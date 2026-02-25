https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/abdde-yol-coktu-iki-arac-olusan-obruga-dustu-1103811285.html
ABD'de yol çöktü: İki araç oluşan obruğa düştü
Nebraska eyaletine bağlı Omaha kentinde, yoğun bir kavşakta meydana gelen obruk iki aracı içine aldı. Olayda yaralanan olmazken, obruğun ana su borusundaki... 25.02.2026
2026-02-25T23:44+0300
2026-02-25T23:44+0300
2026-02-25T23:44+0300
dünya
abd
omaha
trafik
trafik polisi
trafik kontrolü
kırmızı
kırmızı ışık
araba
obruk
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/19/1103811114_0:0:992:558_1920x0_80_0_0_20494506cb1dd9056a3d934d85e5d877.jpg
Kırmızı ışıkta bekleyen bir SUV ve pikap, asfaltın aniden çökmesi sonucu birkaç metre derinliğindeki çukura düştü.Omaha kentinde yaşanan olayda kamyonet sürücüsünün kendi imkanlarıyla çukurdan çıktığı, ardından çevredekilerle birlikte SUV sürücüsünün de güvenli şekilde kurtarılmasına yardımcı olduğu bildirildi.Omaha Belediyesi Bayındırlık Birimi, obruğun bir ana su borusundaki patlama sonucu oluştuğunu duyurdu.
omaha
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/19/1103811114_124:0:868:558_1920x0_80_0_0_240fee7c8637bd93a335bafe3f7fb7df.jpg
Nebraska eyaletine bağlı Omaha kentinde, yoğun bir kavşakta meydana gelen obruk iki aracı içine aldı. Olayda yaralanan olmazken, obruğun ana su borusundaki patlama sonucu oluştuğu açıklandı.
Kırmızı ışıkta bekleyen bir SUV ve pikap, asfaltın aniden çökmesi sonucu birkaç metre derinliğindeki çukura düştü.
Omaha kentinde yaşanan olayda kamyonet sürücüsünün kendi imkanlarıyla çukurdan çıktığı, ardından çevredekilerle birlikte SUV sürücüsünün de güvenli şekilde kurtarılmasına yardımcı olduğu bildirildi.
Omaha Belediyesi Bayındırlık Birimi, obruğun bir ana su borusundaki patlama sonucu oluştuğunu duyurdu.