Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260712/-mete-gazozdan-ispanyada-altin-madalya-1107198648.html
Mete Gazoz'dan İspanya'da altın madalya
Mete Gazoz'dan İspanya'da altın madalya
Sputnik Türkiye
Milli sporcu Mete Gazoz, Okçuluk Dünya Kupası'nın İspanya etabında klasik yay erkeklerde altın madalya kazandı. 12.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-12T17:55+0300
2026-07-12T18:43+0300
spor
mete gazoz
altın madalya
i̇spanya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/04/1086484273_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_52b60b44b4f03f13f629678b5f946495.jpg
Milli okçu Mete Gazoz, İspanya'da düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası 4. ayak müsabakalarında altın madalya kazandı.Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Madrid'deki organizasyonda Mete Gazoz, klasik yay erkekler kategorisi finalinde İtalyan Mauro Nespoli ile karşılaştı.Rakibini 29-27, 30-25 ve 26-25'lik setlerle 6-0 mağlup eden milli sporcu, Okçuluk Dünya Kupası'nın İspanya ayağını şampiyon olarak tamamladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260712/filenin-sultanlari-taylandi-da-yendi-ceyrek-finalde-rakibini-bekliyor-1107194923.html
i̇spanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/04/1086484273_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_d4acd78058978051b7840ed5c7df8ee6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
mete gazoz, altın madalya, i̇spanya
mete gazoz, altın madalya, i̇spanya

Mete Gazoz'dan İspanya'da altın madalya

17:55 12.07.2026 (güncellendi: 18:43 12.07.2026)
© AA / Mustafa Çiftçi Mete Gazoz
 Mete Gazoz - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2026
© AA / Mustafa Çiftçi
Abone ol
Milli sporcu Mete Gazoz, Okçuluk Dünya Kupası'nın İspanya etabında klasik yay erkeklerde altın madalya kazandı.
Milli okçu Mete Gazoz, İspanya'da düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası 4. ayak müsabakalarında altın madalya kazandı.
Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Madrid'deki organizasyonda Mete Gazoz, klasik yay erkekler kategorisi finalinde İtalyan Mauro Nespoli ile karşılaştı.
Rakibini 29-27, 30-25 ve 26-25'lik setlerle 6-0 mağlup eden milli sporcu, Okçuluk Dünya Kupası'nın İspanya ayağını şampiyon olarak tamamladı.
Filenin Sultanları galibiyetle tamamladı, çeyrek finalde rakibini bekliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2026
SPOR
Filenin Sultanları Tayland'ı da yendi: Çeyrek finalde rakibini bekliyor
13:11
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала