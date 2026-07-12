https://anlatilaninotesi.com.tr/20260712/-mete-gazozdan-ispanyada-altin-madalya-1107198648.html

Mete Gazoz'dan İspanya'da altın madalya

Mete Gazoz'dan İspanya'da altın madalya

Sputnik Türkiye

Milli sporcu Mete Gazoz, Okçuluk Dünya Kupası'nın İspanya etabında klasik yay erkeklerde altın madalya kazandı. 12.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-12T17:55+0300

2026-07-12T17:55+0300

2026-07-12T18:43+0300

spor

mete gazoz

altın madalya

i̇spanya

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Milli okçu Mete Gazoz, İspanya'da düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası 4. ayak müsabakalarında altın madalya kazandı.Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Madrid'deki organizasyonda Mete Gazoz, klasik yay erkekler kategorisi finalinde İtalyan Mauro Nespoli ile karşılaştı.Rakibini 29-27, 30-25 ve 26-25'lik setlerle 6-0 mağlup eden milli sporcu, Okçuluk Dünya Kupası'nın İspanya ayağını şampiyon olarak tamamladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260712/filenin-sultanlari-taylandi-da-yendi-ceyrek-finalde-rakibini-bekliyor-1107194923.html

i̇spanya

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