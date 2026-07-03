https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/en-dusuk-emekli-maasi-aciklandi-kanun-teklifi-meclise-sunuldu-1106969677.html

En düşük emekli maaşı açıklandı: Kanun teklifi Meclis'e sunuldu

En düşük emekli maaşı açıklandı: Kanun teklifi Meclis'e sunuldu

Sputnik Türkiye

SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin merakla beklediği en düşük emekli maaşı düzenlemesinde yeni gelişme yaşandı. 20 bin lira olan en düşük emekli aylığının 23 bin 552... 03.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-03T12:01+0300

2026-07-03T12:01+0300

2026-07-03T12:12+0300

ekonomi̇

en düşük emekli maaşı

sgk

bağ-kur

tbmm

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon verilerinin ardından SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin gözü en düşük emekli maaşına çevrilmişti. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?Bu kapsamda, 20 bin lira olan en düşük emekli maaşının 23 bin 552 liraya çıkarılmasını öngören kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.Mevcut uygulamaya göre en düşük emekli maaşının artırılabilmesi için kanun teklifi hazırlanması gerekiyor.Teklifin yasalaşabilmesi için önce TBMM komisyonlarında görüşülmesi, ardından Genel Kurul'da kabul edilmesi ve son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayından geçmesi gerekiyor.Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla beraber SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri yüzde 17.76 oranında zammı hak etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/tuik-haziran-enflasyonunu-acikladi-memur-ve-emekli-zammi-netlesti-1106965495.html

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en düşük emekli maaşı, sgk, bağ-kur, tbmm