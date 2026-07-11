https://anlatilaninotesi.com.tr/20260711/derbide-kufurlu-tezahurati-tepki-cekmisti-unlu-oyuncu-sevket-coruha-ceza--1107180587.html

Derbide küfürlü tezahüratı tepki çekmişti: Ünlü oyuncu Şevket Çoruh'a ceza

Derbide küfürlü tezahüratı tepki çekmişti: Ünlü oyuncu Şevket Çoruh'a ceza

Sputnik Türkiye

Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde küfürlü tezahüratlarıyla tepki çeken ünlü oyuncu Şevket Çoruh hakkında savcılık soruşturma başlattı. Çoruh'a 5 bin lira para... 11.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-11T09:26+0300

2026-07-11T09:26+0300

2026-07-11T09:26+0300

yaşam

şevket çoruh

galatasaray

fenerbahçe

cumhuriyet başsavcılığı

küfür etmek

ceza

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Ünlü oyuncu Şevket Çoruh'un, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde tribünde küfürlü tezahürat yaptığı anlar sosyal medyada yayımlanmıştı. Bu görüntüler tepki çekerken, savcılık soruşturma başlattı. Çoruh'a yasa gereği 5 bin TL para cezası verildi.Savcılık soruşturma başlattıTrendyol Süper Lig'in 31. haftasında, Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'a 3-0 yenilmişti. Koyu Fenerbahçe taraftarı olan oyuncu Şevket Çoruh, karşılaşmayı tribünden takip etti. Oyuncunun küfürlü tezahüratta bulunduğu anlara ilişkin video sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler çok sayıda kullanıcı tarafından büyük eleştiri aldı. Sabah'ın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 26 Nisan'da oynanan derbi mücadelesinde Şevket Çoruh'un ağır hakaret içeren küfürleri sonrası, oyuncu hakkında soruşturma başlattı.Hakaret içeren tezahürat suçundan işlem yapıldıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheli Şevket Çoruh hakkında 'hakaret içeren tezahürat' suçu kapsamında işlem başlatıldı. 6222 sayılı sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair yasaya göre; 'spor alanlarında taraftarların grup halinde veya belirli bir kişiyi hedef veya muhatap alma durumuna bakılmaksızın duyan veya gören kişiler tarafından tehdit veya hakaret olarak algılanacak tarzda aleni olarak söz ve davranışlarda bulunmaları halinde, fiilleri daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde şikayet şartı aranmaksızın failler hakkında para cezasına hükmolunur' maddesi soruşturmada yer aldı.5 bin lira para cezası verildiSavcılık tarafından şüpheli Şevket Çoruh'a küfür eyleminden dolayı yasa gereği ön ödeme önerisi sunuldu. Şevket Çoruh ön ödeme süresine uyarak 5 bin TL para cezasını yatırdı. Bunun üzerine savcılık tarafından konuyla ilgili takipsizlik kararı verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260428/derbide-kufurlu-tezahuratlara-eslik-eden-sevket-coruha-tepki-babam-gorse-uzulurdu-1105339713.html

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şevket çoruh, galatasaray, fenerbahçe, cumhuriyet başsavcılığı, küfür etmek, ceza