https://anlatilaninotesi.com.tr/20260711/gagavuzya-yurutme-kurulu-birinci-baskan-yardimcisi-uzun-iktidar-anayasayi-ayaklar-altina-aldi-1107188562.html

Gagavuzya Yürütme Kurulu Birinci Başkan Yardımcısı Uzun: İktidar anayasayı ayaklar altına aldı

Gagavuzya Yürütme Kurulu Birinci Başkan Yardımcısı Uzun: İktidar anayasayı ayaklar altına aldı

Sputnik Türkiye

Gagavuzya Yürütme Kurulu Birinci Başkan Yardımcısı Uzun Moldova Anayasa Mahkemesi'nin özerkliğin haklarını sınırlandıran kararı eleştirerek Moldova Anayasa... 11.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-11T22:48+0300

2026-07-11T22:48+0300

2026-07-11T23:34+0300

poli̇ti̇ka

kişinev

moldova

moldova anayasa mahkemesi

merkez seçim komisyonu (ces)

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Gagavuzya Yürütme Kurulu Birinci Başkan Yardımcısı İlya Uzun Moldova Anayasa Mahkemesi'nin kararı, iktidarın Gagavuz halkına yönelik hoşnutsuzluğundan kaynaklandığının altını çizdi.Yayımladığı videoda Uzun, şu cümleleri kaydetti:Uzun, Kişinev'in attığı bu adımların iktidardaki partinin Gagavuz halkına yönelik 'kişisel hoşnutsuzluğundan' kaynaklandığını ancak Moldovalılar ile Gagavuzları karşı karşıya getirme girişimlerinin başarısızlığa mahkum olduğunu belirtti.'Gagavuzlar 35 yıldır Moldova'nın devlet olmasını savunuyor'İlya Uzun, Gagavuzların 35 yıldır Moldova'nın devletliğinin ve egemenliğinin başlıca savunucuları olduğunu, buna karşın Kişinev'deki sağcı güçlerin ülkenin tasfiye edilmesi yönünde bir politika izlediğini söyledi.Uzun konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:Moldova Anayasa Mahkemesi, 9 Temmuz'da Gagavuz Parlamentosu'nun özerk bölgenin Merkez Seçim Komisyonu'nu oluşturabilmesine ve dolayısıyla bölgede seçimleri bağımsız şekilde düzenleyebilmesine olanak tanıyan hükmü anayasaya aykırı ilan etmişti. Bunun üzerine Gagavuz Halk Meclisi cuma günü olağanüstü toplanmıştı. Toplantı, Gagavuz Parlamentosu'nun YouTube kanalından canlı olarak yayımlanmış, toplantıda Halk Meclisi Başkanı, milletvekillerinin Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına kesinlikle katılmadıklarını ifade ettikleri bildiriyi okumuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260711/macaristan-disisleri-rusya-ile-pragmatik-iliskiler-istiyoruz-1107188389.html

kişinev

moldova

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kişinev, moldova, moldova anayasa mahkemesi, merkez seçim komisyonu (ces)