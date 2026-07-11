https://anlatilaninotesi.com.tr/20260711/iran-abdnin-8---9-temmuz-saldirilarinda-17-kisi-oldu-115-kisi-yaralandi-1107184281.html

İran: ABD'nin 8 - 9 Temmuz saldırılarında 17 kişi öldü, 115 kişi yaralandı

İran: ABD'nin 8 - 9 Temmuz saldırılarında 17 kişi öldü, 115 kişi yaralandı

Sputnik Türkiye

İran Sağlık Bakanlığı, ABD'nin 8-9 Temmuz'da ülkenin 6 kentine düzenlediği saldırılarda 17 kişinin yaşamını yitirdiğini, 115 kişinin yaralandığını açıkladı. 11.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-11T13:04+0300

2026-07-11T13:04+0300

2026-07-11T13:04+0300

dünya

abd

i̇ran

kuveyt

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1d/1098920153_0:73:1340:826_1920x0_80_0_0_5f1c5160ec92499753bcebd523a15b89.jpg

İran Sağlık Bakanlığı, ABD'nin 8-9 Temmuz tarihlerinde ülkenin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 115 kişinin yaralandığını duyurdu.Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin 6 şehirde gerçekleştirdiği saldırıların yol açtığı can kayıpları ve yaralılara ilişkin bilgi verdi.Kermanpur, saldırılarda biri kadın olmak üzere 17 kişinin yaşamını yitirdiğini, 115 kişinin de yaralandığını belirtti.ABD, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda bazı gemileri "koordinasyonsuz" hareket ettikleri gerekçesiyle hedef almasının ardından, iki ülke arasında varılan mutabakata rağmen 8-9 Temmuz'da İran'ın güney bölgeleri ile kuzeydeki Gülistan eyaletine saldırılar düzenlemişti.İran ise söz konusu saldırılara karşılık Bahreyn, Kuveyt ve Ürdün'deki ABD üslerini hedef alan operasyonlar gerçekleştirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/iran-basini-konarak-kentinde-uc-patlama-duyuldu-1107151487.html

abd

i̇ran

kuveyt

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, i̇ran, kuveyt