https://anlatilaninotesi.com.tr/20260711/gagavuzya-yurutme-kurulu-birinci-baskan-yardimcisi-uzun-iktidar-anayasayi-ayaklar-altina-aldi-1107188562.html
Gagavuzya Yürütme Kurulu Birinci Başkan Yardımcısı Uzun: İktidar anayasayı ayaklar altına aldı
Gagavuzya Yürütme Kurulu Birinci Başkan Yardımcısı Uzun: İktidar anayasayı ayaklar altına aldı
Sputnik Türkiye
Gagavuzya Yürütme Kurulu Birinci Başkan Yardımcısı Uzun Moldova Anayasa Mahkemesi'nin özerkliğin haklarını sınırlandıran kararı eleştirerek Moldova Anayasa... 11.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-11T22:48+0300
2026-07-11T22:48+0300
2026-07-11T23:34+0300
poli̇ti̇ka
kişinev
moldova
moldova anayasa mahkemesi
merkez seçim komisyonu (ces)
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Gagavuzya Yürütme Kurulu Birinci Başkan Yardımcısı İlya Uzun Moldova Anayasa Mahkemesi'nin kararı, iktidarın Gagavuz halkına yönelik hoşnutsuzluğundan kaynaklandığının altını çizdi.Yayımladığı videoda Uzun, şu cümleleri kaydetti:Uzun, Kişinev'in attığı bu adımların iktidardaki partinin Gagavuz halkına yönelik 'kişisel hoşnutsuzluğundan' kaynaklandığını ancak Moldovalılar ile Gagavuzları karşı karşıya getirme girişimlerinin başarısızlığa mahkum olduğunu belirtti.'Gagavuzlar 35 yıldır Moldova'nın devlet olmasını savunuyor'İlya Uzun, Gagavuzların 35 yıldır Moldova'nın devletliğinin ve egemenliğinin başlıca savunucuları olduğunu, buna karşın Kişinev'deki sağcı güçlerin ülkenin tasfiye edilmesi yönünde bir politika izlediğini söyledi.Uzun konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:Moldova Anayasa Mahkemesi, 9 Temmuz'da Gagavuz Parlamentosu'nun özerk bölgenin Merkez Seçim Komisyonu'nu oluşturabilmesine ve dolayısıyla bölgede seçimleri bağımsız şekilde düzenleyebilmesine olanak tanıyan hükmü anayasaya aykırı ilan etmişti. Bunun üzerine Gagavuz Halk Meclisi cuma günü olağanüstü toplanmıştı. Toplantı, Gagavuz Parlamentosu'nun YouTube kanalından canlı olarak yayımlanmış, toplantıda Halk Meclisi Başkanı, milletvekillerinin Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına kesinlikle katılmadıklarını ifade ettikleri bildiriyi okumuştu.
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kişinev, moldova, moldova anayasa mahkemesi, merkez seçim komisyonu (ces)
kişinev, moldova, moldova anayasa mahkemesi, merkez seçim komisyonu (ces)
Gagavuzya Yürütme Kurulu Birinci Başkan Yardımcısı Uzun: İktidar anayasayı ayaklar altına aldı
22:48 11.07.2026 (güncellendi: 23:34 11.07.2026)
Gagavuzya Yürütme Kurulu Birinci Başkan Yardımcısı Uzun Moldova Anayasa Mahkemesi'nin özerkliğin haklarını sınırlandıran kararı eleştirerek Moldova Anayasa Mahkemesi'nin kararının, iktidarın Gagavuz halkına yönelik hoşnutsuzluğundan kaynaklandığını vurguladı.
Gagavuzya Yürütme Kurulu Birinci Başkan Yardımcısı İlya Uzun Moldova Anayasa Mahkemesi'nin kararı, iktidarın Gagavuz halkına yönelik hoşnutsuzluğundan kaynaklandığının altını çizdi.
Yayımladığı videoda Uzun, şu cümleleri kaydetti:
İktidar anayasayı ayaklar altına aldı. Bu iktidarın somut isimleri ve uygulayıcıları var. Onlar Anayasa Mahkemesi'nde ve diğer devlet kurumlarında oturuyor, tek bir kişinin ve tek bir partinin kişisel kaprislerine hizmet ediyorlar.
Uzun, Kişinev'in attığı bu adımların iktidardaki partinin Gagavuz halkına yönelik 'kişisel hoşnutsuzluğundan' kaynaklandığını ancak Moldovalılar ile Gagavuzları karşı karşıya getirme girişimlerinin başarısızlığa mahkum olduğunu belirtti.
'Gagavuzlar 35 yıldır Moldova'nın devlet olmasını savunuyor'
İlya Uzun, Gagavuzların 35 yıldır Moldova'nın devletliğinin ve egemenliğinin başlıca savunucuları olduğunu, buna karşın Kişinev'deki sağcı güçlerin ülkenin tasfiye edilmesi yönünde bir politika izlediğini söyledi.
Uzun konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:
Üstelik Moldova halkı hakkında da hiçbir şey bilmiyorsunuz ve bilmek de istemiyorsunuz. Zira siz kendinizi Rumen olarak görüyorsunuz. Siz açıkça Moldova'nın tasfiye edilmesi çağrısında bulunuyorsunuz. Biz ise, Gagavuzlar olarak, 35 yıldır Moldova devletini savunuyor, onun bağımsızlığını ve egemenliğini koruyoruz.
Moldova Anayasa Mahkemesi, 9 Temmuz'da Gagavuz Parlamentosu'nun özerk bölgenin Merkez Seçim Komisyonu'nu oluşturabilmesine ve dolayısıyla bölgede seçimleri bağımsız şekilde düzenleyebilmesine olanak tanıyan hükmü anayasaya aykırı ilan etmişti. Bunun üzerine Gagavuz Halk Meclisi cuma günü olağanüstü toplanmıştı. Toplantı, Gagavuz Parlamentosu'nun YouTube kanalından canlı olarak yayımlanmış, toplantıda Halk Meclisi Başkanı, milletvekillerinin Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına kesinlikle katılmadıklarını ifade ettikleri bildiriyi okumuştu.