https://anlatilaninotesi.com.tr/20260711/rus-ordusu-ukraynanin-cesitli-bolgelerindeki-askeri-hedeflere-kapsamli-bir-hava-saldirisi-duzenledi-1107181593.html

Rus ordusu Ukrayna'nın çeşitli bölgelerindeki askeri hedeflere kapsamlı bir hava saldırısı düzenledi

Rus ordusu Ukrayna'nın çeşitli bölgelerindeki askeri hedeflere kapsamlı bir hava saldırısı düzenledi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun dün gece Kiev'deki İHA üretim ve depolamasını yapan askeri sanayi tesislerine hassas güdümlü füzeler ve İHA'lar... 11.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-11T10:15+0300

2026-07-11T10:15+0300

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rusya savunma bakanlığı

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Rusya Savunma Bakanlığı'nın bildirdiğine göre, Rus Silahlı Kuvvetleri dün gece Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki insansız hava araçlarının (İHA) üretim ve depolamasını yapan askeri sanayi tesislerine hassas güdümlü füzeler ve İHA'lar kullanarak geniş çaplı saldırı düzenledi.Saldırılarda ayrıca, Odessa ve Odessa Bölgesi'ndeki Çernomorsk ve İzmail'de askeri kargo ve yakıtın teslimatı ve depolanması için kullanılan tesisler ile liman altyapı tesisleri de hedef alındı.Bakanlık ayrıca, dün geceki saldırının hedefinde olan tesislerin listesini de paylaştı. Buna göre:Kiev'de:🔹 Aerodron tesisi: E-300 Enterprise ve D-80 Discovery gibi uzun menzilli İHA'ları geliştiriyor ve üretiyor.🔹 Fanplit A.Ş., 200 km'ye kadar menzile sahip Fire Point-2 İHA'larını monte edip depoluyor. Şirket, kontrplak ve mobilya üreticisi kılığında faaliyet gösteriyor.Odessa Bölgesi’nde:🔹 Çernomorsk Limanı, Ukrayna'nın tarım ihracatının yüzde 90'ına kadarını oluşturan önemli bir tahıl, konteynır ve dökme yük sevkiyatını gerçekleştiriyor, aynı zamanda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için askeri kargo ve yakıt tedarikinde kilit bir merkez konumunda.🔹 Yujnıy Limanı, Ukrayna tarım ve madencilik ürünlerinin ihracatını gerçekleştiriyor, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için lojistik merkezi olarak hizmet veriyor.🔹 İzmail Limanı, Tuna Nehri üzerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için önemli bir alternatif lojistik merkezidir.Rus hava savunma sistemleri dün gece boyunca 178 Ukrayna İHA'sı düşürdüRusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma kuvvetlerinin dün gece boyunca Rusya'nın çeşitli bölgelerinde ve Azak Denizi ile Karadeniz üzerinde Ukrayna'ya ait 178 İHA düşürdüğü bilgisini de verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/rus-ordusu-operasyona-devam-ediyor-uc-yerlesim-daha-rus-askerlerin-kontrolune-gecti-1106880362.html

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rusya, rusya savunma bakanlığı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), i̇ha, rus silahlı kuvvetleri, kiev, odessa, hava saldırısı, askeri sanayi