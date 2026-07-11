https://anlatilaninotesi.com.tr/20260711/kavga-ihbarina-giden-jandarmaya-ates-acildi-1-jandarma-sehit-oldu-1107186248.html
Kavga ihbarına giden jandarmaya ateş açıldı: 1 jandarma şehit oldu
Kavga ihbarına giden jandarmaya ateş açıldı: 1 jandarma şehit oldu
Sputnik Türkiye
Eskişehir'de kavga ihbarı üzerine olay yerine giden jandarma personeli açılan ateş sonucunda şehit oldu. 11.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-11T15:14+0300
2026-07-11T15:14+0300
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Eskişehir Mihalıççık'ta, kavga ihbarı üzerine olay yerine giden jandarma Uzman Çavuş Mehmet Demirbaş silahlı saldırıda şehit oldu.Etrafa av tüfeğiyle ateş açtıİlçeye bağlı kırsal Narlı Mahallesi'nde ailesiyle tartıştığı iddia edilen şüpheli İbrahim G, av tüfeğiyle havaya ateş etmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.Zanlı İbrahim G, kendisiyle konuşmak isteyen jandarma personeli ile Narlı Mahallesi Muhtarı Mutlu Şahin'e ateş etti. Yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Demirbaş, kaldırıldığı Mihalıççık Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen şehit oldu. Şüphelinin etkisiz hale getirildiği olayda mahalle muhtarı Şahin ile bir jandarma personeli de yaralandı.Evli ve iki çocuk babası Demirbaş'ın şehadet haberi, Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Vadişehir Mahallesi'nde yaşayan ailesine ulaştı. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı.İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NSosyal hesabından, şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Demirbaş için başsağlığı mesajı yayımladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260517/icisleri-bakani-duyurdu-tekirdagda-kavgaya-mudahale-eden-iki-polis-sehit-oldu-1105798410.html
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eskişehir, jandarma, şehit
Kavga ihbarına giden jandarmaya ateş açıldı: 1 jandarma şehit oldu
15:14 11.07.2026 (güncellendi: 15:16 11.07.2026)
Eskişehir'de kavga ihbarı üzerine olay yerine giden jandarma personeli açılan ateş sonucunda şehit oldu.
Eskişehir Mihalıççık'ta, kavga ihbarı üzerine olay yerine giden jandarma Uzman Çavuş Mehmet Demirbaş silahlı saldırıda şehit oldu.
Etrafa av tüfeğiyle ateş açtı
İlçeye bağlı kırsal Narlı Mahallesi'nde ailesiyle tartıştığı iddia edilen şüpheli İbrahim G, av tüfeğiyle havaya ateş etmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.
Zanlı İbrahim G, kendisiyle konuşmak isteyen jandarma personeli ile Narlı Mahallesi Muhtarı Mutlu Şahin'e ateş etti. Yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Demirbaş, kaldırıldığı Mihalıççık Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen şehit oldu. Şüphelinin etkisiz hale getirildiği olayda mahalle muhtarı Şahin ile bir jandarma personeli de yaralandı.
Evli ve iki çocuk babası Demirbaş'ın şehadet haberi, Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Vadişehir Mahallesi'nde yaşayan ailesine ulaştı. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NSosyal hesabından, şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Demirbaş için başsağlığı mesajı yayımladı.