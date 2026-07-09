https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/kocaelide-yegen-amcasini-bicaklayarak-oldurdu-supheli-gozaltina-alindi-1107153296.html
Kocaeli'de yeğen amcasını bıçaklayarak öldürdü: Şüpheli gözaltına alındı
Kocaeli'de yeğen amcasını bıçaklayarak öldürdü: Şüpheli gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yeğen tartışma sırasında amcasını bıçakladı. Bıçaklanan 55 yaşındaki İbrahim K., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere... 09.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-09T23:31+0300
2026-07-09T23:31+0300
2026-07-09T23:31+0300
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Kavaklı Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde yaşanan olayda, henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 33 yaşındaki E.K., amcası İbrahim K.'yi bıçakla yaraladı.İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 55 yaşındaki İbrahim K. kurtarılamazken, şüpheli E.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/esini-oldurup-15-parcaya-ayirmisti-mahkemede-kan-donduran-ifade-1107145716.html
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Kocaeli'de yeğen amcasını bıçaklayarak öldürdü: Şüpheli gözaltına alındı
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yeğen tartışma sırasında amcasını bıçakladı. Bıçaklanan 55 yaşındaki İbrahim K., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Kavaklı Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde yaşanan olayda, henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 33 yaşındaki E.K., amcası İbrahim K.'yi bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 55 yaşındaki İbrahim K. kurtarılamazken, şüpheli E.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.