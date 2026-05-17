https://anlatilaninotesi.com.tr/20260517/icisleri-bakani-duyurdu-tekirdagda-kavgaya-mudahale-eden-iki-polis-sehit-oldu-1105798410.html

İçişleri Bakanı duyurdu: 'Tekirdağ'da kavgaya müdahale eden iki polis şehit oldu'

İçişleri Bakanı duyurdu: 'Tekirdağ'da kavgaya müdahale eden iki polis şehit oldu'

Sputnik Türkiye

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavga ihbarına müdahale eden 2 polis memuru ağır yaralandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi polislerin şehit olduğunu... 17.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-17T15:44+0300

2026-05-17T15:44+0300

2026-05-17T16:59+0300

türki̇ye

mustafa çiftçi

çorlu

polis

şehit

şehit cenazesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/11/1105798839_0:204:1601:1104_1920x0_80_0_0_bcbc49fcef7fcbc260d8a21ebcd4233d.jpg

Tekirdağ Çorlu'da silahlı kavga ihbarına giren polis memurları Emrah Koç ve Erkan Tütüncüler çıkan çatışmada hayatını kaybetti. Polis memurlarına ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi "Tekirdağ Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç; görevli iken silahlı kavga olayına müdahale ettikleri esnada şüpheli şahsın ateşli silahla karşılık vermesi sonucu şehit olmuşlardır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamları âli olsun." dedi.

türki̇ye

çorlu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mustafa çiftçi, çorlu, polis, şehit, şehit cenazesi