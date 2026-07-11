https://anlatilaninotesi.com.tr/20260711/istanbulda-aile-katliami-3-kisi-evde-olu-bulundu-1107178966.html

İstanbul'da aile katliamı: 3 kişi evde ölü bulundu

İstanbul'da aile katliamı: 3 kişi evde ölü bulundu

Sputnik Türkiye

İstanbul Arnavutköy'de bir kişi, eski eşi ve oğlunu silahla öldürdükten sonra hayatına son verdi. 11.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-11T00:46+0300

2026-07-11T00:46+0300

2026-07-11T00:46+0300

türki̇ye

i̇stanbul

başakşehir

arnavutköy

cinayet

cinayet masası

cinayet büro amirliği

toplu cinayet

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/0b/1107178805_0:309:2393:1655_1920x0_80_0_0_bf096a534bbeebf33235e53237169cce.jpg

Boğazköy İstiklal Mahallesi'ndeki bir evden gelen silah sesleri üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Davut G., eski eşi Türkan İ. ve oğlu Mehmet Emin G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.Yapılan incelemede, Davut G'nin bir süre önce boşandığı eşi ve oğlunu pompalı tüfekle vurduktan sonra aynı silahla yaşamına son verdiği tespit edildi. Cenazeler, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/kocaelide-yegen-amcasini-bicaklayarak-oldurdu-supheli-gozaltina-alindi-1107153296.html

türki̇ye

i̇stanbul

başakşehir

arnavutköy

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇stanbul, başakşehir, arnavutköy, cinayet, cinayet masası, cinayet büro amirliği, toplu cinayet