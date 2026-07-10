https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/rusya-disisleri-kiev-batiya-silahlarin-etkinligini-gostermek-icin-rus-sivillere-yonelik-teroru-1107154145.html

Rusya Dışişleri: Kiev, Batı’ya silahların ‘etkinliğini’ göstermek için Rus sivillere yönelik terörü artırmaya çalışıyor

Rusya Dışişleri: Kiev, Batı’ya silahların ‘etkinliğini’ göstermek için Rus sivillere yönelik terörü artırmaya çalışıyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev rejiminin Rusya’nın sivil nüfusu ve altyapısını hedef alan saldırıları yoğunlaştırarak Batılı ülkelere... 10.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-10T01:00+0300

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dünya

mariya zaharova

rusya dışişleri bakanlığı

batı

ukrayna

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vladimir zelenskiy

nazi rejimi

ukrayna silahlı kuvvetleri

nato

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, Vladimir Zelenskiy rejiminin, Batı’dan aldığı silahların “etkinliğini” kanıtlamak için Rusya’nın sivil nüfusuna ve altyapısına yönelik saldırıları artırmaya çalıştığığını belirtti.Zaharova, Ukrayna’ya askeri, mali ve siyasi destek veren tüm ülkelerin “Kiev rejiminin terör eylemlerinin finansmanına fiilen ortak olduğunu” ifade etti.Zaharova’nın açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, batı, ukrayna, kiev, vladimir zelenskiy, nazi rejimi, ukrayna silahlı kuvvetleri, nato, rusya