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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260711/venezueladaki-depremlerde-can-kaybi-4-bin-118e-yukseldi-1107179362.html
Venezuela'daki depremlerde can kaybı 4 bin 118'e yükseldi
Venezuela'daki depremlerde can kaybı 4 bin 118'e yükseldi
Sputnik Türkiye
Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, ülkede meydana gelen şiddetli depremlerin ardından hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 118'e çıktığını... 11.07.2026, Sputnik Türkiye
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Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, ülkede meydana gelen şiddetli depremlerin ardından bilançonun ağırlaştığını duyurdu.Rodriguez, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, can kaybının 4 bin 118'e yükseldiğini bildirdi.Açıklamada ayrıca, depremlerde yaralanan kişi sayısının 16 bin 740'a ulaştığı ifade edildi. Yetkililer, arama kurtarma ve yardım çalışmalarının sürdüğünü belirtiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260711/pentagondan-havana-sendromu-magdurlarina-ilk-odeme-yaklasik-3-milyon-dolar-tazminat--1107179227.html
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venezuela, deprem
venezuela, deprem

Venezuela'daki depremlerde can kaybı 4 bin 118'e yükseldi

03:08 11.07.2026
© Diko BetancourtLa Guaira, Venezuel
La Guaira, Venezuel - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2026
© Diko Betancourt
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Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, ülkede meydana gelen şiddetli depremlerin ardından hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 118'e çıktığını, yaralı sayısının ise 16 bin 740'a ulaştığını açıkladı.
Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, ülkede meydana gelen şiddetli depremlerin ardından bilançonun ağırlaştığını duyurdu.
Rodriguez, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, can kaybının 4 bin 118'e yükseldiğini bildirdi.
Açıklamada ayrıca, depremlerde yaralanan kişi sayısının 16 bin 740'a ulaştığı ifade edildi. Yetkililer, arama kurtarma ve yardım çalışmalarının sürdüğünü belirtiyor.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2026
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