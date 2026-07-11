https://anlatilaninotesi.com.tr/20260711/rusya-ve-iaea-zaporojye-ngsdeki-durumu-iyilestirmeye-yonelik-onlemler-konusunda-anlasti-1107187248.html
'Rusya ve IAEA, Zaporojye NGS’deki durumu iyileştirmeye yönelik önlemler konusunda anlaştı'
'Rusya ve IAEA, Zaporojye NGS’deki durumu iyileştirmeye yönelik önlemler konusunda anlaştı'
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Ulyanov, Rus heyetinin IAEA heyeti ile bir araya gelerek Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ndeki durumu iyileştirmeye yönelik... 11.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-11T16:05+0300
2026-07-11T16:05+0300
2026-07-11T16:05+0300
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rusya
rusya dışişleri bakanlığı
uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea)
zaporojye nükleer güç santrali
viyana
mihail ulyanov
kaliningrad
rafael grossi
aleksey lihaçev
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Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki Daimi Temsilcisi Mihail Ulyanov, Rusya ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) heyetlerinin bir araya gelerek, Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ndeki (NGS) durumu iyileştirmeye yönelik önlemler konusunda anlaşmaya vardıklarını belirtti.Rus kurumlar arası heyeti ile Rafael Grossi başkanlığındaki IAEA heyeti arasında Zaporojye NGS ile ilgili geleneksel istişarelerin bir sonraki turu Kaliningrad'da gerçekleşti.Toplantının sonuçları konusunda X hesabından paylaşımda bulunan Ulyanov, “Görüşmelerin ardından, mevcut durumu iyileştirmeyi amaçlayan olası uygulama adımları konusunda bir dizi genel anlaşmaya varıldı” ifadelerini kullandı.Daha önce Rus devlet nükleer enerji şirketi Rosatom Başkanı Aleksey Lihaçev, Ukrayna ordusunun santrale yönelik saldırılarında Mart ortasından bu yana 6 kişinin hayatını kaybettiğini ve 43 kişinin yaralandığını belirtmiş, santralin 460'tan fazla İHA ve 15'ten fazla topçu saldırısına maruz kaldığı bilgisini vermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/rosatom-baskani-lihacevden-zaporojye-ngs-aciklamasi-saldirilar-kabul-edilemez-1107170461.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea), zaporojye nükleer güç santrali, viyana, mihail ulyanov, kaliningrad, rafael grossi, aleksey lihaçev
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea), zaporojye nükleer güç santrali, viyana, mihail ulyanov, kaliningrad, rafael grossi, aleksey lihaçev
'Rusya ve IAEA, Zaporojye NGS’deki durumu iyileştirmeye yönelik önlemler konusunda anlaştı'
Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Ulyanov, Rus heyetinin IAEA heyeti ile bir araya gelerek Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ndeki durumu iyileştirmeye yönelik önlemler konusunda anlaştıklarını duyurdu.
Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki Daimi Temsilcisi Mihail Ulyanov, Rusya ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) heyetlerinin bir araya gelerek, Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ndeki (NGS) durumu iyileştirmeye yönelik önlemler konusunda anlaşmaya vardıklarını belirtti.
Rus kurumlar arası heyeti ile Rafael Grossi başkanlığındaki IAEA heyeti arasında Zaporojye NGS ile ilgili geleneksel istişarelerin bir sonraki turu Kaliningrad'da gerçekleşti.
Toplantının sonuçları konusunda X hesabından paylaşımda bulunan Ulyanov, “Görüşmelerin ardından, mevcut durumu iyileştirmeyi amaçlayan olası uygulama adımları konusunda bir dizi genel anlaşmaya varıldı” ifadelerini kullandı.
Daha önce Rus devlet nükleer enerji şirketi Rosatom Başkanı Aleksey Lihaçev, Ukrayna ordusunun santrale yönelik saldırılarında Mart ortasından bu yana 6 kişinin hayatını kaybettiğini ve 43 kişinin yaralandığını belirtmiş, santralin 460'tan fazla İHA ve 15'ten fazla topçu saldırısına maruz kaldığı bilgisini vermişti.