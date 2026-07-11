https://anlatilaninotesi.com.tr/20260711/yokus-asagi-ilerleyen-forklift-bahceye-dustu-bir-kisi-hayatini-kaybetti-1107182688.html

Yokuş aşağı ilerleyen forklift bahçeye düştü: Bir kişi hayatını kaybetti

Yokuş aşağı ilerleyen forklift bahçeye düştü: Bir kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Üsküdar'da yokuş aşağı ilerlediği sırada kontrolden çıkarak bir evin bahçesine düşen forkliftin sürücüsü Fahri İ. (32) yaşamını yitirdi. 11.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-11T11:08+0300

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türki̇ye

üsküdar

kaza

bahçe

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Kaza, Üsküdar Kısıklı Mahallesi Dikbayır Sokak'ta meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, Fahri İ. (32) yönetimindeki çim yüklü forklift, yokuş aşağı ilerlediği sırada kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan bir evin bahçesine düştü.Sürücü olay yerinde hayatını kaybettiKazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, forklift sürücüsü Fahri İ.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.Olay yerindeki çalışmaların ardından Fahri İ'nin cenazesi morga gönderildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260711/haluk-leventten-sosyal-medyada-gundem-olan-iddialara-ilk-aciklama-1107181273.html

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