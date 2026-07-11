https://anlatilaninotesi.com.tr/20260711/venezueladaki-depremlerde-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-4-bin-333e-yukseldi-1107189011.html

Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 333'e yükseldi

Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 333'e yükseldi

Sputnik Türkiye

Venezuela'da, 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 4 bin 333'e yükseldiği bildirildi. 11.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-11T23:31+0300

2026-07-11T23:31+0300

2026-07-11T23:31+0300

dünya

jorge rodriguez

venezuela

caracas

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Venezuela Ulusal Meclis Başkanı (AN) Jorge Rodriguez, başkent Caracas'ta düzenlediği basın toplantısında depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu.Felakette hayatını kaybedenlerin sayısının 215 artarak 4 bin 333'e yükseldiği bilgisini veren Rodriguez, yaralı sayısının ise 16 bin 740 olduğunu açıkladı.Rodriguez, evlerini kaybeden 17 bin 900'den fazla kişi için 25 bin yeni konut inşa edilmesinin planlandığını belirterek bunun için 'hukuksuz şekilde bloke edilen' mali kaynaklara ihtiyaç duyduklarını söyledi.Hasar gören binalardaki denetim sürecinin tamamlanmasıyla evsiz kalanların sayısının artabileceğine dikkati çeken Rodriguez, enkaz kaldırma ve cenaze arama çalışmalarının devam ettiğini aktardı.Rodriguez, kimliği teşhis edilemeyen 315 cenaze olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:Rodriguez, bugüne kadar 9 bin 766 ton gıda ile 13,9 milyon litre suyun depremzedelere dağıtıldığını, 24 Haziran'dan bu yana 1203 artçı sarsıntının meydana geldiğini bildirdi.

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jorge rodriguez, venezuela, caracas