https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/sair-ahmet-telli-yasamini-yitirdi-1107176839.html

Şair Ahmet Telli yaşamını yitirdi

Şair Ahmet Telli yaşamını yitirdi

Sputnik Türkiye

Şair Ahmet Telli yaşamını yitirdi

2026-07-10T21:58+0300

2026-07-10T21:58+0300

2026-07-10T22:11+0300

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Şair Ahmet Telli'nin vefatı, Devrimci 78'liler Federasyonu ile Bilim Sanat Edebiyat Derneği tarafından sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarla duyuruldu.Cenaze törenine ilişkin ayrıntıların daha sonra açıklanması bekleniyor.Müzisyen Fazıl Say da Telli'nin ölümünü, "Çok değerli şairimiz Ahmet Telli’yi bu akşam kaybettik. Üzüntüm sonsuz. Bu ülkede 1970’lerden beri yazını ve ideolojik mücadelesi ile ikonik bir yer edinmiş çok önemli bir sanatçıydı, şu dünyada şu çağda,50 yılı aşkın süre, yalın kılınç, şiiriyle, düşünceleriyle “bir ömürlük şiir yaratmıştı aslında" sözleriyle paylaştı.Cenaze törenine ilişkin ayrıntıların daha sonra açıklanması bekleniyor.Ahmet Telli kimdir?1946 yılında Çankırı'nın Eskipazar ilçesinde doğan Ahmet Telli, Türk şiirinin toplumcu ve modern damarını temsil eden önemli şairlerden biridir. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nden mezun olan Telli, uzun yıllar öğretmenlik yaptı. 1970'li yıllardan itibaren yayımladığı şiirlerle özellikle toplumsal belleği, özgürlük arayışını, aşkı, yalnızlığı ve direnişi işleyen güçlü bir edebi çizgi oluşturdu. Şiirlerinin yanı sıra deneme ve inceleme türünde eserler de kaleme alan Telli, birçok edebiyat ödülüne layık görüldü.Şairin dili, lirizm ile toplumsal duyarlılığı bir araya getirmesiyle öne çıkarken, eserleri farklı kuşaklardan okurlar tarafından ilgiyle takip edilmeye devam ediyor.Ahmet Telli'nin en bilinen şiirleriAhmet Telli'nin en çok okunan ve hafızalarda yer eden şiirleri arasında "Su Çürüdü", "Yangın Yılları", "Belki Yine Gelirim", "Kalbim Unut Bu Şiiri", "Hüznün İsyan Olur", "Bakışın Senin", "Saklı Kalan" ve "Çocuksun Sen" yer alıyor. Şiirleri yıllar içinde birçok sanatçı tarafından seslendirilirken, ‘Sıyrılıp Gelen’, 'Hala Koynumda Resmin' ve ‘Soluk Soluğa’ gibi bunlar arasında öne çıkan şarkılar oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/kuzey-kibris-cumhurbaskani-tufan-erhurman-hastaneye-kaldirildi-1107176693.html

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