Rusya Dışişleri: Kiev, Batı’ya silahların ‘etkinliğini’ göstermek için Rus sivillere yönelik terörü artırmaya çalışıyor
© Sputnik / Виктор ТолочкоRusya Dışişleri Bakanlığı
© Sputnik / Виктор Толочко
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev rejiminin Rusya’nın sivil nüfusu ve altyapısını hedef alan saldırıları yoğunlaştırarak Batılı ülkelere tedarik ettikleri silahların “etkinliğini” göstermeye çalıştığını belirtti. Zaharova, Ukrayna’ya destek veren ülkelerin “terörün finansmanına suç ortaklığı yaptığını” vurguladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, Vladimir Zelenskiy rejiminin, Batı’dan aldığı silahların “etkinliğini” kanıtlamak için Rusya’nın sivil nüfusuna ve altyapısına yönelik saldırıları artırmaya çalıştığığını belirtti.
Vladimir Zelenskiy’in Nazi rejimi, Rusya’nın sivil nüfusu ve sivil altyapısına yönelik terörü yoğunlaştırmaya çalışıyor. Amaç, Batılı hamilerine, tedarik ettikleri silahların ‘etkinliğini’ ve Ukrayna’ya yönelik askeri yardımın artırılmasının ‘gerekliliğini’ göstermek ve fiilen bu suçların sorumluluğunu onların üzerine yıkmak.
Zaharova, Ukrayna’ya askeri, mali ve siyasi destek veren tüm ülkelerin “Kiev rejiminin terör eylemlerinin finansmanına fiilen ortak olduğunu” ifade etti.
Zaharova’nın açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:
Sadece geride bıraktığımız bir hafta içinde, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin saldırıları sonucu 308 sivil zarar gördü.
Ukrayna ordusu, tarifeli ve yolcu otobüslerine karşı bilinçli şekilde bir ‘av’ yürütüyor, bu araçları insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.
Zelensky rejimi, Batı'ya silahlarının sözde etkinliğini göstermek amacıyla Rusya'nın sivil nüfusuna yönelik terörü yoğunlaştırmaya çalışıyor.
Ankara’daki NATO zirvesi, Ukrayna’ya silah sevkiyatı konusundaki beklentilerinin karşılanmaması bakımından Zelenskiy için aşağılayıcı bir tablo ortaya koydu.
Ukrayna’da neonazizmin güçlenmesi, İkinci Dünya Savaşı’ndaki Nazi işbirlikçilerinin kahramanlaştırılma çabaları artık Polonya’nın bile sabrını taşırmış durumda.
Kiev’e daha fazla yardım sağlanması konusunda Batılı ülkeler arasında isteksizlik artıyor; imkanlarının fiilen tükendiğini kendileri de kabul ediyorlar.