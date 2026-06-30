https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/rus-ordusu-operasyona-devam-ediyor-uc-yerlesim-daha-rus-askerlerin-kontrolune-gecti-1106880362.html
Rus ordusu operasyona devam ediyor: Üç yerleşim daha Rus askerlerin kontrolüne geçti
Rus ordusu operasyona devam ediyor: Üç yerleşim daha Rus askerlerin kontrolüne geçti
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde bir ve Zaporojye Bölgesinde iki yerleşimin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirdi. 30.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-30T12:42+0300
2026-06-30T12:42+0300
2026-06-30T12:41+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
donbass
donetsk halk cumhuriyeti
zaporojye bölgesi
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyon bölgesinde son bir günde yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, ‘Güney’ Askeri Grubu birlikleri aktif silahlı eylemler sayesinde Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde Malinovka yerleşiminde kontrol sağladı. Doğu Askeri Grubu'na bağlı birimler düşman savunmasının derinliklerine ilerleyerek kararlı eylemler sonucu Zaporojye Bölgesinde Rovnoye ve Lesnoye yerleşimlerinin kontrolünü ele geçirdi,Açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplam 1.395 kadar Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusuna ait 12 zırhlı savaş aracı imha edildi.Rus Karadeniz Filosu askerleri düşmana ait 7 insansız hücumbotunu imha ederken Rus hava savunma güçleri düşmanın 7 güdümlü hava bombasını ve 806 uçak tipi İHA’sını önledi.Rus ordusunda görev yapan uçaklar, insansız hava araçları, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan yakıt ve enerji altyapı tesislerini, uzun menzilli İHA’ların üretim ve depolama yerlerini, yakıt ve askeri teçhizat depolarını, ayrıca 142 farkı bölgede Ukrayna birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/isu-rus-sporcularin-tarafsiz-statude-yarismasina-izin-verdi-1106877961.html
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rusya, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, zaporojye bölgesi, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
rusya, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, zaporojye bölgesi, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
Rus ordusu operasyona devam ediyor: Üç yerleşim daha Rus askerlerin kontrolüne geçti
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde bir ve Zaporojye Bölgesinde iki yerleşimin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyon bölgesinde son bir günde yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Bakanlığın açıklamasına göre, ‘Güney’ Askeri Grubu birlikleri aktif silahlı eylemler sayesinde Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde Malinovka yerleşiminde kontrol sağladı. Doğu Askeri Grubu'na bağlı birimler düşman savunmasının derinliklerine ilerleyerek kararlı eylemler sonucu Zaporojye Bölgesinde Rovnoye ve Lesnoye yerleşimlerinin kontrolünü ele geçirdi,
Açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplam 1.395 kadar Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusuna ait 12 zırhlı savaş aracı imha edildi.
Rus Karadeniz Filosu askerleri düşmana ait 7 insansız hücumbotunu imha ederken Rus hava savunma güçleri düşmanın 7 güdümlü hava bombasını ve 806 uçak tipi İHA’sını önledi.
Rus ordusunda görev yapan uçaklar, insansız hava araçları, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan yakıt ve enerji altyapı tesislerini, uzun menzilli İHA’ların üretim ve depolama yerlerini, yakıt ve askeri teçhizat depolarını, ayrıca 142 farkı bölgede Ukrayna birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.