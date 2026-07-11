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İstanbul'da aile katliamı: 3 kişi evde ölü bulundu
İstanbul'da aile katliamı: 3 kişi evde ölü bulundu
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İstanbul Arnavutköy'de bir kişi, eski eşi ve oğlunu silahla öldürdükten sonra hayatına son verdi. 11.07.2026, Sputnik Türkiye
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Boğazköy İstiklal Mahallesi'ndeki bir evden gelen silah sesleri üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Davut G., eski eşi Türkan İ. ve oğlu Mehmet Emin G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.Yapılan incelemede, Davut G'nin bir süre önce boşandığı eşi ve oğlunu pompalı tüfekle vurduktan sonra aynı silahla yaşamına son verdiği tespit edildi. Cenazeler, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/kocaelide-yegen-amcasini-bicaklayarak-oldurdu-supheli-gozaltina-alindi-1107153296.html
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i̇stanbul, başakşehir, arnavutköy, cinayet, cinayet masası, cinayet büro amirliği, toplu cinayet
i̇stanbul, başakşehir, arnavutköy, cinayet, cinayet masası, cinayet büro amirliği, toplu cinayet

İstanbul'da aile katliamı: 3 kişi evde ölü bulundu

00:46 11.07.2026
© AA / İbrahim Halil AktürkArnavutköy'de bir kişi, boşandığı eşini ve oğlunu öldürdükten sonra hayatına son verdi
Arnavutköy'de bir kişi, boşandığı eşini ve oğlunu öldürdükten sonra hayatına son verdi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2026
© AA / İbrahim Halil Aktürk
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İstanbul Arnavutköy'de bir kişi, eski eşi ve oğlunu silahla öldürdükten sonra hayatına son verdi.
Boğazköy İstiklal Mahallesi'ndeki bir evden gelen silah sesleri üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Eve giren ekipler, Davut G., eski eşi Türkan İ. ve oğlu Mehmet Emin G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan incelemede, Davut G'nin bir süre önce boşandığı eşi ve oğlunu pompalı tüfekle vurduktan sonra aynı silahla yaşamına son verdiği tespit edildi.
Cenazeler, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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