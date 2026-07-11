https://anlatilaninotesi.com.tr/20260711/pentagondan-havana-sendromu-magdurlarina-ilk-odeme-yaklasik-3-milyon-dolar-tazminat--1107179227.html
Pentagon'dan 'Havana sendromu' mağdurlarına ilk ödeme: Yaklaşık 3 milyon dolar tazminat
Pentagon'dan 'Havana sendromu' mağdurlarına ilk ödeme: Yaklaşık 3 milyon dolar tazminat
Sputnik Türkiye
ABD Savunma Bakanlığı, 'Havana sendromu'ndan etkilenen personele HAVANA Yasası kapsamında ilk kez tazminat ödemesi yapıldığını açıkladı. 11.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-11T02:26+0300
2026-07-11T02:26+0300
2026-07-11T02:26+0300
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ABD Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada, kamuoyunda 'Havana sendromu' olarak bilinen rahatsızlıktan etkilenen kişilere yönelik ilk tazminat ödemeleri kapsamında yaklaşık 3 milyon dolar ödeme yapıldığını duyurdu.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bakanlık, etkilenen personelin bakımını önceliklendirmektedir ve şimdiye kadar yaklaşık 3 milyon dolar tazminat ödemesi gerçekleştirmiştir. Bu ödemeler, HAVANA (Nörolojik Saldırılardan Etkilenen Amerikalı Mağdurlara Yardım) Yasası kapsamında herhangi bir başkanlık döneminde yapılan ilk ödemeleri temsil etmektedir." ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca, kanıta dayalı sonuçlara ulaşmak, etkilenen kişilere sunulan bakımı iyileştirmek ve değişen operasyonel koşullara uyum sağlamak amacıyla şeffaflık ve bilimsel dürüstlüğün önceliklendirilmeye devam edileceği belirtildi.Havana sendromu nedir?Havana sendromu, diğer adıyla anomali sağlık vakaları, nedeni henüz kesin olarak belirlenememiş bir dizi nörolojik belirtiyi ifade ediyor. Bu belirtiler, 2010'lu yılların ortalarından itibaren çeşitli ülkelerde görev yapan ABD'li diplomatlar, aile üyeleri ve diğer kamu görevlilerinde tespit edildi.Aylarca sürebilen belirtiler arasında ciddi bilişsel sorunlar, denge kaybı, baş dönmesi, uykusuzluk ve baş ağrıları yer alıyor .Eski ABD Başkanı Joe Biden, Ekim 2021'de HAVANA Yasası'nı imzalayarak, CIA Direktörü ile ABD Dışişleri Bakanı'na beyin hasarı yaşayan personele mali destek sağlama yetkisi vermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/kalibaf-ancak-herkes-bu-savasin-iranin-teslim-olmasiyla-asla-sona-ermeyecegini-bilmelidir-1107177910.html
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joe biden, havana, savunma bakanlığı, abd, mali
Pentagon'dan 'Havana sendromu' mağdurlarına ilk ödeme: Yaklaşık 3 milyon dolar tazminat
ABD Savunma Bakanlığı, 'Havana sendromu'ndan etkilenen personele HAVANA Yasası kapsamında ilk kez tazminat ödemesi yapıldığını açıkladı.
ABD Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada, kamuoyunda 'Havana sendromu' olarak bilinen rahatsızlıktan etkilenen kişilere yönelik ilk tazminat ödemeleri kapsamında yaklaşık 3 milyon dolar ödeme yapıldığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bakanlık, etkilenen personelin bakımını önceliklendirmektedir ve şimdiye kadar yaklaşık 3 milyon dolar tazminat ödemesi gerçekleştirmiştir. Bu ödemeler, HAVANA (Nörolojik Saldırılardan Etkilenen Amerikalı Mağdurlara Yardım) Yasası kapsamında herhangi bir başkanlık döneminde yapılan ilk ödemeleri temsil etmektedir." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca, kanıta dayalı sonuçlara ulaşmak, etkilenen kişilere sunulan bakımı iyileştirmek ve değişen operasyonel koşullara uyum sağlamak amacıyla şeffaflık ve bilimsel dürüstlüğün önceliklendirilmeye devam edileceği belirtildi.
Havana sendromu, diğer adıyla anomali sağlık vakaları, nedeni henüz kesin olarak belirlenememiş bir dizi nörolojik belirtiyi ifade ediyor. Bu belirtiler, 2010'lu yılların ortalarından itibaren çeşitli ülkelerde görev yapan ABD'li diplomatlar, aile üyeleri ve diğer kamu görevlilerinde tespit edildi.
Aylarca sürebilen belirtiler arasında ciddi bilişsel sorunlar, denge kaybı, baş dönmesi, uykusuzluk ve baş ağrıları yer alıyor .Eski ABD Başkanı Joe Biden, Ekim 2021'de HAVANA Yasası'nı imzalayarak, CIA Direktörü ile ABD Dışişleri Bakanı'na beyin hasarı yaşayan personele mali destek sağlama yetkisi vermişti.