ABD'de yol çöktü: İki araç oluşan obruğa düştü
ABD'de yol çöktü: İki araç oluşan obruğa düştü
Nebraska eyaletine bağlı Omaha kentinde, yoğun bir kavşakta meydana gelen obruk iki aracı içine aldı. Olayda yaralanan olmazken, obruğun ana su borusundaki... 25.02.2026, Sputnik Türkiye
Kırmızı ışıkta bekleyen bir SUV ve pikap, asfaltın aniden çökmesi sonucu birkaç metre derinliğindeki çukura düştü.Omaha kentinde yaşanan olayda kamyonet sürücüsünün kendi imkanlarıyla çukurdan çıktığı, ardından çevredekilerle birlikte SUV sürücüsünün de güvenli şekilde kurtarılmasına yardımcı olduğu bildirildi.Omaha Belediyesi Bayındırlık Birimi, obruğun bir ana su borusundaki patlama sonucu oluştuğunu duyurdu.
23:44 25.02.2026
Nebraska eyaletine bağlı Omaha kentinde, yoğun bir kavşakta meydana gelen obruk iki aracı içine aldı. Olayda yaralanan olmazken, obruğun ana su borusundaki patlama sonucu oluştuğu açıklandı.
Kırmızı ışıkta bekleyen bir SUV ve pikap, asfaltın aniden çökmesi sonucu birkaç metre derinliğindeki çukura düştü.
Omaha kentinde yaşanan olayda kamyonet sürücüsünün kendi imkanlarıyla çukurdan çıktığı, ardından çevredekilerle birlikte SUV sürücüsünün de güvenli şekilde kurtarılmasına yardımcı olduğu bildirildi.
Omaha Belediyesi Bayındırlık Birimi, obruğun bir ana su borusundaki patlama sonucu oluştuğunu duyurdu.
İzmir'de şiddetli yağış nedeniyle Selçuk-Aydın kara yolu çöktü - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2026
TÜRKİYE
İzmir'de şiddetli yağış nedeniyle Selçuk-Aydın kara yolu çöktü
6 Şubat, 12:06
