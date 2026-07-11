https://anlatilaninotesi.com.tr/20260711/marmaradaki-mikro-deprem-kumelenmesi-sonrasi-kritik-3-7-gun-uyarisi-osman-bektastan-en-kritik-1107184796.html

Marmara'daki mikro deprem kümelenmesi sonrası kritik 3-7 gün uyarısı: Osman Bektaş'tan 'en kritik gösterge' açıklaması

Marmara'daki mikro deprem kümelenmesi sonrası kritik 3-7 gün uyarısı: Osman Bektaş'tan 'en kritik gösterge' açıklaması

Sputnik Türkiye

Marmara Denizi'nde Orta Marmara Çukuru'nda meydana gelen mikro deprem kümelenmesi, deprem bilimcilerin dikkatini çekti. Prof. Dr. Osman Bektaş, bu... 11.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-11T13:57+0300

2026-07-11T13:57+0300

2026-07-11T13:57+0300

türki̇ye

deprem

osman bektaş

marmara depremi

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

karadeniz teknik üniversitesi (ktü)

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AFAD verilerine göre Orta Marmara Çukuru'nda 6 ila 9 kilometre derinlikte, 3,5 büyüklüğünden küçük mikro deprem kümelenmesi meydana geldi.Bölgedeki sismik hareketlilik, uzmanlar tarafından yakından takip edilirken, konuya ilişkin değerlendirme Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş'tan geldi.'Tek başına büyük depremin habercisi değildir'Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden emekli Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:"Orta Marmara Çukuru'nda bugün AFAD verilerine göre 6–9 km derinlikte M<3.5 mikro deprem kümesi gelişti. Bu tür kümelenmeler, fayın belirli bir kesiminde gerilmenin küçük kırılmalarla yeniden dağıldığını gösterir."Bektaş, söz konusu hareketliliğin tek başına büyük bir depremin habercisi olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayarak,"Tek başına büyük depremin habercisi değildir; ancak Orta Marmara'nın güncel davranışını anlamak açısından dikkatle izlenmelidir" ifadelerini kullandı.Süre verip uyardıProf. Dr. Osman Bektaş, mikro deprem kümelenmesinin ardından takip edilmesi gereken en önemli sürece de dikkat çekti.Bektaş, "Bu kümenin önümüzdeki 3–7 gün içinde M4+ bir deprem üretip üretmeyeceği bilimsel açıdan en kritik göstergelerden biri olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

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deprem, osman bektaş, marmara depremi, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), karadeniz teknik üniversitesi (ktü)