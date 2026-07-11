https://anlatilaninotesi.com.tr/20260711/resmi-gazetede-yayimlandi-bakanliklarda-gorev-degisimi-ve-yeni-atamalar-1107179586.html

Resmi Gazete'de yayımlandı: Bakanlıklarda görev değişimi ve yeni atamalar

Resmi Gazete'de yayımlandı: Bakanlıklarda görev değişimi ve yeni atamalar

Sputnik Türkiye

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarla Milli Savunma, Aile ve Sosyal Hizmetler ile Kültür ve Turizm bakanlıklarında görev değişiklikleri yapıldı. Kararlar... 11.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-11T04:44+0300

2026-07-11T04:44+0300

2026-07-11T04:44+0300

dünya

milli savunma bakanlığı (msb)

aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı

resmi gazete

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Atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararlar kapsamında Milli Savunma Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarında görevden almalar ve yeni atamalar gerçekleştirildi.Resmi Gazete'de yayımlanan atama ve görevden alma kararları:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260711/trumptan-suikast-degerlendirmesi-benzeri-gorulmemis-sekilde-bombalanir-1107179470.html

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Sputnik Türkiye

milli savunma bakanlığı (msb), aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı, resmi gazete