya
Sputnik Türkiye
Milli sporcu Mete Gazoz, Okçuluk Dünya Kupası'nın İspanya etabında klasik yay erkeklerde altın madalya kazandı. 12.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-12T17:55+0300
2026-07-12T17:55+0300
2026-07-12T18:43+0300
spor
mete gazoz
altın madalya
i̇spanya
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Milli okçu Mete Gazoz, İspanya'da düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası 4. ayak müsabakalarında altın madalya kazandı.Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Madrid'deki organizasyonda Mete Gazoz, klasik yay erkekler kategorisi finalinde İtalyan Mauro Nespoli ile karşılaştı.Rakibini 29-27, 30-25 ve 26-25'lik setlerle 6-0 mağlup eden milli sporcu, Okçuluk Dünya Kupası'nın İspanya ayağını şampiyon olarak tamamladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260712/filenin-sultanlari-taylandi-da-yendi-ceyrek-finalde-rakibini-bekliyor-1107194923.html
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mete gazoz, altın madalya, i̇spanya
mete gazoz, altın madalya, i̇spanya
Mete Gazoz'dan İspanya'da altın madalya
17:55 12.07.2026 (güncellendi: 18:43 12.07.2026)
Milli sporcu Mete Gazoz, Okçuluk Dünya Kupası'nın İspanya etabında klasik yay erkeklerde altın madalya kazandı.
Milli okçu Mete Gazoz, İspanya'da düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası 4. ayak müsabakalarında altın madalya kazandı.
Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Madrid'deki organizasyonda Mete Gazoz, klasik yay erkekler kategorisi finalinde İtalyan Mauro Nespoli ile karşılaştı.
Rakibini 29-27, 30-25 ve 26-25'lik setlerle 6-0 mağlup eden milli sporcu, Okçuluk Dünya Kupası'nın İspanya ayağını şampiyon olarak tamamladı.