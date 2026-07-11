https://anlatilaninotesi.com.tr/20260711/turkiyeye-yeni-sicak-hava-dalgasi-geliyor-meteoroloji-uzmani-tarih-verip-uyardi-1107180456.html
Türkiye'ye yeni sıcak hava dalgası geliyor: Meteoroloji uzmanı tarih verip uyardı
Türkiye'ye yeni sıcak hava dalgası geliyor: Meteoroloji uzmanı tarih verip uyardı
Sputnik Türkiye
Hafta sonuyla birlikte hava sıcaklıklarının 4 dereceye kadar artması beklenirken, temmuz ayının ikinci yarısında ise çok daha yüksek sıcaklıkların etkili... 11.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-11T09:26+0300
2026-07-11T09:26+0300
2026-07-11T09:26+0300
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Avrupa'da etkisini sürdüren aşırı sıcakların ardından Türkiye de yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine girmeye hazırlanıyor.Meteoroloji uzmanı Dilek Çalışkan, NTV yayınında yaptığı değerlendirmede, hafta sonundan itibaren hava sıcaklıklarının yükselişe geçeceğini belirtti.Sıcaklıklar 4 dereceye kadar yükselecekÇalışkan, bugün ve yarın İstanbul'da sıcaklıkların artacağını ifade ederek, nem oranının yüksek olmadığını, pazar günü ise sıcaklığın 32-33 dereceye ulaşacağını söyledi.Hafta sonuyla birlikte birçok bölgede hava sıcaklıklarının 4 dereceye kadar artması bekleniyor.'Temmuz ayının ikinci yarısı sıcaklıklarda çok daha fazla yükseliş olma ihtimali var'Meteoroloji uzmanı Dilek Çalışkan, temmuz ayının ikinci yarısına ilişkin son tahminleri de paylaştı.Çalışkan, "Temmuz ayının ikinci yarısı sıcaklıklarda çok daha fazla yükseliş olma ihtimali var" ifadelerini kullanarak, 17 Temmuz'dan sonra Türkiye'nin aşırı sıcak havanın etkisi altına girebileceğini belirtti.Meteoroloji'den sağanak uyarısıMeteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzeydoğu kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor.Akdeniz'in Toroslar mevkisi, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Ardahan ve Kars çevreleri ile Samsun ve Sinop'un iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.
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hava durumu, i̇stanbul, dilek çalışkan, meteoroloji
hava durumu, i̇stanbul, dilek çalışkan, meteoroloji
Türkiye'ye yeni sıcak hava dalgası geliyor: Meteoroloji uzmanı tarih verip uyardı
Hafta sonuyla birlikte hava sıcaklıklarının 4 dereceye kadar artması beklenirken, temmuz ayının ikinci yarısında ise çok daha yüksek sıcaklıkların etkili olabileceği belirtildi. Öte yandan bazı iller için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı da yapıldı.
Avrupa'da etkisini sürdüren aşırı sıcakların ardından Türkiye de yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine girmeye hazırlanıyor.
Meteoroloji uzmanı Dilek Çalışkan, NTV yayınında yaptığı değerlendirmede, hafta sonundan itibaren hava sıcaklıklarının yükselişe geçeceğini belirtti.
Sıcaklıklar 4 dereceye kadar yükselecek
Çalışkan, bugün ve yarın İstanbul'da sıcaklıkların artacağını ifade ederek, nem oranının yüksek olmadığını, pazar günü ise sıcaklığın 32-33 dereceye ulaşacağını söyledi.
Hafta sonuyla birlikte birçok bölgede hava sıcaklıklarının 4 dereceye kadar artması bekleniyor.
'Temmuz ayının ikinci yarısı sıcaklıklarda çok daha fazla yükseliş olma ihtimali var'
Meteoroloji uzmanı Dilek Çalışkan, temmuz ayının ikinci yarısına ilişkin son tahminleri de paylaştı.
Çalışkan, "Temmuz ayının ikinci yarısı sıcaklıklarda çok daha fazla yükseliş olma ihtimali var" ifadelerini kullanarak, 17 Temmuz'dan sonra Türkiye'nin aşırı sıcak havanın etkisi altına girebileceğini belirtti.
Meteoroloji'den sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzeydoğu kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor.
Akdeniz'in Toroslar mevkisi, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Ardahan ve Kars çevreleri ile Samsun ve Sinop'un iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.