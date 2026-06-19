https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/dunyanin-en-tehlikeli-fay-hatlari-aciklandi-listede-turkiyede-var-1106641287.html

Dünyanın en tehlikeli fay hatları açıklandı: Listede Türkiye'de var

Dünyanın en tehlikeli fay hatları açıklandı: Listede Türkiye'de var

Sputnik Türkiye

Dünyanın en tehlikeli 10 fay hattı açıklandı. Türkiye'den Kuzey Anadolu Fay Hattı, listede 5'inci sırada yer aldı. 19.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-19T13:19+0300

2026-06-19T13:19+0300

2026-06-19T13:23+0300

yaşam

kuzey anadolu fay hattı (kaf)

deprem

fay hattı

uluslararası sismoloji merkezi

dünyanın en riskli 10 fay hattı

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Uluslararası Sismoloji Merkezi tarafından yayımlanan araştırmada, 'dünyanın en riskli 10 fay hattı' sıralandı. Türkiye'de Kuzey Anadolu Fay Hattı 5. sırada yer alırken, uzmanlar fayın düzenli olarak gerilim biriktirdiğini ve belirli dönemlerde büyük kırılmalar üretebildiğini belirtti. Doğu Anadolu'dan başlayarak Marmara Denizi'ne kadar uzanan fay sisteminin, dünya genelinde en yakından takip edilen sismik kuşaklardan biri olduğu ifade edildi.Dünyanın en tehlikeli 3 fay hattı nerede?Araştırmaya göre, Endonezya açıklarında bulunan Sunda Megathrust hattı geçmişte meydana gelen büyük depremler ve tsunamiler nedeniyle dünyanın en tehlikeli sismik kuşaklarından biri olarak kabul edildi.Listenin ikinci sırasında Japonya Çukuru bulunurken, üçüncü sıraya Güney Amerika'da Peru ile Şili kıyıları boyunca uzanan Atacama Megathrust olarak da bilinen Peru-Şili Çukuru yerleşti.Fay hatları tek tek sıralandıABD'nin Kaliforniya eyaletindeki dünyaca ünlü San Andreas Fayı ise Türkiye'nin hemen önünde 4. sırada yer aldı.Listenin devamında Yeni Zelanda'daki Alpine Fayı 6. sırada yer alırken, Kuzey Amerika'nın batı kıyısındaki Cascadia Dalma-Batma Zonu 7. sıraya yerleşti. Filipinler'deki Filipin Çukuru ise 8. sırada gösterildi. Pakistan ile Afganistan sınırında uzanan Chaman Fayı 9. sırada bulunurken, Afrika kıtasını boydan boya etkileyen Doğu Afrika Rift Sistemi (Büyük Yarık Vadisi) listenin 10. sırasında yer aldı.Dünyanın en tehlikeli 10 fay hattıUzmanlar, bu sıralamanın olası deprem büyüklükleri, enerji birikimi, kırılma potansiyeli ve çevresindeki nüfus yoğunluğu gibi birçok kriter dikkate alınarak hazırlandığını belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/uydu-radar-analiziyle-ortaya-cikti-deprem-potansiyeli-yuksek-yeni-sismik-gerilim-bolgesi-tespit-1103730442.html

kuzey anadolu fay hattı (kaf)

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kuzey anadolu fay hattı (kaf), deprem, fay hattı, uluslararası sismoloji merkezi, dünyanın en riskli 10 fay hattı