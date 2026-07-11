https://anlatilaninotesi.com.tr/20260711/trumptan-suikast-degerlendirmesi-benzeri-gorulmemis-sekilde-bombalanir-1107179470.html

Trump'tan 'suikast' değerlendirmesi: 'Benzeri görülmemiş şekilde bombalanır'

Trump'tan 'suikast' değerlendirmesi: 'Benzeri görülmemiş şekilde bombalanır'

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın kendisine yönelik bir suikast girişiminde bulunması halinde ülkeye 'daha önce hiç görülmemiş düzeyde' askeri karşılık... 11.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-11T03:52+0300

2026-07-11T03:52+0300

2026-07-11T03:52+0300

dünya

abd

donald trump

i̇ran

tahran

suikast

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/0c/1106441258_0:0:1250:703_1920x0_80_0_0_a656ed19d895d81918f594a2592bdd4d.jpg

ABD Başkanı Donald Trump, New York Post gazetesine yaptığı açıklamada, İran'ın kendisine yönelik olası bir suikast planını hayata geçirmesi halinde sert bir askeri karşılık verilmesi talimatını önceden verdiğini söyledi.Trump, Tahran yönetiminin böyle bir girişimde bulunması durumunda çok ağır sonuçlarla karşılaşacağını belirterek, İran'ın 'daha önce hiç görülmemiş seviyede bombalanmasını' istediğini ifade etti.Uzun yıllardır İran'ın hedef listesinde bulunduğunu öne süren Trump, olası bir suikast girişimine karşı ilgili talimatları verdiğini dile getirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260711/pentagondan-havana-sendromu-magdurlarina-ilk-odeme-yaklasik-3-milyon-dolar-tazminat--1107179227.html

i̇ran

tahran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, donald trump, i̇ran, tahran, suikast