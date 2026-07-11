https://anlatilaninotesi.com.tr/20260711/rizede-yol-coktu-iki-bina-tahliye-edildi-1107178527.html
Rize'de yol çöktü: İki bina tahliye edildi
Rize'de yol çöktü: İki bina tahliye edildi
Sputnik Türkiye
Rize'de yapımı süren bir öğrenci yurdu inşaatında istinat duvarının çökmesi sonucu mahalle yolunun bir bölümünde göçük oluştu. Olayda ölen ya da yaralanan... 11.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-11T00:31+0300
2026-07-11T00:31+0300
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yol haritası
yol tabelası
çökme
çökme tehlikesi
bina çökmesi
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İslampaşa Mahallesi'nde yurt inşaatı sırasında istinat duvarı yıkıldı, mahalle yolunun bir bölümünde çökme yaşandı.Olayın ardından bölgeye AFAD, polis, sağlık ve doğal gaz ekipleri sevk edildi. Doğal gaz kaçağına müdahale edilirken, güvenlik amacıyla istinat duvarının üzerindeki iki binada yaşayanlar tahliye edildi.Basın açıklaması yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Öztürk, ''Hiç kimseye bir şey olmadı. Gerekli bütün çalışmaları Valiliğimizin koordinasyonunda tamamlayacağız. AFAD gerekli çalışmayı yapıyor" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/abdde-yol-coktu-iki-arac-olusan-obruga-dustu-1103811285.html
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rize, türkiye, yol, yol çalışması, yol haritası, yol tabelası, çökme, çökme tehlikesi, bina çökmesi, yol çökmesi
rize, türkiye, yol, yol çalışması, yol haritası, yol tabelası, çökme, çökme tehlikesi, bina çökmesi, yol çökmesi
Rize'de yol çöktü: İki bina tahliye edildi
Rize'de yapımı süren bir öğrenci yurdu inşaatında istinat duvarının çökmesi sonucu mahalle yolunun bir bölümünde göçük oluştu. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
İslampaşa Mahallesi'nde yurt inşaatı sırasında istinat duvarı yıkıldı, mahalle yolunun bir bölümünde çökme yaşandı.
Olayın ardından bölgeye AFAD, polis, sağlık ve doğal gaz ekipleri sevk edildi. Doğal gaz kaçağına müdahale edilirken, güvenlik amacıyla istinat duvarının üzerindeki iki binada yaşayanlar tahliye edildi.
Basın açıklaması yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Öztürk, ''Hiç kimseye bir şey olmadı. Gerekli bütün çalışmaları Valiliğimizin koordinasyonunda tamamlayacağız. AFAD gerekli çalışmayı yapıyor" dedi.