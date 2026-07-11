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Resmi Gazete'de yayımlandı: Bakanlıklarda görev değişimi ve yeni atamalar
Resmi Gazete'de yayımlandı: Bakanlıklarda görev değişimi ve yeni atamalar
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Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarla Milli Savunma, Aile ve Sosyal Hizmetler ile Kültür ve Turizm bakanlıklarında görev değişiklikleri yapıldı. Kararlar... 11.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-11T04:44+0300
2026-07-11T04:44+0300
dünya
milli savunma bakanlığı (msb)
aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı
resmi gazete
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Atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararlar kapsamında Milli Savunma Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarında görevden almalar ve yeni atamalar gerçekleştirildi.Resmi Gazete'de yayımlanan atama ve görevden alma kararları:
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milli savunma bakanlığı (msb), aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı, resmi gazete
milli savunma bakanlığı (msb), aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı, resmi gazete

Resmi Gazete'de yayımlandı: Bakanlıklarda görev değişimi ve yeni atamalar

04:44 11.07.2026
© AA / TCCB / Murat ÇetinmühürdarRecep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2026
© AA / TCCB / Murat Çetinmühürdar
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Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarla Milli Savunma, Aile ve Sosyal Hizmetler ile Kültür ve Turizm bakanlıklarında görev değişiklikleri yapıldı. Kararlar kapsamında genel müdür yardımcıları ve il müdürleri görevden alınırken, yerlerine yeni isimler atandı.
Atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararlar kapsamında Milli Savunma Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarında görevden almalar ve yeni atamalar gerçekleştirildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan atama ve görevden alma kararları:
Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Sadık Erbay görevden alındı.
Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ali Külüş görevden alındı.
Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcılığına Muhammet Samet Bulat atandı.
Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına İlyas Aktiken atandı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Adıyaman İl Müdürü Hasan Bilici görevden alındı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Giresun İl Müdürü Mustafa Modaoğlu görevden alındı.
Amasya İl Müdürlüğüne Adem Yücel atandı.
Giresun İl Müdürlüğüne Ender Yanık atandı.
Mardin İl Müdürlüğüne Murat Karaarslan atandı.
Şanlıurfa İl Müdürlüğüne Fatih Yılmaz atandı.
Yozgat İl Müdürlüğüne Alper Alp atandı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Türkay Dalan görevden alındı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğüne Ferit Meftun Harmankaya atandı.
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