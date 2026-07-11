https://anlatilaninotesi.com.tr/20260711/turkiye-afet-mudahale-plani-guncelleniyor-olasi-depremde-istanbula-hangi-illerden-yardim-gelecek--1107181346.html

Türkiye Afet Müdahale Planı güncelleniyor: Olası depremde İstanbul'a hangi illerden yardım gelecek?

Türkiye Afet Müdahale Planı güncelleniyor: Olası depremde İstanbul'a hangi illerden yardım gelecek?

Sputnik Türkiye

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) güncelleniyor. Olası bir afet durumunda İstanbul'un yardımına koşacak il sayısı 23'e çıkarılacak. 11.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-11T10:01+0300

2026-07-11T10:01+0300

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türki̇ye

türkiye afet müdahale planı (tamp)

i̇stanbul

afet

afad

deprem

olası istanbul depremi

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Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) son depremlerden yola çıkılarak güncelleniyor. Olası bir afet durumunda İstanbul’a yardıma koşacak il sayısı 17’den 23’e çıkarıldı. Afetzedelerin çaresiz ya da yaralı görüntülerinin izinsiz çekilip paylaşılması taslakla yasaklanırken, müdahale ve ön iyileştirme çalışmalarında insan haklarına aykırı ve insan onurunu zedeleyici davranışlarda bulunulamayacak.Depremlerden sonra yeniden güncelleniyorSabah'ın haberine göre, ilk kez 2014 yılında çıkarılan TAMP, 2022 yılında revize edildikten sonra Kahramanmaraş merkezli depremlerden çıkarılan dersler ve TBMM Araştırma Komisyonu'nun önerileri de dikkate alınarak güncelleniyor. TAMP taslağı tüm kamuoyunun görüşlerine açılırken, kamu kurum kuruluşları ile özel sektör temsilcileri önümüzdeki hafta sonuna kadar TAMP'a ilişkin görüş ve önerilerini iletebilecek. Plan, afet ve acil durumlarda görev alan bakanlık, kurum ve kuruluşlar ile yapılan değerlendirmeler sonucunda İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından hazırlandı.Olası İstanbul depreminde yardıma koşacak il sayısı artırıldıTaslak, olası afet durumlarında illerin ihtiyacı olan koordinasyonun planlanması için tüm ekip ve ekipmanıyla yardıma koşacak öncelikli illeri de belirliyor. Bu kapsamda önceki TAMP'ta afet anında İstanbul'a anında yardıma koşacak 17 il belirlenirken sayı 23'e çıkarılıyor. Olası bir İstanbul depreminde "İzmir, Samsun, Antalya, Ankara, Bursa, Eskişehir, Sakarya, Afyonkarahisar, Kayseri, Kastamonu, Bolu, Kırklareli, Zonguldak, Tekirdağ, Edirne, Konya, Bilecik, Balıkesir, Erzurum, Rize, Gaziantep, Trabzon, Adana" tüm imkanlarını seferber edecek. Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, belediyeler ve özel idare teşkilatları, özel sektör, meslek odaları, birlikler tek vücut olarak hareket edecek.Çaresiz ve yaralı görüntüleri izinsiz paylaşılamayacakMüdahale ve ön iyileştirme çalışmalarında insan haklarına aykırı ve insan onurunu zedeleyici davranışlarda bulunulamayacak. Kurtarma çalışmaları, cenaze işlemleri veya yardım dağılımı esnasında afetzedelerin çaresiz, yaralı veya ağlarken görüntülerinin izinsiz çekilip paylaşılması teşhirciliğe yol açarken, taslakla bunlar yasaklanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/dunyanin-en-tehlikeli-fay-hatlari-aciklandi-listede-turkiyede-var-1106641287.html

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türkiye afet müdahale planı (tamp), i̇stanbul, afet, afad, deprem, olası istanbul depremi, arama kurtarma