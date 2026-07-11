https://anlatilaninotesi.com.tr/20260711/zelenskiyden-itiraf-kiev-bolgesindeki-muhimmat-depolari-konutlarin-yanina-kuruldu-1107188878.html
Zelenskiy'den itiraf: Kiev bölgesindeki mühimmat depoları konutların yanına kuruldu
Zelenskiy'den itiraf: Kiev bölgesindeki mühimmat depoları konutların yanına kuruldu
Sputnik Türkiye
Vladimir Zelenskiy, Kiev bölgesindeki Vişnevoye kentinde patlama yaşanan mühimmat deposunun talimatlara aykırı şekilde yerleşim alanlarına kurulduğunu itiraf... 11.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-11T23:07+0300
2026-07-11T23:07+0300
2026-07-11T23:07+0300
ukrayna kri̇zi̇
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kiev
ukroboronprom
ukrayna savunma bakanlığı
silah deposu
mühimmat
ukrayna parlamentosu
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Vladimir Zelenskiy, akşam saatlerinde yayınladığı video mesajda, Kiev yakınlarındaki Vişnevoye kentinde patlama ve yangın meydana gelen silah deposuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Söz konusu deponun konutların hemen yanına kurulduğunu itiraf eden Zelenskiy, bu durumun 'güvenlik talimatlarına aykırı' olduğunu söyledi.Olayla ilgili ayrıntılı raporlar aldığını belirten Zelenskiy, Ukrayna devlet savunma sanayiş şirketi "Ukroboronprom" bünyesindeki iki yöneticinin, depoyu kuralları ihlal ederek sivil yerleşim bölgesinde kurduğunu aktardı.Ukrayna Parlamentosu Milletvekili Anna Skorohod, daha önce yaptığı açıklamada, Vişnevoye’deki depoda Ukroboronprom ve Ukrayna Savunma Bakanlığı’na ait hava savunma füzeleri ile çeşitli mühimmatların tutulduğunu ifade etmişti.Moskova, Ukrayna ordusunun sivil altyapıyı düzenli olarak askeri amaçlar doğrultusunda kullandığını, yerleşim alanlarında cephanelik ve toplanma noktaları oluşturarak sivilleri "canlı kalkan" yaptığını daha önce pek çok kez dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260711/abd-basini-almanyada-ukrayna-ordusu-icin-gizli-iha-fabrikasi-kuruldu-1107188099.html
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vladimir zelenskiy, ukrayna, kiev, ukroboronprom, ukrayna savunma bakanlığı, silah deposu, mühimmat, ukrayna parlamentosu
vladimir zelenskiy, ukrayna, kiev, ukroboronprom, ukrayna savunma bakanlığı, silah deposu, mühimmat, ukrayna parlamentosu
Zelenskiy'den itiraf: Kiev bölgesindeki mühimmat depoları konutların yanına kuruldu
Vladimir Zelenskiy, Kiev bölgesindeki Vişnevoye kentinde patlama yaşanan mühimmat deposunun talimatlara aykırı şekilde yerleşim alanlarına kurulduğunu itiraf etti. Depoda, hava savunma sistemlerine ait mühimmat ve füzelerin bulunduğu belirtildi.
Vladimir Zelenskiy, akşam saatlerinde yayınladığı video mesajda, Kiev yakınlarındaki Vişnevoye kentinde patlama ve yangın meydana gelen silah deposuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Söz konusu deponun konutların hemen yanına kurulduğunu itiraf eden Zelenskiy, bu durumun 'güvenlik talimatlarına aykırı' olduğunu söyledi.
Olayla ilgili ayrıntılı raporlar aldığını belirten Zelenskiy, Ukrayna devlet savunma sanayiş şirketi "Ukroboronprom" bünyesindeki iki yöneticinin, depoyu kuralları ihlal ederek sivil yerleşim bölgesinde kurduğunu aktardı.
Ukrayna Parlamentosu Milletvekili Anna Skorohod, daha önce yaptığı açıklamada, Vişnevoye’deki depoda Ukroboronprom ve Ukrayna Savunma Bakanlığı’na ait hava savunma füzeleri ile çeşitli mühimmatların tutulduğunu ifade etmişti.
Moskova, Ukrayna ordusunun sivil altyapıyı düzenli olarak askeri amaçlar doğrultusunda kullandığını, yerleşim alanlarında cephanelik ve toplanma noktaları oluşturarak sivilleri "canlı kalkan" yaptığını daha önce pek çok kez dile getirmişti.