https://anlatilaninotesi.com.tr/20260711/pentagondan-havana-sendromu-magdurlarina-ilk-odeme-yaklasik-3-milyon-dolar-tazminat--1107179227.html

Pentagon'dan 'Havana sendromu' mağdurlarına ilk ödeme: Yaklaşık 3 milyon dolar tazminat

Pentagon'dan 'Havana sendromu' mağdurlarına ilk ödeme: Yaklaşık 3 milyon dolar tazminat

Sputnik Türkiye

ABD Savunma Bakanlığı, 'Havana sendromu'ndan etkilenen personele HAVANA Yasası kapsamında ilk kez tazminat ödemesi yapıldığını açıkladı. 11.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-11T02:26+0300

2026-07-11T02:26+0300

2026-07-11T02:26+0300

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ABD Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada, kamuoyunda 'Havana sendromu' olarak bilinen rahatsızlıktan etkilenen kişilere yönelik ilk tazminat ödemeleri kapsamında yaklaşık 3 milyon dolar ödeme yapıldığını duyurdu.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bakanlık, etkilenen personelin bakımını önceliklendirmektedir ve şimdiye kadar yaklaşık 3 milyon dolar tazminat ödemesi gerçekleştirmiştir. Bu ödemeler, HAVANA (Nörolojik Saldırılardan Etkilenen Amerikalı Mağdurlara Yardım) Yasası kapsamında herhangi bir başkanlık döneminde yapılan ilk ödemeleri temsil etmektedir." ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca, kanıta dayalı sonuçlara ulaşmak, etkilenen kişilere sunulan bakımı iyileştirmek ve değişen operasyonel koşullara uyum sağlamak amacıyla şeffaflık ve bilimsel dürüstlüğün önceliklendirilmeye devam edileceği belirtildi.Havana sendromu nedir?Havana sendromu, diğer adıyla anomali sağlık vakaları, nedeni henüz kesin olarak belirlenememiş bir dizi nörolojik belirtiyi ifade ediyor. Bu belirtiler, 2010'lu yılların ortalarından itibaren çeşitli ülkelerde görev yapan ABD'li diplomatlar, aile üyeleri ve diğer kamu görevlilerinde tespit edildi.Aylarca sürebilen belirtiler arasında ciddi bilişsel sorunlar, denge kaybı, baş dönmesi, uykusuzluk ve baş ağrıları yer alıyor .Eski ABD Başkanı Joe Biden, Ekim 2021'de HAVANA Yasası'nı imzalayarak, CIA Direktörü ile ABD Dışişleri Bakanı'na beyin hasarı yaşayan personele mali destek sağlama yetkisi vermişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/kalibaf-ancak-herkes-bu-savasin-iranin-teslim-olmasiyla-asla-sona-ermeyecegini-bilmelidir-1107177910.html

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