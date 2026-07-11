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Yokuş aşağı ilerleyen forklift bahçeye düştü: Bir kişi hayatını kaybetti
Yokuş aşağı ilerleyen forklift bahçeye düştü: Bir kişi hayatını kaybetti
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Üsküdar'da yokuş aşağı ilerlediği sırada kontrolden çıkarak bir evin bahçesine düşen forkliftin sürücüsü Fahri İ. (32) yaşamını yitirdi. 11.07.2026, Sputnik Türkiye
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üsküdar
kaza
bahçe
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Kaza, Üsküdar Kısıklı Mahallesi Dikbayır Sokak'ta meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, Fahri İ. (32) yönetimindeki çim yüklü forklift, yokuş aşağı ilerlediği sırada kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan bir evin bahçesine düştü.Sürücü olay yerinde hayatını kaybettiKazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, forklift sürücüsü Fahri İ.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.Olay yerindeki çalışmaların ardından Fahri İ'nin cenazesi morga gönderildi.
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üsküdar, kaza, bahçe
üsküdar, kaza, bahçe

Yokuş aşağı ilerleyen forklift bahçeye düştü: Bir kişi hayatını kaybetti

11:08 11.07.2026
© AAOlay yeri
Olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2026
© AA
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Üsküdar'da yokuş aşağı ilerlediği sırada kontrolden çıkarak bir evin bahçesine düşen forkliftin sürücüsü Fahri İ. (32) yaşamını yitirdi.
Kaza, Üsküdar Kısıklı Mahallesi Dikbayır Sokak'ta meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Fahri İ. (32) yönetimindeki çim yüklü forklift, yokuş aşağı ilerlediği sırada kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan bir evin bahçesine düştü.

Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, forklift sürücüsü Fahri İ.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerindeki çalışmaların ardından Fahri İ'nin cenazesi morga gönderildi.
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