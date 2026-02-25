https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/abdde-yol-coktu-iki-arac-olusan-obruga-dustu-1103811285.html

ABD'de yol çöktü: İki araç oluşan obruğa düştü

Nebraska eyaletine bağlı Omaha kentinde, yoğun bir kavşakta meydana gelen obruk iki aracı içine aldı. Olayda yaralanan olmazken, obruğun ana su borusundaki... 25.02.2026, Sputnik Türkiye

Kırmızı ışıkta bekleyen bir SUV ve pikap, asfaltın aniden çökmesi sonucu birkaç metre derinliğindeki çukura düştü.Omaha kentinde yaşanan olayda kamyonet sürücüsünün kendi imkanlarıyla çukurdan çıktığı, ardından çevredekilerle birlikte SUV sürücüsünün de güvenli şekilde kurtarılmasına yardımcı olduğu bildirildi.Omaha Belediyesi Bayındırlık Birimi, obruğun bir ana su borusundaki patlama sonucu oluştuğunu duyurdu.

