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Derbide küfürlü tezahüratı tepki çekmişti: Ünlü oyuncu Şevket Çoruh'a ceza
Derbide küfürlü tezahüratı tepki çekmişti: Ünlü oyuncu Şevket Çoruh'a ceza
Sputnik Türkiye
Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde küfürlü tezahüratlarıyla tepki çeken ünlü oyuncu Şevket Çoruh hakkında savcılık soruşturma başlattı. Çoruh'a 5 bin lira para... 11.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-11T09:26+0300
2026-07-11T09:26+0300
2026-07-11T09:26+0300
yaşam
şevket çoruh
galatasaray
fenerbahçe
cumhuriyet başsavcılığı
küfür etmek
ceza
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Ünlü oyuncu Şevket Çoruh'un, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde tribünde küfürlü tezahürat yaptığı anlar sosyal medyada yayımlanmıştı. Bu görüntüler tepki çekerken, savcılık soruşturma başlattı. Çoruh'a yasa gereği 5 bin TL para cezası verildi.Savcılık soruşturma başlattıTrendyol Süper Lig'in 31. haftasında, Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'a 3-0 yenilmişti. Koyu Fenerbahçe taraftarı olan oyuncu Şevket Çoruh, karşılaşmayı tribünden takip etti. Oyuncunun küfürlü tezahüratta bulunduğu anlara ilişkin video sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler çok sayıda kullanıcı tarafından büyük eleştiri aldı. Sabah'ın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 26 Nisan'da oynanan derbi mücadelesinde Şevket Çoruh'un ağır hakaret içeren küfürleri sonrası, oyuncu hakkında soruşturma başlattı.Hakaret içeren tezahürat suçundan işlem yapıldıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheli Şevket Çoruh hakkında 'hakaret içeren tezahürat' suçu kapsamında işlem başlatıldı. 6222 sayılı sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair yasaya göre; 'spor alanlarında taraftarların grup halinde veya belirli bir kişiyi hedef veya muhatap alma durumuna bakılmaksızın duyan veya gören kişiler tarafından tehdit veya hakaret olarak algılanacak tarzda aleni olarak söz ve davranışlarda bulunmaları halinde, fiilleri daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde şikayet şartı aranmaksızın failler hakkında para cezasına hükmolunur' maddesi soruşturmada yer aldı.5 bin lira para cezası verildiSavcılık tarafından şüpheli Şevket Çoruh'a küfür eyleminden dolayı yasa gereği ön ödeme önerisi sunuldu. Şevket Çoruh ön ödeme süresine uyarak 5 bin TL para cezasını yatırdı. Bunun üzerine savcılık tarafından konuyla ilgili takipsizlik kararı verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260428/derbide-kufurlu-tezahuratlara-eslik-eden-sevket-coruha-tepki-babam-gorse-uzulurdu-1105339713.html
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şevket çoruh, galatasaray, fenerbahçe, cumhuriyet başsavcılığı, küfür etmek, ceza
şevket çoruh, galatasaray, fenerbahçe, cumhuriyet başsavcılığı, küfür etmek, ceza
Derbide küfürlü tezahüratı tepki çekmişti: Ünlü oyuncu Şevket Çoruh'a ceza
Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde küfürlü tezahüratlarıyla tepki çeken ünlü oyuncu Şevket Çoruh hakkında savcılık soruşturma başlattı. Çoruh'a 5 bin lira para cezası verildi.
Ünlü oyuncu Şevket Çoruh'un, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde tribünde küfürlü tezahürat yaptığı anlar sosyal medyada yayımlanmıştı. Bu görüntüler tepki çekerken, savcılık soruşturma başlattı. Çoruh'a yasa gereği 5 bin TL para cezası verildi.
Savcılık soruşturma başlattı
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında, Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'a 3-0 yenilmişti. Koyu Fenerbahçe taraftarı olan oyuncu Şevket Çoruh, karşılaşmayı tribünden takip etti. Oyuncunun küfürlü tezahüratta bulunduğu anlara ilişkin video sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler çok sayıda kullanıcı tarafından büyük eleştiri aldı. Sabah'ın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 26 Nisan'da oynanan derbi mücadelesinde Şevket Çoruh'un ağır hakaret içeren küfürleri sonrası, oyuncu hakkında soruşturma başlattı.
Hakaret içeren tezahürat suçundan işlem yapıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheli Şevket Çoruh hakkında 'hakaret içeren tezahürat' suçu kapsamında işlem başlatıldı. 6222 sayılı sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair yasaya göre; 'spor alanlarında taraftarların grup halinde veya belirli bir kişiyi hedef veya muhatap alma durumuna bakılmaksızın duyan veya gören kişiler tarafından tehdit veya hakaret olarak algılanacak tarzda aleni olarak söz ve davranışlarda bulunmaları halinde, fiilleri daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde şikayet şartı aranmaksızın failler hakkında para cezasına hükmolunur' maddesi soruşturmada yer aldı.
5 bin lira para cezası verildi
Savcılık tarafından şüpheli Şevket Çoruh'a küfür eyleminden dolayı yasa gereği ön ödeme önerisi sunuldu. Şevket Çoruh ön ödeme süresine uyarak 5 bin TL para cezasını yatırdı. Bunun üzerine savcılık tarafından konuyla ilgili takipsizlik kararı verildi.