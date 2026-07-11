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Zaharova’dan Zelenskiy’in hava savunma çıkışına yanıt: Ona artık hiçbir şey yardım edemez
Zaharova’dan Zelenskiy’in hava savunma çıkışına yanıt: Ona artık hiçbir şey yardım edemez
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna hava savunma sisteminin sorunlarına ilişkin açıklama yapan Vladimir Zelenskiy’i hedef alarak, “Ona... 11.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-11T17:05+0300
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i̇skender füzesi
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Vladimir Zelenskiy’in ülkenin hava savunma sistemiyle ilgili açıklamalarını değerlendirdi. Zaharova, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Zelenskiy’e “artık hiçbir şeyin yardım edemeyeceğini” söyledi.Zaharova, “Ona hiçbir şey yardım edemez. O, Ukrayna halkının bedenine yapışmış ve bir türlü kana doymayan bir kene” ifadelerini kullandı.Vladimir Zelenskiy, cumartesi günü yaptığı açıklamada, Ukrayna hava savunma sisteminin Rus balistik füzelerini durdurmakta zorlandığını belirtmişti. Zelenskiy, gece saatlerinde Kiev’deki hedeflere doğru fırlatılan altı “İskender” füzesinin hiçbirinin hava savunma tarafından vurulamadığını söylemişti.Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun düzenlediği saldırılarda düşmanın tüm hava ve füze savunma sistemlerini aşarak hem Kiev'deki hem de Ukrayna topraklarının tamamındaki her türlü hedefi vurabilme kapasitesine sahip olduğunu belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260711/rus-ordusu-ukraynanin-cesitli-bolgelerindeki-askeri-hedeflere-kapsamli-bir-hava-saldirisi-duzenledi-1107181593.html
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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, ukrayna, kiev, vladimir zelenskiy, hava savunma sistemi, i̇skender füzesi, rusya savunma bakanlığı
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, ukrayna, kiev, vladimir zelenskiy, hava savunma sistemi, i̇skender füzesi, rusya savunma bakanlığı
Zaharova’dan Zelenskiy’in hava savunma çıkışına yanıt: Ona artık hiçbir şey yardım edemez
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna hava savunma sisteminin sorunlarına ilişkin açıklama yapan Vladimir Zelenskiy’i hedef alarak, “Ona hiçbir şey yardım edemez, o Ukrayna halkının bedenine yapışmış bir kene” dedi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Vladimir Zelenskiy’in ülkenin hava savunma sistemiyle ilgili açıklamalarını değerlendirdi. Zaharova, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Zelenskiy’e “artık hiçbir şeyin yardım edemeyeceğini” söyledi.
Zaharova, “Ona hiçbir şey yardım edemez. O, Ukrayna halkının bedenine yapışmış ve bir türlü kana doymayan bir kene” ifadelerini kullandı.
Vladimir Zelenskiy, cumartesi günü yaptığı açıklamada, Ukrayna hava savunma sisteminin Rus balistik füzelerini durdurmakta zorlandığını belirtmişti. Zelenskiy, gece saatlerinde Kiev’deki hedeflere doğru fırlatılan altı “İskender” füzesinin hiçbirinin hava savunma tarafından vurulamadığını söylemişti.
Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun düzenlediği saldırılarda düşmanın tüm hava ve füze savunma sistemlerini aşarak hem Kiev'deki hem de Ukrayna topraklarının tamamındaki her türlü hedefi vurabilme kapasitesine sahip olduğunu belirtmişti.