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Kocaeli'de yeğen amcasını bıçaklayarak öldürdü: Şüpheli gözaltına alındı
Kocaeli'de yeğen amcasını bıçaklayarak öldürdü: Şüpheli gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yeğen tartışma sırasında amcasını bıçakladı. Bıçaklanan 55 yaşındaki İbrahim K., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere... 09.07.2026, Sputnik Türkiye
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Kavaklı Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde yaşanan olayda, henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 33 yaşındaki E.K., amcası İbrahim K.'yi bıçakla yaraladı.İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 55 yaşındaki İbrahim K. kurtarılamazken, şüpheli E.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/esini-oldurup-15-parcaya-ayirmisti-mahkemede-kan-donduran-ifade-1107145716.html
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kocaeli, kocaeli i̇l sağlık müdürlüğü, kocaeli devlet hastanesi, kocaeli valiliği, kocaeli i̇l emniyet müdürlüğü, kocaeli cumhuriyet başsavcılığı, kocaeli büyükşehir belediyesi, cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası
kocaeli, kocaeli i̇l sağlık müdürlüğü, kocaeli devlet hastanesi, kocaeli valiliği, kocaeli i̇l emniyet müdürlüğü, kocaeli cumhuriyet başsavcılığı, kocaeli büyükşehir belediyesi, cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası

Kocaeli'de yeğen amcasını bıçaklayarak öldürdü: Şüpheli gözaltına alındı

23:31 09.07.2026
© AAOlay yeri
Olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2026
© AA
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yeğen tartışma sırasında amcasını bıçakladı. Bıçaklanan 55 yaşındaki İbrahim K., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Kavaklı Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde yaşanan olayda, henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 33 yaşındaki E.K., amcası İbrahim K.'yi bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 55 yaşındaki İbrahim K. kurtarılamazken, şüpheli E.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2026
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Eşini öldürüp 15 parçaya ayırmıştı: Mahkemede kan donduran ifade
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