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Trump, yeni bir sağlık kontrolü yaptırdığını ve 'tam puan aldığını' duyurdu
Trump, yeni bir sağlık kontrolü yaptırdığını ve 'tam puan aldığını' duyurdu
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump, Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nde yeni bir sağlık taramasından geçtiğini ve 'tam puan aldığını' duyurdu. 11.07.2026, Sputnik Türkiye
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ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaptırdığı son sağlık kontrolüyle ilgili bilgileri paylaştı.ABD Başkanı, "Walter Reed'de kapsamlı bir sağlık kontrolünü daha yeni tamamladım, bunu her altı ayda bir yaparım" ifadesine yer verdi.Sağlık taraması esnasında ayrıca beyin sağlığıyla ilgili bir 'bilişsel test daha talep ettiğini' belirten Trump, kendisinin bunu yapan tek ABD Başkanı olduğunu, şu ana kadar üç kez girdiği bu testten 'her seferinde tam puan aldığını' aktardı.Trump, "Tüm soruları doğru yanıtladım. Washington D.C.'de bunu başarabilecek çok az insan var" diye ekledi.
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washington, abd, donald trump
washington, abd, donald trump

Trump, yeni bir sağlık kontrolü yaptırdığını ve 'tam puan aldığını' duyurdu

20:52 11.07.2026 (güncellendi: 20:55 11.07.2026)
© Dilara İrem SancarDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2026
© Dilara İrem Sancar
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ABD Başkanı Trump, Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nde yeni bir sağlık taramasından geçtiğini ve 'tam puan aldığını' duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaptırdığı son sağlık kontrolüyle ilgili bilgileri paylaştı.
ABD Başkanı, "Walter Reed'de kapsamlı bir sağlık kontrolünü daha yeni tamamladım, bunu her altı ayda bir yaparım" ifadesine yer verdi.
Sağlık taraması esnasında ayrıca beyin sağlığıyla ilgili bir 'bilişsel test daha talep ettiğini' belirten Trump, kendisinin bunu yapan tek ABD Başkanı olduğunu, şu ana kadar üç kez girdiği bu testten 'her seferinde tam puan aldığını' aktardı.
Trump, "Tüm soruları doğru yanıtladım. Washington D.C.'de bunu başarabilecek çok az insan var" diye ekledi.
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