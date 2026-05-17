İçişleri Bakanı duyurdu: 'Tekirdağ'da kavgaya müdahale eden iki polis şehit oldu'
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavga ihbarına müdahale eden 2 polis memuru ağır yaralandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi polislerin şehit olduğunu...
2026-05-17T16:59+0300
15:44 17.05.2026 (güncellendi: 16:59 17.05.2026)
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavga ihbarına müdahale eden 2 polis memuru ağır yaralandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi polislerin şehit olduğunu açıkladı.
Tekirdağ Çorlu'da silahlı kavga ihbarına giren polis memurları Emrah Koç ve Erkan Tütüncüler çıkan çatışmada hayatını kaybetti. Polis memurlarına ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi "Tekirdağ Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç; görevli iken silahlı kavga olayına müdahale ettikleri esnada şüpheli şahsın ateşli silahla karşılık vermesi sonucu şehit olmuşlardır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamları âli olsun." dedi.