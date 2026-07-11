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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260711/bakirkoy-cumhuriyet-bassavciligi-acikladi-15-temmuza-tiyatro-diyen-meclis-uyeleri-hakkinda-1107183141.html
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı açıkladı: 15 Temmuz'a tiyatro diyen meclis üyeleri hakkında soruşturma
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı açıkladı: 15 Temmuz'a tiyatro diyen meclis üyeleri hakkında soruşturma
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Bahçelievler Belediye Meclisi'nde 15 Temmuz darbe girişimine 'tiyatro' dediği iddia edilen meclis üyeleri hakkında soruşturma başlatıldı. 11.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-11T11:52+0300
2026-07-11T11:52+0300
türki̇ye
bakırköy cumhuriyet başsavcılığı
bahçelievler
soruşturma
15 temmuz şehitlerini anma programı
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Bahçelievler Belediye Meclisi'nde 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı'nda darbe girişimine tiyatro dediği iddia edilen CHP'li meclis üyeleri hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Başsavcılık açıklama yaptıBakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Bahçelievler Belediye Meclisi'nde 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı'nda darbe girişimine yönelik "tiyatro" ifadesini kullandıkları öne sürülen CHP'li Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Nazife Aktaş ve Meclis Üyesi Gencay Özkan hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260711/turkiye-afet-mudahale-plani-guncelleniyor-olasi-depremde-istanbula-hangi-illerden-yardim-gelecek--1107181346.html
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bakırköy cumhuriyet başsavcılığı, bahçelievler, soruşturma, 15 temmuz şehitlerini anma programı
bakırköy cumhuriyet başsavcılığı, bahçelievler, soruşturma, 15 temmuz şehitlerini anma programı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı açıkladı: 15 Temmuz'a tiyatro diyen meclis üyeleri hakkında soruşturma

11:52 11.07.2026
© DHAsavcı , savcı cübbesi
savcı , savcı cübbesi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2026
© DHA
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Bahçelievler Belediye Meclisi'nde 15 Temmuz darbe girişimine 'tiyatro' dediği iddia edilen meclis üyeleri hakkında soruşturma başlatıldı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Bahçelievler Belediye Meclisi'nde 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı'nda darbe girişimine tiyatro dediği iddia edilen CHP'li meclis üyeleri hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Başsavcılık açıklama yaptı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Bahçelievler Belediye Meclisi'nde 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı'nda darbe girişimine yönelik "tiyatro" ifadesini kullandıkları öne sürülen CHP'li Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Nazife Aktaş ve Meclis Üyesi Gencay Özkan hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.
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