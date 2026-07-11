https://anlatilaninotesi.com.tr/20260711/trump-yeni-bir-saglik-kontrolu-yaptirdigini-ve-tam-puan-aldigini-belirtti-1107188243.html

Trump, yeni bir sağlık kontrolü yaptırdığını ve 'tam puan aldığını' duyurdu

Trump, yeni bir sağlık kontrolü yaptırdığını ve 'tam puan aldığını' duyurdu

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Trump, Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nde yeni bir sağlık taramasından geçtiğini ve 'tam puan aldığını' duyurdu. 11.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-11T20:52+0300

2026-07-11T20:52+0300

2026-07-11T20:55+0300

poli̇ti̇ka

washington

abd

donald trump

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ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaptırdığı son sağlık kontrolüyle ilgili bilgileri paylaştı.ABD Başkanı, "Walter Reed'de kapsamlı bir sağlık kontrolünü daha yeni tamamladım, bunu her altı ayda bir yaparım" ifadesine yer verdi.Sağlık taraması esnasında ayrıca beyin sağlığıyla ilgili bir 'bilişsel test daha talep ettiğini' belirten Trump, kendisinin bunu yapan tek ABD Başkanı olduğunu, şu ana kadar üç kez girdiği bu testten 'her seferinde tam puan aldığını' aktardı.Trump, "Tüm soruları doğru yanıtladım. Washington D.C.'de bunu başarabilecek çok az insan var" diye ekledi.

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