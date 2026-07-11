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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260711/iran-abdnin-8---9-temmuz-saldirilarinda-17-kisi-oldu-115-kisi-yaralandi-1107184281.html
İran: ABD'nin 8 - 9 Temmuz saldırılarında 17 kişi öldü, 115 kişi yaralandı
İran: ABD'nin 8 - 9 Temmuz saldırılarında 17 kişi öldü, 115 kişi yaralandı
Sputnik Türkiye
İran Sağlık Bakanlığı, ABD'nin 8-9 Temmuz'da ülkenin 6 kentine düzenlediği saldırılarda 17 kişinin yaşamını yitirdiğini, 115 kişinin yaralandığını açıkladı. 11.07.2026, Sputnik Türkiye
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İran Sağlık Bakanlığı, ABD'nin 8-9 Temmuz tarihlerinde ülkenin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 115 kişinin yaralandığını duyurdu.Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin 6 şehirde gerçekleştirdiği saldırıların yol açtığı can kayıpları ve yaralılara ilişkin bilgi verdi.Kermanpur, saldırılarda biri kadın olmak üzere 17 kişinin yaşamını yitirdiğini, 115 kişinin de yaralandığını belirtti.ABD, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda bazı gemileri "koordinasyonsuz" hareket ettikleri gerekçesiyle hedef almasının ardından, iki ülke arasında varılan mutabakata rağmen 8-9 Temmuz'da İran'ın güney bölgeleri ile kuzeydeki Gülistan eyaletine saldırılar düzenlemişti.İran ise söz konusu saldırılara karşılık Bahreyn, Kuveyt ve Ürdün'deki ABD üslerini hedef alan operasyonlar gerçekleştirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/iran-basini-konarak-kentinde-uc-patlama-duyuldu-1107151487.html
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İran: ABD'nin 8 - 9 Temmuz saldırılarında 17 kişi öldü, 115 kişi yaralandı

13:04 11.07.2026
© FotoğrafAvrupa’dan İran’a “snapback” hamlesi: BM nükleer yaptırımları geri dönüyor mu
Avrupa’dan İran’a “snapback” hamlesi: BM nükleer yaptırımları geri dönüyor mu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2026
© Fotoğraf
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İran Sağlık Bakanlığı, ABD'nin 8-9 Temmuz'da ülkenin 6 kentine düzenlediği saldırılarda 17 kişinin yaşamını yitirdiğini, 115 kişinin yaralandığını açıkladı.
İran Sağlık Bakanlığı, ABD'nin 8-9 Temmuz tarihlerinde ülkenin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 115 kişinin yaralandığını duyurdu.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin 6 şehirde gerçekleştirdiği saldırıların yol açtığı can kayıpları ve yaralılara ilişkin bilgi verdi.
Kermanpur, saldırılarda biri kadın olmak üzere 17 kişinin yaşamını yitirdiğini, 115 kişinin de yaralandığını belirtti.
ABD, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda bazı gemileri "koordinasyonsuz" hareket ettikleri gerekçesiyle hedef almasının ardından, iki ülke arasında varılan mutabakata rağmen 8-9 Temmuz'da İran'ın güney bölgeleri ile kuzeydeki Gülistan eyaletine saldırılar düzenlemişti.
İran ise söz konusu saldırılara karşılık Bahreyn, Kuveyt ve Ürdün'deki ABD üslerini hedef alan operasyonlar gerçekleştirmişti.
İran'ın Çabahar kentinde patlamalar bildirilirken, İran sosyal medya hesaplarından bu görüntüler paylaşıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2026
DÜNYA
İran basını: Konarak, Bender Abbas, Buşehr ve Çabahar'da patlamalar meydana geldi
9 Temmuz, 21:29
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