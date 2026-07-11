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Rus Senatör Kosaçev: Ukrayna’daki çatışmanın sürmesinden Kiev’in Avrupalı müttefikleri sorumlu
Rus Senatör Kosaçev: Ukrayna’daki çatışmanın sürmesinden Kiev’in Avrupalı müttefikleri sorumlu
Sputnik Türkiye
Rus Senatör Konstantin Kosaçev, Ukrayna’daki çatışmanın 2022 baharında müzakereyle sona erebileceğini ancak NATO'nun Kiev'e verdiği destek nedeniyle uzadığını... 11.07.2026, Sputnik Türkiye
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konstantin kosaçev
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Rusya Federasyon Konseyi Başkanvekili Konstantin Kosaçev, Rus basınına yaptığı açıklamada Ukrayna’daki çatışmanın uzamasından Kiev’in Avrupalı müttefiklerinin sorumlu olduğunu belirterek, “Bu kriz 2022 baharında müzakere yoluyla sona erebilirdi ama bitmedi; çünkü o dönem ittifak ülkeleri fiilen Rusya’ya savaş ilan etti” ifadelerini kullandı.NATO ülkelerinin Ukrayna’ya istihbarat, mühimmat, paralı savaşçı ve çeşitli kaynaklarla aktif destek verdiğini belirten Kosaçev, ileride çatışmayı sona erdirmek için masaya konacak belgelerin “cephe hattında kan ve barutla yazılacağını” vurguladı.Batı'nın kapsamlı ve "ahlaki açıdan kabul edilemez" desteğine rağmen Rusya’nın Ukrayna sahasındaki pozisyonunu güçlendirdiğini aktaran Kosaçev, NATO'nun kendi topraklarının dokunulmazlığı iddiasının dünya çoğunluğu tarafından sorgulanmadan kabul edilmesini de hatalı bulduğunu belirtti.Rus Senatör, hedef bilgisi doğrudan ittifak tarafından sağlanarak fırlatılan NATO füzelerinin bir "savunma değil saldırı eylemi" olduğuna dikkat çekerek, dış tehditlerin kalmadığı mevcut koşullarda NATO’nun kendi varlığını meşrulaştırmak için yeni tehditler icat ettiğini sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/rusya-disisleri-kiev-batiya-silahlarin-etkinligini-gostermek-icin-rus-sivillere-yonelik-teroru-1107154145.html
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konstantin kosaçev, rusya federasyon konseyi, nato, ukrayna, kiev, avrupa, müzakere, savaş
konstantin kosaçev, rusya federasyon konseyi, nato, ukrayna, kiev, avrupa, müzakere, savaş
Rus Senatör Kosaçev: Ukrayna’daki çatışmanın sürmesinden Kiev’in Avrupalı müttefikleri sorumlu
Rus Senatör Konstantin Kosaçev, Ukrayna’daki çatışmanın 2022 baharında müzakereyle sona erebileceğini ancak NATO'nun Kiev'e verdiği destek nedeniyle uzadığını belirterek, ittifakın eylemlerini “savunma değil açık saldırganlık” olarak nitelendirdi.
Rusya Federasyon Konseyi Başkanvekili Konstantin Kosaçev, Rus basınına yaptığı açıklamada Ukrayna’daki çatışmanın uzamasından Kiev’in Avrupalı müttefiklerinin sorumlu olduğunu belirterek, “Bu kriz 2022 baharında müzakere yoluyla sona erebilirdi ama bitmedi; çünkü o dönem ittifak ülkeleri fiilen Rusya’ya savaş ilan etti” ifadelerini kullandı.
NATO ülkelerinin Ukrayna’ya istihbarat, mühimmat, paralı savaşçı ve çeşitli kaynaklarla aktif destek verdiğini belirten Kosaçev, ileride çatışmayı sona erdirmek için masaya konacak belgelerin “cephe hattında kan ve barutla yazılacağını” vurguladı.
Batı'nın kapsamlı ve "ahlaki açıdan kabul edilemez" desteğine rağmen Rusya’nın Ukrayna sahasındaki pozisyonunu güçlendirdiğini aktaran Kosaçev, NATO'nun kendi topraklarının dokunulmazlığı iddiasının dünya çoğunluğu tarafından sorgulanmadan kabul edilmesini de hatalı bulduğunu belirtti.
Rus Senatör, hedef bilgisi doğrudan ittifak tarafından sağlanarak fırlatılan NATO füzelerinin bir "savunma değil saldırı eylemi" olduğuna dikkat çekerek, dış tehditlerin kalmadığı mevcut koşullarda NATO’nun kendi varlığını meşrulaştırmak için yeni tehditler icat ettiğini sözlerine ekledi.