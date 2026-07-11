https://anlatilaninotesi.com.tr/20260711/rusya-ve-iaea-zaporojye-ngsdeki-durumu-iyilestirmeye-yonelik-onlemler-konusunda-anlasti-1107187248.html

'Rusya ve IAEA, Zaporojye NGS’deki durumu iyileştirmeye yönelik önlemler konusunda anlaştı'

'Rusya ve IAEA, Zaporojye NGS’deki durumu iyileştirmeye yönelik önlemler konusunda anlaştı'

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Ulyanov, Rus heyetinin IAEA heyeti ile bir araya gelerek Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ndeki durumu iyileştirmeye yönelik... 11.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-11T16:05+0300

2026-07-11T16:05+0300

2026-07-11T16:05+0300

dünya

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea)

zaporojye nükleer güç santrali

viyana

mihail ulyanov

kaliningrad

rafael grossi

aleksey lihaçev

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Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki Daimi Temsilcisi Mihail Ulyanov, Rusya ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) heyetlerinin bir araya gelerek, Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ndeki (NGS) durumu iyileştirmeye yönelik önlemler konusunda anlaşmaya vardıklarını belirtti.Rus kurumlar arası heyeti ile Rafael Grossi başkanlığındaki IAEA heyeti arasında Zaporojye NGS ile ilgili geleneksel istişarelerin bir sonraki turu Kaliningrad'da gerçekleşti.Toplantının sonuçları konusunda X hesabından paylaşımda bulunan Ulyanov, “Görüşmelerin ardından, mevcut durumu iyileştirmeyi amaçlayan olası uygulama adımları konusunda bir dizi genel anlaşmaya varıldı” ifadelerini kullandı.Daha önce Rus devlet nükleer enerji şirketi Rosatom Başkanı Aleksey Lihaçev, Ukrayna ordusunun santrale yönelik saldırılarında Mart ortasından bu yana 6 kişinin hayatını kaybettiğini ve 43 kişinin yaralandığını belirtmiş, santralin 460'tan fazla İHA ve 15'ten fazla topçu saldırısına maruz kaldığı bilgisini vermişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/rosatom-baskani-lihacevden-zaporojye-ngs-aciklamasi-saldirilar-kabul-edilemez-1107170461.html

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Sputnik Türkiye

rusya, rusya dışişleri bakanlığı, uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea), zaporojye nükleer güç santrali, viyana, mihail ulyanov, kaliningrad, rafael grossi, aleksey lihaçev