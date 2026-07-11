https://anlatilaninotesi.com.tr/20260711/bakirkoy-cumhuriyet-bassavciligi-acikladi-15-temmuza-tiyatro-diyen-meclis-uyeleri-hakkinda-1107183141.html

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı açıkladı: 15 Temmuz'a tiyatro diyen meclis üyeleri hakkında soruşturma

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı açıkladı: 15 Temmuz'a tiyatro diyen meclis üyeleri hakkında soruşturma

Sputnik Türkiye

Bahçelievler Belediye Meclisi'nde 15 Temmuz darbe girişimine 'tiyatro' dediği iddia edilen meclis üyeleri hakkında soruşturma başlatıldı. 11.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-11T11:52+0300

2026-07-11T11:52+0300

2026-07-11T11:52+0300

türki̇ye

bakırköy cumhuriyet başsavcılığı

bahçelievler

soruşturma

15 temmuz şehitlerini anma programı

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Bahçelievler Belediye Meclisi'nde 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı'nda darbe girişimine tiyatro dediği iddia edilen CHP'li meclis üyeleri hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Başsavcılık açıklama yaptıBakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Bahçelievler Belediye Meclisi'nde 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı'nda darbe girişimine yönelik "tiyatro" ifadesini kullandıkları öne sürülen CHP'li Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Nazife Aktaş ve Meclis Üyesi Gencay Özkan hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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türki̇ye

bahçelievler

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bakırköy cumhuriyet başsavcılığı, bahçelievler, soruşturma, 15 temmuz şehitlerini anma programı