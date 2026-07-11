https://anlatilaninotesi.com.tr/20260711/venezueladaki-depremlerde-can-kaybi-4-bin-118e-yukseldi-1107179362.html
Venezuela'daki depremlerde can kaybı 4 bin 118'e yükseldi
Venezuela'daki depremlerde can kaybı 4 bin 118'e yükseldi
Sputnik Türkiye
Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, ülkede meydana gelen şiddetli depremlerin ardından hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 118'e çıktığını... 11.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-11T03:08+0300
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Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, ülkede meydana gelen şiddetli depremlerin ardından bilançonun ağırlaştığını duyurdu.Rodriguez, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, can kaybının 4 bin 118'e yükseldiğini bildirdi.Açıklamada ayrıca, depremlerde yaralanan kişi sayısının 16 bin 740'a ulaştığı ifade edildi. Yetkililer, arama kurtarma ve yardım çalışmalarının sürdüğünü belirtiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260711/pentagondan-havana-sendromu-magdurlarina-ilk-odeme-yaklasik-3-milyon-dolar-tazminat--1107179227.html
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venezuela, deprem
Venezuela'daki depremlerde can kaybı 4 bin 118'e yükseldi
Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, ülkede meydana gelen şiddetli depremlerin ardından hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 118'e çıktığını, yaralı sayısının ise 16 bin 740'a ulaştığını açıkladı.
Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, ülkede meydana gelen şiddetli depremlerin ardından bilançonun ağırlaştığını duyurdu.
Rodriguez, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, can kaybının 4 bin 118'e yükseldiğini bildirdi.
Açıklamada ayrıca, depremlerde yaralanan kişi sayısının 16 bin 740'a ulaştığı ifade edildi. Yetkililer, arama kurtarma ve yardım çalışmalarının sürdüğünü belirtiyor.