https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/kalibaf-ancak-herkes-bu-savasin-iranin-teslim-olmasiyla-asla-sona-ermeyecegini-bilmelidir-1107177910.html
Kalibaf: Herkes bu savaşın İran'ın teslim olmasıyla asla sona ermeyeceğini bilmelidir
Kalibaf: Herkes bu savaşın İran'ın teslim olmasıyla asla sona ermeyeceğini bilmelidir
Sputnik Türkiye
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD’nin Tahran ile varılan anlaşmaya uymaması halinde İran’ın kararlı şekilde karşılık vereceğini söyledi. 10.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-10T23:29+0300
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İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Endonezya Halkın Danışma Meclisi Başkanı Ahmed Muzani ile gerçekleştirdiği görüşmede, ABD’nin İran ile yaptığı anlaşmayı ihlal etmesi halinde Tahran’ın buna karşılık vereceği uyarısında bulundu.İran devlet televizyonunun aktardığına göre Kalibaf, ABD ile yürütülen müzakerelerin ancak savaşa hazırlıklı olanlar tarafından yapılması gerektiğini ifade etti. Washington’un anlaşmaya bağlı kalmaması durumunda ise İran’ın kararlı bir tutum sergileyeceğini söyledi.Kalibaf, son savaşta ABD, İsrail ve NATO’nun İran’ı kısa sürede teslim olmaya zorlayabileceklerini düşündüğünü dile getirerek, savaşın İran’ın teslim olmasıyla sonuçlanmayacağını ve bunun dünya tarafından da görüldüğünü belirtti.ABD yönetimine güvenmediklerini söyleyen Kalibaf, müzakereler sırasında bu görüşünü ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance’a da ilettiğini aktardı.Ülkelerinin savunmasından vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Kalibaf, ABD’nin anlaşmayı bozması halinde Washington’a karşı kararlı şekilde duracaklarını ifade etti.Savaşın sona erdirilmesinin tüm ülkeler açısından öncelikli olduğunu belirten Kalibaf, "Ancak herkes bu savaşın İran'ın teslim olmasıyla asla sona ermeyeceğini bilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/rusyadan-iran-uyarisi-gerilimi-tirmandirma-girisimlerini-reddediyoruz-1107173322.html
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Kalibaf: Herkes bu savaşın İran'ın teslim olmasıyla asla sona ermeyeceğini bilmelidir
23:29 10.07.2026 (güncellendi: 23:31 10.07.2026)
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD’nin Tahran ile varılan anlaşmaya uymaması halinde İran’ın kararlı şekilde karşılık vereceğini söyledi.
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Endonezya Halkın Danışma Meclisi Başkanı Ahmed Muzani ile gerçekleştirdiği görüşmede, ABD’nin İran ile yaptığı anlaşmayı ihlal etmesi halinde Tahran’ın buna karşılık vereceği uyarısında bulundu.
İran devlet televizyonunun aktardığına göre Kalibaf, ABD ile yürütülen müzakerelerin ancak savaşa hazırlıklı olanlar tarafından yapılması gerektiğini ifade etti. Washington’un anlaşmaya bağlı kalmaması durumunda ise İran’ın kararlı bir tutum sergileyeceğini söyledi.
Kalibaf, son savaşta ABD, İsrail ve NATO’nun İran’ı kısa sürede teslim olmaya zorlayabileceklerini düşündüğünü dile getirerek, savaşın İran’ın teslim olmasıyla sonuçlanmayacağını ve bunun dünya tarafından da görüldüğünü belirtti.
ABD yönetimine güvenmediklerini söyleyen Kalibaf, müzakereler sırasında bu görüşünü ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance’a da ilettiğini aktardı.
Ülkelerinin savunmasından vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Kalibaf, ABD’nin anlaşmayı bozması halinde Washington’a karşı kararlı şekilde duracaklarını ifade etti.
Savaşın sona erdirilmesinin tüm ülkeler açısından öncelikli olduğunu belirten Kalibaf, "Ancak herkes bu savaşın İran'ın teslim olmasıyla asla sona ermeyeceğini bilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.