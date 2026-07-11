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Trump'tan 'suikast' değerlendirmesi: 'Benzeri görülmemiş şekilde bombalanır'
Trump'tan 'suikast' değerlendirmesi: 'Benzeri görülmemiş şekilde bombalanır'
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ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın kendisine yönelik bir suikast girişiminde bulunması halinde ülkeye 'daha önce hiç görülmemiş düzeyde' askeri karşılık... 11.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-11T03:52+0300
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donald trump
i̇ran
tahran
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ABD Başkanı Donald Trump, New York Post gazetesine yaptığı açıklamada, İran'ın kendisine yönelik olası bir suikast planını hayata geçirmesi halinde sert bir askeri karşılık verilmesi talimatını önceden verdiğini söyledi.Trump, Tahran yönetiminin böyle bir girişimde bulunması durumunda çok ağır sonuçlarla karşılaşacağını belirterek, İran'ın 'daha önce hiç görülmemiş seviyede bombalanmasını' istediğini ifade etti.Uzun yıllardır İran'ın hedef listesinde bulunduğunu öne süren Trump, olası bir suikast girişimine karşı ilgili talimatları verdiğini dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260711/pentagondan-havana-sendromu-magdurlarina-ilk-odeme-yaklasik-3-milyon-dolar-tazminat--1107179227.html
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abd, donald trump, i̇ran, tahran, suikast
abd, donald trump, i̇ran, tahran, suikast

Trump'tan 'suikast' değerlendirmesi: 'Benzeri görülmemiş şekilde bombalanır'

03:52 11.07.2026
© AP PhotoDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2026
© AP Photo
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ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın kendisine yönelik bir suikast girişiminde bulunması halinde ülkeye 'daha önce hiç görülmemiş düzeyde' askeri karşılık verilmesi yönünde talimat verdiğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, New York Post gazetesine yaptığı açıklamada, İran'ın kendisine yönelik olası bir suikast planını hayata geçirmesi halinde sert bir askeri karşılık verilmesi talimatını önceden verdiğini söyledi.
Trump, Tahran yönetiminin böyle bir girişimde bulunması durumunda çok ağır sonuçlarla karşılaşacağını belirterek, İran'ın 'daha önce hiç görülmemiş seviyede bombalanmasını' istediğini ifade etti.
Uzun yıllardır İran'ın hedef listesinde bulunduğunu öne süren Trump, olası bir suikast girişimine karşı ilgili talimatları verdiğini dile getirdi.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2026
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