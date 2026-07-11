https://anlatilaninotesi.com.tr/20260711/rizede-yol-coktu-iki-bina-tahliye-edildi-1107178527.html

Rize'de yol çöktü: İki bina tahliye edildi

Rize'de yol çöktü: İki bina tahliye edildi

Sputnik Türkiye

Rize'de yapımı süren bir öğrenci yurdu inşaatında istinat duvarının çökmesi sonucu mahalle yolunun bir bölümünde göçük oluştu. Olayda ölen ya da yaralanan... 11.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-11T00:31+0300

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İslampaşa Mahallesi'nde yurt inşaatı sırasında istinat duvarı yıkıldı, mahalle yolunun bir bölümünde çökme yaşandı.Olayın ardından bölgeye AFAD, polis, sağlık ve doğal gaz ekipleri sevk edildi. Doğal gaz kaçağına müdahale edilirken, güvenlik amacıyla istinat duvarının üzerindeki iki binada yaşayanlar tahliye edildi.Basın açıklaması yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Öztürk, ''Hiç kimseye bir şey olmadı. Gerekli bütün çalışmaları Valiliğimizin koordinasyonunda tamamlayacağız. AFAD gerekli çalışmayı yapıyor" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/abdde-yol-coktu-iki-arac-olusan-obruga-dustu-1103811285.html

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