https://anlatilaninotesi.com.tr/20260711/zelenskiyden-itiraf-kiev-bolgesindeki-muhimmat-depolari-konutlarin-yanina-kuruldu-1107188878.html

Zelenskiy'den itiraf: Kiev bölgesindeki mühimmat depoları konutların yanına kuruldu

Zelenskiy'den itiraf: Kiev bölgesindeki mühimmat depoları konutların yanına kuruldu

Sputnik Türkiye

Vladimir Zelenskiy, Kiev bölgesindeki Vişnevoye kentinde patlama yaşanan mühimmat deposunun talimatlara aykırı şekilde yerleşim alanlarına kurulduğunu itiraf... 11.07.2026, Sputnik Türkiye

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ukrayna kri̇zi̇

vladimir zelenskiy

ukrayna

kiev

ukroboronprom

ukrayna savunma bakanlığı

silah deposu

mühimmat

ukrayna parlamentosu

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Vladimir Zelenskiy, akşam saatlerinde yayınladığı video mesajda, Kiev yakınlarındaki Vişnevoye kentinde patlama ve yangın meydana gelen silah deposuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Söz konusu deponun konutların hemen yanına kurulduğunu itiraf eden Zelenskiy, bu durumun 'güvenlik talimatlarına aykırı' olduğunu söyledi.Olayla ilgili ayrıntılı raporlar aldığını belirten Zelenskiy, Ukrayna devlet savunma sanayiş şirketi "Ukroboronprom" bünyesindeki iki yöneticinin, depoyu kuralları ihlal ederek sivil yerleşim bölgesinde kurduğunu aktardı.Ukrayna Parlamentosu Milletvekili Anna Skorohod, daha önce yaptığı açıklamada, Vişnevoye’deki depoda Ukroboronprom ve Ukrayna Savunma Bakanlığı’na ait hava savunma füzeleri ile çeşitli mühimmatların tutulduğunu ifade etmişti.Moskova, Ukrayna ordusunun sivil altyapıyı düzenli olarak askeri amaçlar doğrultusunda kullandığını, yerleşim alanlarında cephanelik ve toplanma noktaları oluşturarak sivilleri "canlı kalkan" yaptığını daha önce pek çok kez dile getirmişti.

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vladimir zelenskiy, ukrayna, kiev, ukroboronprom, ukrayna savunma bakanlığı, silah deposu, mühimmat, ukrayna parlamentosu