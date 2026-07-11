https://anlatilaninotesi.com.tr/20260711/istanbulda-aile-katliami-3-kisi-evde-olu-bulundu-1107178966.html
İstanbul'da aile katliamı: 3 kişi evde ölü bulundu
İstanbul'da aile katliamı: 3 kişi evde ölü bulundu
Sputnik Türkiye
İstanbul Arnavutköy'de bir kişi, eski eşi ve oğlunu silahla öldürdükten sonra hayatına son verdi. 11.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-11T00:46+0300
2026-07-11T00:46+0300
2026-07-11T00:46+0300
türki̇ye
i̇stanbul
başakşehir
arnavutköy
cinayet
cinayet masası
cinayet büro amirliği
toplu cinayet
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/0b/1107178805_0:309:2393:1655_1920x0_80_0_0_bf096a534bbeebf33235e53237169cce.jpg
Boğazköy İstiklal Mahallesi'ndeki bir evden gelen silah sesleri üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Davut G., eski eşi Türkan İ. ve oğlu Mehmet Emin G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.Yapılan incelemede, Davut G'nin bir süre önce boşandığı eşi ve oğlunu pompalı tüfekle vurduktan sonra aynı silahla yaşamına son verdiği tespit edildi. Cenazeler, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/kocaelide-yegen-amcasini-bicaklayarak-oldurdu-supheli-gozaltina-alindi-1107153296.html
türki̇ye
i̇stanbul
başakşehir
arnavutköy
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/0b/1107178805_93:0:2300:1655_1920x0_80_0_0_5ff8d186afba5be08ba1cae90493b0ce.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇stanbul, başakşehir, arnavutköy, cinayet, cinayet masası, cinayet büro amirliği, toplu cinayet
i̇stanbul, başakşehir, arnavutköy, cinayet, cinayet masası, cinayet büro amirliği, toplu cinayet
İstanbul'da aile katliamı: 3 kişi evde ölü bulundu
İstanbul Arnavutköy'de bir kişi, eski eşi ve oğlunu silahla öldürdükten sonra hayatına son verdi.
Boğazköy İstiklal Mahallesi'ndeki bir evden gelen silah sesleri üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Eve giren ekipler, Davut G., eski eşi Türkan İ. ve oğlu Mehmet Emin G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan incelemede, Davut G'nin bir süre önce boşandığı eşi ve oğlunu pompalı tüfekle vurduktan sonra aynı silahla yaşamına son verdiği tespit edildi.
Cenazeler, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.